Приглашаю вас в душевное путешествие по Северной Осетии, наполненное рассказами о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Вы увидите альпийские луга и гигантские водопады, крепости горцев и таинственные древние святилища, средневековые города и величественные Кавказские горы.
Вы увидите альпийские луга и гигантские водопады, крепости горцев и таинственные древние святилища, средневековые города и величественные Кавказские горы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 07:00
Описание экскурсии
Ущелья, каньоны, водопады и древний некрополь Природа Северной Осетии откроется вам во всей красе! Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где альпийские луга гармонично соседствуют с горными хребтами и реками. Остановимся у Кадаргаванского каньона, на дне которого шумит пенистый Фиагдон. Прогуляемся по долине Мидаграбин, в которой расположено около 50 водопадов разной высоты и наполненности. Древний некрополь Даргавс, расположенный на живописном склоне, стал местом последнего упокоения нескольких поколений горцев. И сегодня, гуляя улицами «города мертвых», в окошках отдельных склепов можно увидеть белеющие человеческие кости. Башни, крепости и арт-объекты Вы увидите башню братьев-основателей Куртатинского и Тагаурского обществ — Курта и Тага, наскальную Дзивгисскую крепость, стены которой почти незаметны на фоне скал и самый высокогорный Православный монастырь на территории России. Также вы увидите два популярных арт-объекта. Фиагдонские качели, или как их еще называют «качели над пропастью», прокатиться на которых может каждый желающий. И арт-объект «Æ» — буква осетинского алфавита, установленная на фоне красивых видов. Трагическая история Кармадона Кармадонское ущелье — самое печально известное в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите памятник жертвам этой трагедии. Важная информация:
На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
Ежедневно в 6:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|5 000 ₽
|Детский (3-12)
|4 500 ₽
|Взрослый (7+)
|5 500 ₽
|Детский (0-6)
|4 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Арт-объект «Æ»
- Город мёртвых Даргавс
- Кахтисарская котловина
- Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова
- Памятник жертвам схода ледника Колка
Что включено
- Трансфер
- Услуги Гида
Что не входит в цену
- Питание (средний чек - около 500 руб.)
- Вход в Даргавс - 100 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Завершение: Место вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:15
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
21 сен 2024
Прекрасная экскурсия. Невероятные виды, точная и комфортная организация путешествия. Благодаря гиду Алику узнала много интересного в формате живого и непринужденного общения. Очень рекомендую.
А
Анастасия
14 сен 2024
Экскурсия информативная. Гид Геворг интересно все рассказал, был очень внимателен ко всем туристам, ни одного вопроса не оставил без ответа.
Н
Никита
25 авг 2024
Гид-водитель хорош как водитель, а вот как гиду ему ещё предстоит улучшать навыки рассказчика и собирать информацию о посещаемых локациях
N
Nataliyu
18 авг 2024
Поездка понравилась! Места очень красивые. Гид Алим учитывает пожелания каждого в группе. По пути много родников и источников, гид подскажет где лучше набрать воды. Обязательно возьмите и используйте защитный крем и головной убор с солнцезащитным очками.
Ю
Юлия
12 авг 2024
О
Ольга
5 авг 2024
Сказать, что мне понравилось, значит не сказать ничего👌Это было восхитительно👍👍👍Замечательный гид Алибек встретил нас вовремя, приехал на комфортной чистой машине и был очень приветлив и позитивен. Наша поездка от начала
M
Matvey
31 июл 2024
Путешествие оказалось действительно душевным, и, это, конечно, не только по самой программе, но и благодаря работе гида Аликбека! Большое спасибо гиду! Сам маршрут был выстроен очень профессионально: нет ничего лишнего, все последовательно и очень впечатляюще!
М
Марина
31 июл 2024
Чистый воздух, прекрасные виды и гид Дмитрий🔥
И
Ирина
18 июл 2024
О
Ольга
8 июл 2024
Экскурсия прошла отлично. В восхищении от увиденного
Огромное спасибо гиду и водителю Алану. Очень внимательный и отзывчивый. .
Огромное спасибо гиду и водителю Алану. Очень внимательный и отзывчивый. .
А
Андрей
17 июн 2024
Д
Денис
9 июн 2024
Интересная поездка через 3 ущелья
В
Владимир
20 мая 2024
А
Алита
15 мая 2024
Путешествие по горной местности Северной Осетии вызвали самые приятные, бурные и неизгладимые впечатления!!! Природа шикарная, виды нереальные, древняя архитектура впечатляющая! Отдельное спасибо гиду Роману за незабываемое путешествие и за вкусные угощения! Однозначно рекомендую, не пожалеете!
Д
Дмитрий
12 мая 2024
5 из 5, очень интересная экскурсия
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