Это Осетия! Путешествие в мини-группе

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В Северной Осетии есть и невероятно живописная природа, и историческое наследие. Всё очень гармонично переплетено, вы почувствуете эту связь человека с природой. В Кармадонском ущелье вспомните о трагическом сходе ледника. В Даргавском некрополе услышите древние легенды. А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
4
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5
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6
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Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Арт-объекты
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье
  • Аланский мужской монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет• Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошёл сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
  • Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
  • Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
  • Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
  • Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
  • Дзивгисская наскальная крепость XIII-XVI вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
  • Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание — 300–500 руб. /средний чек
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем каждому участнику группы после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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