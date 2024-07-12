Живописные ущелья, горные реки и древние укрепления — все это великая часть Северного Кавказа, Северная Осетия.
Приглашаю вас посетить лучшие достопримечательности региона: «город мертвых» Даргавс, древние башни Курта и Тага, скальную Дзивгисскую крепость, а также Куртатинское и Кармадонское ущелья.
Приглашаю вас посетить лучшие достопримечательности региона: «город мертвых» Даргавс, древние башни Курта и Тага, скальную Дзивгисскую крепость, а также Куртатинское и Кармадонское ущелья.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье Стартовой локацией в Северной Осетии станет Куртатинское ущелье с протекающей по нему рекой Фиагдон. Здесь мы насладимся живописной природой ущелья и отправимся немного вглубь, чтобы посетить следующую точку.
- Каньон Кадаргаван Далее мы посетим Тропу чудес, которая известна как каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников Северной Осетии. Образовался каньон благодаря многолетним «стараниям» реки Фиагдон. Теснина в некоторых местах углубляется на 60-70 метров, а в ширину достигает всего 2-3 метров.
- Дзивгисская крепость Уже на выходе из Куртатинского ущелья мы посетим древнюю скальную Дзивгисскую крепость, стоящую на левом берегу реки Фиагдон. Крепость построена примерно в XIII-XVI веках и представляет собой комплекс боевых укреплений разной степени сохранности.
- Башня братьев Курта и Тага Настоящей жемчужиной ущелья является именно башня братьев Курта и Тага, которая, к тому же, является родовым замков для многих осетин. Находится башня в селе Уаллагсых, на горе с названием Хакун. По легенде, замок построили Курта и Тага — два брата, которые считаются основателями Куртатинского и Тагаурского обществ.
- Даргавс На промежутке между Куртатинским и Кармадонским ущельями находится знаменитый древний город Даргавс (с осет. «длинная долина»), который представляет собой целый некрополь (кстати, самый большой на Северном Кавказе), расположенный на склоне горы Раминырах. «Город мёртвых» одновременно выглядит и жутко, и завораживающе, так как в окошках зданий до сих пор можно разглядеть останки бывших жителей города (ещё один «город мёртвых» можно посетить в рамках экскурсии на перевал Ак-Топрак). Село было действующим вплоть до нашего времени, пока в 2002-ом году в Кармадонском ущелье не сошёл ледник Колка и не перекрыл основной подъезд к селу.
- Кармадонское ущелье Конечной точкой нашего маршрута станет печально знаменитое Кармадонское ущелье, в котором 20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка, унесший жизни более ста человек (в числе которых была съёмочная группа фильма «Связной» во главе с режиссёром Сергеем Бодровым-младшим) и стёршим с лица планеты несколько посёлков. Но, если не вспоминать печальное прошлое, то ущелье довольно живописное и аутентичное. По дну ущелья протекает река Геналдон, которая питается водой от ледников Колка и Майли, находящихся на склонах знаменитого Казбека (который замыкает «пятёрку» высочайших вершин Кавказа и Европы после Эльбруса и пятитысячников Безенги).
Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (1-6 человек)
|30 000 ₽
|Стандартный билет (1-7 человек)
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Каньон Кадаргаван
- Дзивгисская крепость
- Башня Курта и Тага
- Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Ориентировочное время выезда: 6:30 - 7:00
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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