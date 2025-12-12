Высочайшие вершины, глубокие ущелья и легенды Верхней Балкарии ждут вас! . Мы увидим знаменитый каменный выступ «Язык тролля» и восхитимся таинственными Голубыми озёрами.
Посетим аутентичное селение Кюнлюм с его сторожевыми башнями, а в завершение посетим «Шато-Эркен» или отдохнем на термальных источниках Аушигер.
Посетим аутентичное селение Кюнлюм с его сторожевыми башнями, а в завершение посетим «Шато-Эркен» или отдохнем на термальных источниках Аушигер.
Описание экскурсииВ рамках этой необычной поездки вы прикоснетесь к главным секретам Верхней Балкарии, узнаете ее богатую историю и насладитесь необыкновенной природой, о которой слышал каждый! Начнём наше горное путешествие с кавказского «Языка тролля», который находится в Безенгийском ущелье. Полюбуемся потрясающей панорамой и сделаем эффектные снимки (с удовольствием подскажем, с какого ракурса лучше). Далее едем в самое живописное место Черекского ущелья — Черекскую теснину, самую глубокую на всем Кавказе. Здесь вы прогуляетесь по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века. Также мы посетим Голубые озера. Так называют группу из пяти озер разного размера, которые знамениты удивительным оттенком воды. Из-за того что в местных водах содержится сероводород, в зависимости от погодных условий, цвет может становиться то насыщенно лазурным, то светло-голубым! Аутентичный Кюнлюм считается наиболее сохранившимся из старинных селений на территории КЧР и КБР. Здесь до наших дней дошла в целости башня Абаевых и несколько разрушенных древних сторожевых башен. После гид предложит на выбор: либо погрузиться в атмосферу старинных виноградников, продегустировать вина и погулять по замку Шато-Эркен на воде, либо окунуться в бассейны с лечебной водой на термальных источниках Аушигер. Важная информация: По дороге мы будем делать остановки для красивых снимков и возможности перекусить. Возьмите с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. Наденьте тёплую одежду (погода в горах непредсказуема) и удобную утепленную обувь. Не забудьте хорошо заряженный телефон!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык тролля
- Черекское ущелье
- Голубые озера
- Аул Кунлюм
- Термальные источники или замок Шато-Эркен
Что включено
- Трансфер по адресу
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание: от 500 руб. /чел.
- Входной билет на термальные источники: 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- По дороге мы будем делать остановки для красивых снимков и возможности перекусить
- Возьмите с собой паспорт, на детей - свидетельство о рождении
- Наденьте тёплую одежду (погода в горах непредсказуема) и удобную утепленную обувь
- Не забудьте хорошо заряженный телефон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Групповая
до 13 чел.
Здравствуй, Кабардино-Балкария
Путешествие в мини-группе из Пятигорска к уникальным природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Оцените красоту и комфорт поездки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
14 дек в 07:00
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
15 дек в 07:30
4600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 ₽ за всё до 4 чел.