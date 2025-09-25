Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Пятигорске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Спектакль-променад «Клад где-то здесь!»
Станьте героем спектакля в Пятигорске! Вас ждут загадки, шутки и атмосферные места, не связанные с Лермонтовым. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У озера Провал
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 15:00
25 сен в 15:00
27 сен в 15:00
1000 ₽ за человека
Звёздный Пятигорск: вечерняя поездка в обсерваторию
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Звёздный Пятигорск: вечерняя поездка
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Завтра в 20:00
24 сен в 20:00
от 6500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия «Пятигорск и всё самое-самое»
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пятигорск и всё самое-самое
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя город, где каждый уголок хранит свою историю
Завтра в 13:00
24 сен в 13:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.

