Предлагаю вам удобную экскурсию с трансфером из аэропорта или с ж/д вокзала.
Я встречу вас в назначенном месте и доставлю вас в ваш пункт назначения, попутно показывая главные достопримечательности и рассказывая вам интересные факты о дивном Пятигорске.
Постараюсь заразить вас своей любовью к этому городу и показать вам окрестности в самом лучшем виде!
Я встречу вас в назначенном месте и доставлю вас в ваш пункт назначения, попутно показывая главные достопримечательности и рассказывая вам интересные факты о дивном Пятигорске.
Постараюсь заразить вас своей любовью к этому городу и показать вам окрестности в самом лучшем виде!
Ближайшие даты:
12
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
18
окт
окт
19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк Цветник (Имперский парк)
- Эолова арфа
- Китайская беседка и орел
- Бесстыжие ванны
- Провал
- Домик Лермонтова
- Дом генерала Верзилина
- Место дуэли Лермонтова
- Канатная дорога, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Я покажу вам все самое лучшее в Пятигорске, а именно парк Цветник (Имперский парк), Эолову арфу, Китайскую беседку и орла, бесстыжие ванны, а также провал, Домик Лермонтова и дом генерала Верзилина, где произошла ссора Лермонтова и Мартынова.
Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер
- Что не входит
- Кофе и перекус (по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании