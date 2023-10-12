Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску

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Ответы на вопросы
Предлагаю вам удобную экскурсию с трансфером из аэропорта или с ж/д вокзала.

Я встречу вас в назначенном месте и доставлю вас в ваш пункт назначения, попутно показывая главные достопримечательности и рассказывая вам интересные факты о дивном Пятигорске.

Постараюсь заразить вас своей любовью к этому городу и показать вам окрестности в самом лучшем виде!
Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску
Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску
Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску
Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску
Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску
Трансфер из аэропорта и ознакомительная прогулка по Пятигорску
Ближайшие даты:
12
окт
14
окт
15
окт
18
окт
19
окт
21
окт
22
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Парк Цветник (Имперский парк)
  • Эолова арфа
  • Китайская беседка и орел
  • Бесстыжие ванны
  • Провал
  • Домик Лермонтова
  • Дом генерала Верзилина
  • Место дуэли Лермонтова
  • Канатная дорога, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Я покажу вам все самое лучшее в Пятигорске, а именно парк Цветник (Имперский парк), Эолову арфу, Китайскую беседку и орла, бесстыжие ванны, а также провал, Домик Лермонтова и дом генерала Верзилина, где произошла ссора Лермонтова и Мартынова.
Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Кофе и перекус (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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