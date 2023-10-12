Об экскурсии

Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.

Я покажу вам все самое лучшее в Пятигорске, а именно парк Цветник (Имперский парк), Эолову арфу, Китайскую беседку и орла, бесстыжие ванны, а также провал, Домик Лермонтова и дом генерала Верзилина, где произошла ссора Лермонтова и Мартынова.

Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!