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Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)

3.7
3 отзыва
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Пятигорск — это уникальный курорт, которому нет равных в мире по количеству минеральных источников.

Пятигорск — это еще один из лермонтовских городов России.

Во время познавательной автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Пятигорску можно познакомиться не только со знаменитыми лермонтовскими местами города, увидеть памятники природы и архитектуры, узнать них много интересного, но и прогуляться 👣 по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод к скульптуре Орла и спуститься в обновленный парк 🌳 «Цветник».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)
Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)

Что вы увидите

  • озеро «Провал»
  • Эолова арфа
  • грот М. Ю. Лермонтова
  • Академическая галерея
  • гора Горячая
  • грот Дианы
  • парк «Цветник»
  • скульптура «Орел терзающий змею»
  • Лермонтовская галерея
  • памятник А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову
  • место дуэли М. Ю. Лермонтова
Во время экскурсии 🧭 по Пятигорску: • Вы посетите озеро «Провал», Эолову Арфу, грот М. Ю. Лермонтова и Академическую галерею;
  • Прогуляетесь по горе Горячая, гроту Дианы и в парке 🌳 «Цветник»;
  • Сфотографируетесь с символом Кавказских Минеральных Вод — скульптурой «Орел терзающий змею»;
  • Посмотрите своими глазами на Лермонтовскую галерею, старейшие здания города, которые сегодня являются памятниками архитектуры, памятник А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову;
  • И обязательно посетите место дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне гор ⛰️. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)
Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)
Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)
Обзорная по Пятигорску (вт, чт, сб)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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3 отзыва оставили туристы

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