Машук – Гид из Пятигорска

Пятигорск — это уникальный курорт, которому нет равных в мире по количеству минеральных источников.



Пятигорск — это еще один из лермонтовских городов России.



Во время познавательной автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Пятигорску можно познакомиться не только со знаменитыми лермонтовскими местами города, увидеть памятники природы и архитектуры, узнать них много интересного, но и прогуляться 👣 по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод к скульптуре Орла и спуститься в обновленный парк 🌳 «Цветник».