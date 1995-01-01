Во время экскурсии 🧭 по Пятигорску: • Вы посетите озеро «Провал», Эолову Арфу, грот М. Ю. Лермонтова и Академическую галерею;
Прогуляетесь по горе Горячая, гроту Дианы и в парке 🌳 «Цветник»;
Сфотографируетесь с символом Кавказских Минеральных Вод — скульптурой «Орел терзающий змею»;
Посмотрите своими глазами на Лермонтовскую галерею, старейшие здания города, которые сегодня являются памятниками архитектуры, памятник А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову;
И обязательно посетите место дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне гор ⛰️. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.