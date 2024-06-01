Курортные красоты Пятигорска

Примите ванну (при желании) с целебной минеральной водой.

Посетите карстовое озеро Провал — пожалуй, самая необычная достопримечательность Пятигорска. Поклонники Ильфа и Петрова знают его по рассказу «12 стульев» — Остап Бендер сколотил целое состояние на продаже входных билетов. Озеро Провал располагается в пещере на глубине 41 м. на южном склоне горы Машук в Пятигорске. Прыгать с высоты не придется — к воде ведут освещенные коридоры.

Полюбуетесь на необычное сооружение девятнадцатого века — Эолову арфу так романтично называется беседка — один из символов Пятигорска. Эту изящную ротонду часто изображают на обложках путеводителей. Отсюда открывается хороший вид на панораму Пятигорска и Кавказский хребет., • Увидите Китайскую беседку — место откуда открывается красивейший вид на город. Важная информация:• Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста.

Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий.

Наличие удобной обуви обязательно.

Обязательно возьмите с собой стакан для дегустации минеральной воды.

Возьмите с собой купальник и полотенце, при желании искупаться в «народных ваннах».

Пятигорск — живописный курорт в предгорье большого Кавказа. Уникальная природа, историческая архитектура, богатая история, древние легенды и целебные источники — чтобы полюбить это, достаточно приехать сюда однажды. За время экскурсии Вы познакомитесь с городом, его историей, историей Кавказских Минеральных Вод, узнаете в чем заключается уникальность и ценность региона. Почему Пятигорск привлекал Лермонтова, Пушкина, Толстого, Есенина и многих других знаменитых людей прошлых столетий. И почему в наши дни он все так же притягивает к себе людей со всех уголков страны. Что вас ждет:• Прогуляетесь по старейшим паркам города: Емануэлевскому и парку Цветник. Этот парк Цветник — ровесник города. Он небольшой, но насыщен достопримечательностями: на входе встречает герой Ильфа и Петрова Киса Воробьянинов. В центре парка — роскошный цветник, фонтан и Лермонтовская галерея, летом в ней проходят живые концерты.