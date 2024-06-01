Хотите увидеть Пятигорск во всей красе, неспешно прогуляться по самым знаковым местам города, искупаться в природных ваннах под открытым небом с бирюзовой водой, отведать самого вкусного мороженого, которое производится в Пятигорске.
Кроме того, вы попробуете несколько видов минеральной воды, подышите свежим горным воздухом, увидите красавец Эльбрус и, конечно же, сделаете красивые фото.
Кроме того, вы попробуете несколько видов минеральной воды, подышите свежим горным воздухом, увидите красавец Эльбрус и, конечно же, сделаете красивые фото.
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Что вас ожидает:
- Парк Цветник
- Емануэлевский парк
- «Народные ванны» с целебной минеральной водой
- Озеро Провал
- Эолова арфа
- Китайская беседка
Описание
Курортные красоты ПятигорскаПятигорск — живописный курорт в предгорье большого Кавказа. Уникальная природа, историческая архитектура, богатая история, древние легенды и целебные источники — чтобы полюбить это, достаточно приехать сюда однажды. За время экскурсии Вы познакомитесь с городом, его историей, историей Кавказских Минеральных Вод, узнаете в чем заключается уникальность и ценность региона. Почему Пятигорск привлекал Лермонтова, Пушкина, Толстого, Есенина и многих других знаменитых людей прошлых столетий. И почему в наши дни он все так же притягивает к себе людей со всех уголков страны. Что вас ждет:• Прогуляетесь по старейшим паркам города: Емануэлевскому и парку Цветник. Этот парк Цветник — ровесник города. Он небольшой, но насыщен достопримечательностями: на входе встречает герой Ильфа и Петрова Киса Воробьянинов. В центре парка — роскошный цветник, фонтан и Лермонтовская галерея, летом в ней проходят живые концерты.
- Примите ванну (при желании) с целебной минеральной водой.
- Посетите карстовое озеро Провал — пожалуй, самая необычная достопримечательность Пятигорска. Поклонники Ильфа и Петрова знают его по рассказу «12 стульев» — Остап Бендер сколотил целое состояние на продаже входных билетов. Озеро Провал располагается в пещере на глубине 41 м. на южном склоне горы Машук в Пятигорске. Прыгать с высоты не придется — к воде ведут освещенные коридоры.
- Полюбуетесь на необычное сооружение девятнадцатого века — Эолову арфу так романтично называется беседка — один из символов Пятигорска. Эту изящную ротонду часто изображают на обложках путеводителей. Отсюда открывается хороший вид на панораму Пятигорска и Кавказский хребет., • Увидите Китайскую беседку — место откуда открывается красивейший вид на город. Важная информация:• Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста.
- Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий.
- Наличие удобной обуви обязательно.
- Обязательно возьмите с собой стакан для дегустации минеральной воды.
- Возьмите с собой купальник и полотенце, при желании искупаться в «народных ваннах».
Вторник - Воскресенье с 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Цветник
- Емануэлевский парк
- «Народные ванны» с целебной минеральной водой
- Озеро Провал
- Эолова арфа
- Китайская беседка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник - Воскресенье с 07.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста
- Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий
- Наличие удобной обуви обязательно
- Обязательно возьмите с собой стакан для дегустации минеральной воды
- Возьмите с собой купальник и полотенце, при желании искупаться в «народных ваннах»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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