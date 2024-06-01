Незабываемый Пятигорск

Индивидуальная экскурсия в Пятигорске
Хотите увидеть Пятигорск во всей красе, неспешно прогуляться по самым знаковым местам города, искупаться в природных ваннах под открытым небом с бирюзовой водой, отведать самого вкусного мороженого, которое производится в Пятигорске.

Кроме того, вы попробуете несколько видов минеральной воды, подышите свежим горным воздухом, увидите красавец Эльбрус и, конечно же, сделаете красивые фото.
Незабываемый Пятигорск
Незабываемый Пятигорск
Незабываемый Пятигорск
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Что вас ожидает:

  • Парк Цветник
  • Емануэлевский парк
  • «Народные ванны» с целебной минеральной водой
  • Озеро Провал
  • Эолова арфа
  • Китайская беседка

Описание

Курортные красоты Пятигорска

Пятигорск — живописный курорт в предгорье большого Кавказа. Уникальная природа, историческая архитектура, богатая история, древние легенды и целебные источники — чтобы полюбить это, достаточно приехать сюда однажды. За время экскурсии Вы познакомитесь с городом, его историей, историей Кавказских Минеральных Вод, узнаете в чем заключается уникальность и ценность региона. Почему Пятигорск привлекал Лермонтова, Пушкина, Толстого, Есенина и многих других знаменитых людей прошлых столетий. И почему в наши дни он все так же притягивает к себе людей со всех уголков страны. Что вас ждет:• Прогуляетесь по старейшим паркам города: Емануэлевскому и парку Цветник. Этот парк Цветник — ровесник города. Он небольшой, но насыщен достопримечательностями: на входе встречает герой Ильфа и Петрова Киса Воробьянинов. В центре парка — роскошный цветник, фонтан и Лермонтовская галерея, летом в ней проходят живые концерты.
  • Примите ванну (при желании) с целебной минеральной водой.
  • Посетите карстовое озеро Провал — пожалуй, самая необычная достопримечательность Пятигорска. Поклонники Ильфа и Петрова знают его по рассказу «12 стульев» — Остап Бендер сколотил целое состояние на продаже входных билетов. Озеро Провал располагается в пещере на глубине 41 м. на южном склоне горы Машук в Пятигорске. Прыгать с высоты не придется — к воде ведут освещенные коридоры.
  • Полюбуетесь на необычное сооружение девятнадцатого века — Эолову арфу так романтично называется беседка — один из символов Пятигорска. Эту изящную ротонду часто изображают на обложках путеводителей. Отсюда открывается хороший вид на панораму Пятигорска и Кавказский хребет., • Увидите Китайскую беседку — место откуда открывается красивейший вид на город. Важная информация:• Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста.
  • Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий.
  • Наличие удобной обуви обязательно.
  • Обязательно возьмите с собой стакан для дегустации минеральной воды.
  • Возьмите с собой купальник и полотенце, при желании искупаться в «народных ваннах».

Вторник - Воскресенье с 07.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Цветник
  • Емануэлевский парк
  • «Народные ванны» с целебной минеральной водой
  • Озеро Провал
  • Эолова арфа
  • Китайская беседка
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник - Воскресенье с 07.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Маршрут подходит для взрослых и детей любого возраста
  • Экскурсия проводится вне зависимости от времени года и погодных условий
  • Наличие удобной обуви обязательно
  • Обязательно возьмите с собой стакан для дегустации минеральной воды
  • Возьмите с собой купальник и полотенце, при желании искупаться в «народных ваннах»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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