Трансфер из аэропорта Пятигорска

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Пятигорске, цены от 7 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
8 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 декабря 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
  • А
    Анна
    9 февраля 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем! Профессионализм гида оцениваю на все 100%, уровень
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    знаний сопоставим с высотой Эльбруса:)) Начиная со встречи в аэропорту, все дни, проводы в аэропорт, всё прошло отлично. Информация на экскурсиях преподнесена разносторонняя, хорошее знание истории, лингвистики и словообразования, географии и горообразования, развития городов КМВ, традиций Кавказа, истории возникновения народов Кавказа, современных моментов. Рассказы об интересных событиях из жизни Лермонтова; умение включить в беседу, умение рассматривать разные взгляды на те или иные события. В свободный от экскурсий день мы даже скучали по гиду Кириллу:)) Желаем ему по-больше туристов и собственных путешествий!

    Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма креативная погода - выпал
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    снег, ледяной дождь и туман. Поэтому мы посмотрели на восхитительно заснеженный монастырь, готично обледеневший некрополь в сумерках и уже затемно поднялись на Машук, где бушевала снежная буря. Канатная дорога была вся облеплена снегом, а вышка напоминала антарктическую полярную станцию. Я не шучу. Впечатлений масса. Хороших, конечно. При всем этом природном катаклизме у экскурсовода хорошая машина и водит он хорошо.

    Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Трансфер из аэропорта»

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  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 7 200 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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