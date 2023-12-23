1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 декабря 2023Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
- ААнна9 февраля 2023Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем! Профессионализм гида оцениваю на все 100%, уровень
- ААнастасия7 февраля 2023Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма креативная погода - выпал
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 7 200 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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