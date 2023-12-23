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знаний сопоставим с высотой Эльбруса:)) Начиная со встречи в аэропорту, все дни, проводы в аэропорт, всё прошло отлично. Информация на экскурсиях преподнесена разносторонняя, хорошее знание истории, лингвистики и словообразования, географии и горообразования, развития городов КМВ, традиций Кавказа, истории возникновения народов Кавказа, современных моментов. Рассказы об интересных событиях из жизни Лермонтова; умение включить в беседу, умение рассматривать разные взгляды на те или иные события. В свободный от экскурсий день мы даже скучали по гиду Кириллу:)) Желаем ему по-больше туристов и собственных путешествий!