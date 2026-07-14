читать дальше уменьшить это восторг!

Алексей провел супер интересную экскурсию. Легко, интересно и ненавязчиво! Ответил на миллион наших вопросов!



Всю дорогу мы всей группой хохотали так, что на утро после экскурсии болел живот от смеха!



Я была впервые на такого рода туре. Теперь я влюбленна в этот формат и мечтаю побывать на всех маршрутах, которые вы предлагаете 😁



Спасибо за высокий уровень, который вы держите!

В субботу ездили на Уллу Тау с гидом Алексеем.У меня нет слов, чтобы выразить все эмоции и чувства, что я испытала от поездки.Про сам маршрут даже говорить не буду -