Экскурсия на Уллу-Тау начнется рано утром, чтобы туристы смогли оценить прохладный горный воздух и красивый отблеск заснеженных вершин в лучах восходящего солнца.
С первых же минут вас покорят извилистые тропы, которые прячутся в горных лесах, атмосфера свободы и даже возможность встретить на своем пути мелких диких животных.
С первых же минут вас покорят извилистые тропы, которые прячутся в горных лесах, атмосфера свободы и даже возможность встретить на своем пути мелких диких животных.
Описание экскурсииОб экскурсии Уникальная гора Уллу-Тау на территории Кабардино-Балкарии расположена в национальном заповеднике «Приэльбрусье». Название переводится как «Господь-гора» или «Высокая» — местные жители уверены, что именно Уллу-Тау обеспечивает им связь с Всевышними силами. Также часто ее называют Мать-горой. Что Вас ждет: Экскурсия на Уллу-Тау начнется рано утром, чтобы туристы смогли оценить прохладный горный воздух и красивый отблеск заснеженных вершин в лучах восходящего солнца. С первых же минут вас покорят извилистые тропы, которые прячутся в горных лесах, атмосфера свободы и даже возможность встретить на своем пути мелких диких животных. Дойдя до подножия Уллу-Тау, многие ощущают себя как в храме. Здесь царит атмосфера умиротворения, легко можно найти душевное спокойствие и даже исцеление. Некоторые верят, что здесь обитают самые настоящие ангелы. Жители верховья Кавказа с древних времен приходили к этой горе, чтобы попросить у нее исполнения самых заветных мечт. Женщины и супружеские пары регулярно приходят сюда попросить себе ребенка, если у них не получается зачать долгое время. Также к подножию горы привозят тяжело больных людей — попросить об исцелении или об уменьшении страданий. Поэтому попав сюда, нужно тщательно продумать свою мечту, чтобы было больше шансов на ее воплощение в жизнь. Во время путешествия вы побываете в высокогорном альплагере Уллу-Тау, посетите «Поляну желаний» с возможностью оставить здесь частицу своей мечты для ее исполнения, полюбуетесь захватывающими дух видами на долину реки Адыр-Су, а также на перевал Докторова. Вас ждет много пеших прогулок, которые будут полезны для здоровья и заодно дадут хороший шанс сделать множество ярких фотографий с местными пейзажами. Экскурсия на Уллу-Тау сочетает в себе две уникальных возможности: оценить невероятные красоты Кабардино-Балкарии и попутно найти частицу веры или попросить об исполнении заветной мечты и местных ангелов. Подобное путешествие станет одним из самых запоминающихся, и вам наверняка захочется вернуться сюда еще раз! Организационные детали Экскурсия возможна только для граждан РФ (паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны! С собой рекомендуем взять:
- непромокаемую куртку или дождевик;
- теплую одежду;
- бутылку воды или термос с чаем и бутерброды.
по набору группы
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Докторский перевал
- Долина реки Адыр-Су
- Альплагерь Уллу-Тау - самый высокогорный в России
- Серебряный источник
- Посетим «Камень желаний»
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида.
Что не входит в цену
- Вход в заповедник (150 руб. /чел.)
- Оформление пропусков (400 руб. /чел.)
- ПодЪем машины в ущелье Адыр-Су (250-300руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: по набору группы
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Очень понравилось! Организация экскурсии прекрасная. Удобно, что группа небольшая, не нужно никого долго ждать. Отдельная благодарность гиду Мхитару - интересные рассказы, увлекательные беседы, аккуратное вождение. Посетили все заявленные места и даже Поляну желаний (кто хотел).
Невероятно красиво, что словами не передать! Дух захватывает от красоты гор!
Невероятно красиво, что словами не передать! Дух захватывает от красоты гор!
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А
Насыщенная по своей красоте экскурсия, воспоминания о которой остануться на долго. Величественные горы, мощная горная река, богатая природа и бескрайние просторы! А также отличный по проходимости транспорт и обаятельный гид Михаил. Всё это твёрдые пять баллов.
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О
Невероятная экскурсия с очень хорошим гидом. Впечатлений масса на всем маршруте. Спасибо за эмоции и красоту.
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Е
Поездка получилась очень интересной, место потрясающее! В горах всегда красиво, новое место перезагружает. Огромная благодарность гиду Алексею за профессионализм, всё прошло легко и душевно. Спасибо за вкусный, горный чай🤗 и за информативную экскурсию! Благодарю Виталия за организацию поездки и обратную связь. Всё четко👍Рекомендую!
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А
Ездили с Алексеем. Он настоящий фанат гор и природы. Хорошо знает Кавказ и его самые красивые места. Много и интересно о них рассказывал. Машина удобная джип Тойота. На экскурсии делали
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Е
В субботу ездили на Уллу Тау с гидом Алексеем.
У меня нет слов, чтобы выразить все эмоции и чувства, что я испытала от поездки.
Про сам маршрут даже говорить не буду -
У меня нет слов, чтобы выразить все эмоции и чувства, что я испытала от поездки.
Про сам маршрут даже говорить не буду -
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