Если Эльбрус нарекают отцом, то Уллу-Тау — матерью. Мать-гора Уллу-Тау — не только туристическое, но и культовое место.
Описание экскурсии
Тур в живописное ущелье Адыр-Су: к местам силы горы Уллу-Тау! Тур проходит в индивидуальном формате и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вариант и отправляйтесь за впечатлениями!
Баксанское ущелье
Мы заберем вас от вашего адреса и отправимся к живописному и самому популярному в Кабардино-Балкарии ущелью — Баксанскому. По дороге к нему наш гид познакомит вас с местными легендами и историей края.
Докторский перевал и подъемник
Свернув из Баксанского ущелья к реке Адыр-Су мы встретим скалу с громадным подъемником. Название перевалу "Докторский" дали не случайно. Чтобы взобраться наверх нужно преодолеть 360 ступенек, если подниматься не спеша, любуясь видами и наслаждаясь насыщенным воздухом - прогулка определенно имеет оздоровительный характер! Вдоль лестницы построили подъемник для автомобилей. Подъемник представляет собой специальную стальную платформу, передвигающуюся под углом 45 градусов по смонтированным рельсам.
По ущелью Адыр-Су к альплагерям
Преодолев перевал, мы окажемся в ущелье Адыр-Су. Название ущелья буквально переводится как «река с хребта». Многие считают это ущелье - самым живописным на Северном Кавказе. Ущелье отличается действительно разнообразным миром растений. По мнению некоторых исследователей, число культур здесь достигает 3000 видов: начало ущелья славится красивыми хвойными лесами, в некоторых местах вперемешку с лиственными деревьями, чаще березами. Мы продолжим движение на нашем автомобиле вдоль реки и через 13 км. окажемся у альплагерей "Уллу-Тау" и "Джайлык". Поднимаясь все выше и выше, вы заметите, что лесов становится меньше, и их сменяют зеленые альпийские луга.
Средневековый некрополь
Впереди нас ждет еще одна атмосферная часть экскурсии. От села Эль-Тюбю мы поднимемся к Фардык-Кешене, или «Городу мёртвых». Несмотря на мрачноватое название, это уникальный археологический объект, очень популярный среди туристов. Внимание привлекают необычные склепы XIII-XVIII вв. Мы обязательно исследуем это таинственное место, а еще полюбуемся замечательным видом, который открывается с высоты некрополя на Чегемские горные долины. Увидим заснеженные вершины Главного Кавказского хребта и массив Ак-Кая.
Лёгкий трекинг к местам силы
Оставив автомобиль в альплагере (который основали на высоте 2380 метров в 1936 году) и минуя пограничный пост, мы окажемся в пограничной зоне с Грузией. Нам предстоит не сложная, однако поражающая своими видами прогулка (длинной 1,5 км. в одну сторону) к камням желаний:"мужскому" и "женскому", Возле альплагеря «Уллу-Тау» течёт Серебряный ручей. Считается, что вода в нём обладает целебными свойствами, поэтому её прозвали «живой». Неподалёку от Серебряного ручья расположен своеобразный мемориал — на скале укреплены десятки металлических табличек с именами погибших альпинистов. Легенды гласят, что Уллу-Тау – своеобразный мост для общения с Богом. А еще говорят, что на склонах горы живут ангелы. Балкарцы издревле приходили сюда, чтобы вымолить ребенка. Также к подножию Уллу-Тау привозили неизлечимых больных в поисках спасения. Данный тур оставит вам множество незабываемых впечатлений! Важная информация:• Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
- Обязательно пришлите гиду ваш адрес.
- Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении). Проход в приграничную зону возможен только для граждан РФ. Для индивидуального тура• В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др. Стоимость проведения тура в индивидуальном формате - 27000р. за автомобиль вместимостью до 6 человек.
Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Баксанское ущелье
- 🔹Докторский перевал и подъемник
- 🔹Ущелье Адыр-Су и альплагеря "Уллу-Тау" и "Джайлык"
- 🔹Места силы горы Уллу-Тау
Что включено
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Экологический сбор (200 руб. /чел. - оплачивается на КПП).
- Пропуск в приграничную зону (300 руб. /чел. - оплачивается в альплагере)
- Подъемник автомобиля 250 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
