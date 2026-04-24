Мои заказы

Ваш кадр в истории Пятигорска: экскурсия + мастер-класс по фотографии

Раскрыть историю города и запечатлеть его на ретроснимке, подобно светописцам прошлых столетий
Представьте, что вы не просто узнаете о мастерах, снимавших старый Пятигорск, а поймёте, как и зачем они это делали. А затем — создадите собственную версию исторического снимка. С нами вы разгадаете биографии и творческие приёмы первых фотографов курорта. Научитесь видеть и ловить тот самый ракурс, свет и композицию. И унесёте с собой собственный «винтажный» отпечаток.
Описание фото-прогулки

Мы отправимся по следам легендарных светописцев, создававших визуальную летопись курорта: Александра Окуловского, Иоганна Ланге, Александра Энгеля и Григория Раева. Вы не просто услышите истории гениев — а почувствуете себя их учениками.

Пешеходный маршрут

Мы пройдём по следам истории и света:

  • от Провала — через Академическую галерею, Китайскую беседку, скульптуру орла
  • по знаменитому Цветнику с его павильонами и гротами, мимо исторических рестораций и гостиниц
  • вдоль проспекта Кирова, мимо Спасского собора, первого памятника Лермонтову, загадочного Дома-корабля, здания «Эрмитаж»
  • завершим путешествие у изящной усадьбы Ганжумовых, вобравшей в себя дух эпохи

Теория и практика

По пути я буду не просто рассказывать о городе и его достопримечательностях, но и показывать, как именно фотографы прошлого снимали здания и памятники. Вы сможете повторить их опыт с моими чёткими профессиональными подсказками: как найти тот самый ракурс, на что обратить внимание, как обыграть современные элементы.

Ваш уникальный результат

В финале вы выберете один, самый удачный кадр, созданный вами. Я напечатаю его на моментальном ретропринтере и оформлю в виде изящного магнита. И вот сувенир из Пятигорска у вас в кармане!

Организационные детали

В стоимость входит: полное экскурсионное и фотографическое сопровождение, мастер-класс, одна моментальная распечатка вашего кадра на память и сувениры за активное участие.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Провала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 187 туристов
Я аттестованный гид и фотограф, влюблённый в Кавказ, коренной житель Пятигорска. Показываю фантастические локации, провожу фотопрогулки и делаю путешественников счастливыми в настоящем и на снимках.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Ваш кадр в истории Пятигорска: экскурсия + мастер-класс по фотографии»

Пятигорск в стиле ретро
Пешая
2 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Пятигорск в стиле ретро
Прогулка по Пятигорску перенесёт вас в дореволюционные времена, раскрывая тайны и истории города через ретроснимки и увлекательные рассказы
Начало: На бульваре Гагарина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Пятигорск: история в домах
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: история в домах
Исследуйте архитектурное наследие Пятигорска: от модерна до эклектики. Узнайте, где жили знаменитости и какие дома стали героями литературы
Начало: По вашему адресу проживания
Завтра в 17:00
29 апр в 14:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Курортные истории Пятигорска
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
Пешая
2 часа
51 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
Прогулка по Пятигорску с профессиональным фотографом: история города, живописные виды и советы по интересным местам. Получите до 100 фото в цветокоррекции
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
15%
Скидка при заказе до 1 июня
10200выгода 1530 ₽
от 8670 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.