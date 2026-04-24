Ваш кадр в истории Пятигорска: экскурсия + мастер-класс по фотографии
Раскрыть историю города и запечатлеть его на ретроснимке, подобно светописцам прошлых столетий
Представьте, что вы не просто узнаете о мастерах, снимавших старый Пятигорск, а поймёте, как и зачем они это делали. А затем — создадите собственную версию исторического снимка. С нами вы разгадаете биографии и творческие приёмы первых фотографов курорта. Научитесь видеть и ловить тот самый ракурс, свет и композицию. И унесёте с собой собственный «винтажный» отпечаток.
Описание фото-прогулки
Мы отправимся по следам легендарных светописцев, создававших визуальную летопись курорта: Александра Окуловского, Иоганна Ланге, Александра Энгеля и Григория Раева. Вы не просто услышите истории гениев — а почувствуете себя их учениками.
Пешеходный маршрут
Мы пройдём по следам истории и света:
от Провала — через Академическую галерею, Китайскую беседку, скульптуру орла
по знаменитому Цветнику с его павильонами и гротами, мимо исторических рестораций и гостиниц
вдоль проспекта Кирова, мимо Спасского собора, первого памятника Лермонтову, загадочного Дома-корабля, здания «Эрмитаж»
завершим путешествие у изящной усадьбы Ганжумовых, вобравшей в себя дух эпохи
Теория и практика
По пути я буду не просто рассказывать о городе и его достопримечательностях, но и показывать, как именно фотографы прошлого снимали здания и памятники. Вы сможете повторить их опыт с моими чёткими профессиональными подсказками: как найти тот самый ракурс, на что обратить внимание, как обыграть современные элементы.
Ваш уникальный результат
В финале вы выберете один, самый удачный кадр, созданный вами. Я напечатаю его на моментальном ретропринтере и оформлю в виде изящного магнита. И вот сувенир из Пятигорска у вас в кармане!
Организационные детали
В стоимость входит: полное экскурсионное и фотографическое сопровождение, мастер-класс, одна моментальная распечатка вашего кадра на память и сувениры за активное участие.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Провала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 187 туристов
Я аттестованный гид и фотограф, влюблённый в Кавказ, коренной житель Пятигорска. Показываю фантастические локации, провожу фотопрогулки и делаю путешественников счастливыми в настоящем и на снимках.
