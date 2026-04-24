Ваш кадр в истории Пятигорска: экскурсия + мастер-класс по фотографии

Представьте, что вы не просто узнаете о мастерах, снимавших старый Пятигорск, а поймёте, как и зачем они это делали. А затем — создадите собственную версию исторического снимка. С нами вы разгадаете биографии и творческие приёмы первых фотографов курорта. Научитесь видеть и ловить тот самый ракурс, свет и композицию. И унесёте с собой собственный «винтажный» отпечаток.

Описание фото-прогулки

Мы отправимся по следам легендарных светописцев, создававших визуальную летопись курорта: Александра Окуловского, Иоганна Ланге, Александра Энгеля и Григория Раева. Вы не просто услышите истории гениев — а почувствуете себя их учениками.

Пешеходный маршрут

Мы пройдём по следам истории и света:

от Провала — через Академическую галерею , Китайскую беседку, скульптуру орла

вдоль проспекта Кирова , мимо Спасского собора, первого памятника Лермонтову, загадочного Дома-корабля, здания «Эрмитаж» завершим путешествие у изящной усадьбы Ганжумовых, вобравшей в себя дух эпохи

Теория и практика

По пути я буду не просто рассказывать о городе и его достопримечательностях, но и показывать, как именно фотографы прошлого снимали здания и памятники. Вы сможете повторить их опыт с моими чёткими профессиональными подсказками: как найти тот самый ракурс, на что обратить внимание, как обыграть современные элементы.

Ваш уникальный результат

В финале вы выберете один, самый удачный кадр, созданный вами. Я напечатаю его на моментальном ретропринтере и оформлю в виде изящного магнита. И вот сувенир из Пятигорска у вас в кармане!

Организационные детали

В стоимость входит: полное экскурсионное и фотографическое сопровождение, мастер-класс, одна моментальная распечатка вашего кадра на память и сувениры за активное участие.