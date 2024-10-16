Описание фото-прогулки
Емануелевский парк. Поговорим о нравах и традициях «водопийцев», гуляя по местам, где они так любили отдыхать.
Михайловская галерея. Вы увидите популярный у «водяного общества» питьевой источник, построенный в мавританском стиле.
Смотровая площадка на горе Холодная. Здесь вам откроется захватывающая панорама центральной части города и окружающих гор с одним из лермонтовских героев.
Дом с привидениями. Остановимся у замка в стиле модерн, окутанного тайнами и сплетнями. Я расскажу леденящую кровь историю жены пятигорского предпринимателя.
Домик Лермонтова. Подойдём к аутентичной постройке начала 19 века, где поэт провёл последние месяцы. Поговорим о мистике в жизни Лермонтова и его предчувствии, что больше он не вернётся домой. Также я покажу домик, где обитала «Роза Кавказа», сыгравшая неблаговидную роль в судьбе поэта.
Здание типографии. Вы увидите место, где в начале 20 века появилось на свет первое юмористическое издание о курортной жизни города.
Улица Гоголя. Пройдём по уютной улочке торговцев, где сохранились старинные постройки. И поговорим о жизни в бывшем армянском квартале.
Гостиница «Эрмитаж». Не обойдём вниманием роскошный отель в стиле неоготической эклектики. Полюбуемся фасадами и вспомним, что происходило в его стенах с турецкими военнопленными.
Здание Ресторации. Также вы увидите ресторан, где любили покутить светила русской литературы — Лермонтов, Толстой и многие другие.
Парк «Цветник». Погуляем по излюбленному месту для вечерних променадов — парку, возникшему на болотных топях. И отыщем место, где находился Николаевский вокзал, на который так и не прибыл ни один поезд.
Театр оперетты. В завершение я покажу многофункциональный центр развлечения публики начала 20 века.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже знаком с центральными достопримечательностями города, такими как озеро Провал и скульптура орла
Организационные детали
- Домик Лермонтова осматриваем только внешне
- В некоторых местах маршрута будут подъёмы по лестницам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽