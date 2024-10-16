На прогулке вы почувствуете дореволюционную атмосферу курортного города и разгадаете его тайны. Погуляете по известным и нетиповым местам Пятигорска. Рассмотрите ретроснимки, которые погрузят вас в атмосферу ушедших эпох. А попутно услышите занимательные факты и пикантные истории из жизни отдыхающих 19-20 веков.

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Анна Ваш представитель в Пятигорске

Описание фото-прогулки

Емануелевский парк. Поговорим о нравах и традициях «водопийцев», гуляя по местам, где они так любили отдыхать.

Михайловская галерея. Вы увидите популярный у «водяного общества» питьевой источник, построенный в мавританском стиле.

Смотровая площадка на горе Холодная. Здесь вам откроется захватывающая панорама центральной части города и окружающих гор с одним из лермонтовских героев.

Дом с привидениями. Остановимся у замка в стиле модерн, окутанного тайнами и сплетнями. Я расскажу леденящую кровь историю жены пятигорского предпринимателя.

Домик Лермонтова. Подойдём к аутентичной постройке начала 19 века, где поэт провёл последние месяцы. Поговорим о мистике в жизни Лермонтова и его предчувствии, что больше он не вернётся домой. Также я покажу домик, где обитала «Роза Кавказа», сыгравшая неблаговидную роль в судьбе поэта.

Здание типографии. Вы увидите место, где в начале 20 века появилось на свет первое юмористическое издание о курортной жизни города.

Улица Гоголя. Пройдём по уютной улочке торговцев, где сохранились старинные постройки. И поговорим о жизни в бывшем армянском квартале.

Гостиница «Эрмитаж». Не обойдём вниманием роскошный отель в стиле неоготической эклектики. Полюбуемся фасадами и вспомним, что происходило в его стенах с турецкими военнопленными.

Здание Ресторации. Также вы увидите ресторан, где любили покутить светила русской литературы — Лермонтов, Толстой и многие другие.

Парк «Цветник». Погуляем по излюбленному месту для вечерних променадов — парку, возникшему на болотных топях. И отыщем место, где находился Николаевский вокзал, на который так и не прибыл ни один поезд.

Театр оперетты. В завершение я покажу многофункциональный центр развлечения публики начала 20 века.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже знаком с центральными достопримечательностями города, такими как озеро Провал и скульптура орла

Организационные детали