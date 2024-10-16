Пятигорск в стиле ретро

Экскурсия в сопровождении старинных фотографий и историй о нравах отдыхающих прошлых веков
На прогулке вы почувствуете дореволюционную атмосферу курортного города и разгадаете его тайны. Погуляете по известным и нетиповым местам Пятигорска. Рассмотрите ретроснимки, которые погрузят вас в атмосферу ушедших эпох. А попутно услышите занимательные факты и пикантные истории из жизни отдыхающих 19-20 веков.
5
1 отзыв
Пятигорск в стиле ретро
Пятигорск в стиле ретро
Пятигорск в стиле ретро

Описание фото-прогулки

Емануелевский парк. Поговорим о нравах и традициях «водопийцев», гуляя по местам, где они так любили отдыхать.

Михайловская галерея. Вы увидите популярный у «водяного общества» питьевой источник, построенный в мавританском стиле.

Смотровая площадка на горе Холодная. Здесь вам откроется захватывающая панорама центральной части города и окружающих гор с одним из лермонтовских героев.

Дом с привидениями. Остановимся у замка в стиле модерн, окутанного тайнами и сплетнями. Я расскажу леденящую кровь историю жены пятигорского предпринимателя.

Домик Лермонтова. Подойдём к аутентичной постройке начала 19 века, где поэт провёл последние месяцы. Поговорим о мистике в жизни Лермонтова и его предчувствии, что больше он не вернётся домой. Также я покажу домик, где обитала «Роза Кавказа», сыгравшая неблаговидную роль в судьбе поэта.

Здание типографии. Вы увидите место, где в начале 20 века появилось на свет первое юмористическое издание о курортной жизни города.

Улица Гоголя. Пройдём по уютной улочке торговцев, где сохранились старинные постройки. И поговорим о жизни в бывшем армянском квартале.

Гостиница «Эрмитаж». Не обойдём вниманием роскошный отель в стиле неоготической эклектики. Полюбуемся фасадами и вспомним, что происходило в его стенах с турецкими военнопленными.

Здание Ресторации. Также вы увидите ресторан, где любили покутить светила русской литературы — Лермонтов, Толстой и многие другие.

Парк «Цветник». Погуляем по излюбленному месту для вечерних променадов — парку, возникшему на болотных топях. И отыщем место, где находился Николаевский вокзал, на который так и не прибыл ни один поезд.

Театр оперетты. В завершение я покажу многофункциональный центр развлечения публики начала 20 века.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже знаком с центральными достопримечательностями города, такими как озеро Провал и скульптура орла

Организационные детали

  • Домик Лермонтова осматриваем только внешне
  • В некоторых местах маршрута будут подъёмы по лестницам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бульваре Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
16 окт 2024
Посетили экскурсию" Пятигорск в стиле ретро" с гидом Анной. Наша экскурсия с мужем оказалась индивидуальной- я, муж и экскурсовод. Анна интересно рассказывала о событиях прошлого и позапрошлого века. Экскурсия сопровождалась
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старыми фотографиями, мы могли сравнить, как выглядели некоторые здания в начале прошлого века. Мы узнали много нового и тайного из жизни старого Пятигорска. Анна увлекательно доносила информацию, познакомила нас с любимыми и незнакомыми местами курорта.
Однозначно рекомендуем посетить данную экскурсию! Светлана и Олег с любовью из Кирова!

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