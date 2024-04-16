Фотопрогулка по Пятигорску

Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Мы посетим озеро Провал, обзорные площадки Нагорного парка, включая Китайскую беседку и Эолову арфу, Лермонтовскую галерею, скульптуру Орла, Ермоловские ванны, парк «Цветник» и исторический центр.

Вы насладитесь видами на город и горы, полюбуетесь местными ландшафтами, увидите архитектурные памятники. А я помогу с образами и запечатлею ваши эмоции в ярких фотографиях.
5
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Фотопрогулка по Пятигорску
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Эолова арфа. Вы посетите место, окутанное тайной и легендами. Кадры здесь получаются яркими и очень атмосферными.
  • Грот Дианы. Дальнейший путь приведёт нас к месту с антуражными валунами. Прекрасная локация для фото в духе античных мифов и легенд.
  • Парк «Цветник». Каждое растение здесь становится источником вдохновения для множества живописных фотографий. Парк очарователен в любой сезон.
  • Смотровая площадка. Снимки на фоне панорамы Пятигорска станут настоящим украшением вашего альбома.
  • Скульптура Орла. И конечно, я запечатлею вас возле величественного символа города.
  • Кроме того, на нашем маршруте будет озеро Провал, Китайская беседка, Лермонтовская галерея и Ермоловские ванны.

По пути вы узнаете о создании парка «Цветник», знаменитой кофейне Гукасова, знаковых памятниках Пятигорска и услышите легенды наших гор.

Организационные детали

  • После прогулки в течение нескольких дней вы получите ссылку на все исходники и 20 фото с ретушью
  • Буду рада помочь вам с подбором образа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
16 апр 2024
Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!
Получилось то, что нужно! Многое узнали про Пятигорск, спасибо большое Александре,Вы сделали наш день.
Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!

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