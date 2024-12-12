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У Пятигорска свой особенный дизайн подсветок, иллюминаций. Я предлагаю вам небольшую прогулку под южным ночным небом в окружении тысяч огней. Фотографии с таким освещением получатся эффектными, словно стоп-кадры из фильмов. Я помогу вам с позированием и сделаю так, чтобы кадры вышли живыми, но при этом яркими и чёткими.