Вечерняя фотосессия в Пятигорске

Сделать эффектные снимки на фоне огней ночного города
У Пятигорска свой особенный дизайн подсветок, иллюминаций. Я предлагаю вам небольшую прогулку под южным ночным небом в окружении тысяч огней. Фотографии с таким освещением получатся эффектными, словно стоп-кадры из фильмов. Я помогу вам с позированием и сделаю так, чтобы кадры вышли живыми, но при этом яркими и чёткими.
5
1 отзыв
Вечерняя фотосессия в Пятигорске
Вечерняя фотосессия в Пятигорске
Вечерняя фотосессия в Пятигорске
Ближайшие даты:
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Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Маршрут: мы посетим парк «Цветник», его окрестности и местный Бродвей — проспект Кирова.

Фотосессия: я вас поснимаю в самых фотогеничных местах на фоне ночных огней Пятигорска. И в течение 3 дней после прогулки пришлю 10–15 фото с цветокоррекцией в высоком разрешении.

Организационные детали

  • Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
  • За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
  • Я готов провести фотосессию для большего количества участников — подробности в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лада
12 дек 2024
Была в Пятигорске на отдыхе. Заказала прогулку по вечернему Пятигорску и ничуть не пожалела. Очень классная идея совместить экскурсию с фотосессией. Меня сопровождал Александр. Сразу расположил к себе дружелюбным общением. В формате прогулки по самым красивым местам, рассказал много интересного из истории города и сделал потрясающие фотографии. Осталась довольна гидом, экскурсией и качеством фото! Обязательно порекомендую коллегам и друзьям!
Была в Пятигорске на отдыхе. Заказала прогулку по вечернему Пятигорску и ничуть не пожалела. Очень класснаяБыла в Пятигорске на отдыхе. Заказала прогулку по вечернему Пятигорску и ничуть не пожалела. Очень класснаяБыла в Пятигорске на отдыхе. Заказала прогулку по вечернему Пятигорску и ничуть не пожалела. Очень классная

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