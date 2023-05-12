Посетить знаковые места города, узнать о них интересные факты и получить яркие снимки на память
Пятигорск — идеальное место для фотопрогулки. Шикарная курортная архитектура 19 века сочетается здесь с живописной горной природой.
Я покажу вам главные достопримечательности любимого города, поделюсь занимательными фактами и легендами. А также сделаю для вас головокружительные фото и небольшой видеоролик на память.
Я покажу вам главные достопримечательности любимого города, поделюсь занимательными фактами и легендами. А также сделаю для вас головокружительные фото и небольшой видеоролик на память.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пятигорск с гидом-фотографом
Вас ждет комбо из экскурсии, фотосессии и приятной компании. Вы:
- Оцените красоту города с высоты Эоловой арфы и погуляете по парку Цветник
- Полюбуетесь бюветами и гротами, вспоминая историю Водяного общества
- Обойдёте все лермонтовские места и узнаете о древнем царе русколанов
- Раскроете тайны Китайской беседки и рассмотрите скульптуру Горного орла
- Омолодитесь в Бесстыжих ваннах, увидите озеро Провал и услышите легенду о драконе
В качестве бонуса я могу взять с собой этнокостюмы и платья-трансформеры, которые сделают фотопрогулку ещё эффектнее!
Организационные детали
- Все сделанные снимки и видеоролик до 1 минуты я отправлю вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Профессиональные фото (от 10 штук) с лёгкой ретушью, свето- и цветокоррекцией — в течение 10 дней
- Прокат платьев включён в стоимость
- Также я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем или арендованном транспорте). Доплата за легковой автомобиль составит 4000 руб, за минивэн — 5000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пятигорске
Привет! Я Ирина — фотограф, влюблённый в Кавказ. Показываю фантастические локации, делюсь интересными фактами и делаю путешественников счастливыми уже более 10 лет.
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