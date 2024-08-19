Прогулка по Пятигорску с профессиональным фотографом: история города, живописные виды и советы по интересным местам. Получите до 100 фото в цветокоррекции
Гулять, наслаждаться воздухом и видами, слушать истории и, конечно, фотографироваться - похоже на ваш идеальный план в Пятигорске? Воплотим его в жизнь! Вы познакомитесь с местами притяжения в парке Цветник, на склонах гор Горячая и Машук. Услышите о прошлом и настоящем города. Попутно я поймаю в объектив лучшие моменты и потом пришлю вам до 100 тёплых кадров
Дружеский формат и рассказы о Пятигорске с любовью
На прогулках мне важно показать вам наш город-курорт так, чтобы вы захотели вернуться сюда вновь. В этом помогает лёгкая атмосфера без официоза и скучных дат-имён-фактов. Мы поговорим об интересной истории Пятигорска, о парке Цветник, о настроении города и здешних тенденциях в наше время. Конечно, я с радостью посоветую вам, куда сходить и съездить, что и где попробовать.
А какой маршрут?
Обзорный! Начнём прогулку в сердце города — парке Цветник; пройдём по склонам гор Горячая и Машук, по дорожкам Емануелевского парка. Вы увидите изящную Лермонтовскую галерею, Грот Дианы, Бесстыжие ванны, Академическую галерею, Пятигорский театр и скульптуру орла — символ города. Со смотровых площадок (Китайская беседка и ротонда Эолова арфа) полюбуетесь видами на Бештау, Эльбрус и Кавказский хребет в ясную погоду. А закончим нашу экскурсию там же, где она началась.
Организационные детали
Это пешеходная фотоэкскурсия без дополнительных расходов.
Особенности прогулки
Маршрут проходит по парку, который частично находится на склоне горы, поэтому будьте готовы иногда идти вверх
Надевайте удобную обувь — это важно
Возьмите с собой бутылочку воды
Погода может капризничать, поэтому если на ваше время прогноз будет нелётным, то мы обсудим другое время или день
Про фото
Я снимаю только сама и на профессиональный фотоаппарат
В течение 7 дней после прогулки вы получите до 100 фотографий в цветокоррекции (их можно будет скачать с Яндекс. Диска)
По желанию можно также снять видеорепортаж о нашей прогулке (это нужно обсудить отдельно при бронировании)
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 548 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда гидов, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона, рассказать о тонкостях жизни на Кавказе и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй экскурсию — и вперёд навстречу приключениям!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Галина
19 авг 2024
16 августа 2024 года посетили фотоэкскурсию с Ксенией. Если вы хотите получить порцию великолепного настроения и замечательные фото, то вам обязательно надо на такую прогулку. Ксения очень милый, обаятельный, тактичный, читать дальше
внимательный и интеллигентный человек. Порадовала лёгкость подачи информации о достопримечательностях и непринуждённость фотографирования. Ксения подбирает интересные ракурсы и локации. На третий день получили фото, были очень рады! Спасибо Ксении за экскурсию, положительные эмоции и красивые фото!
И
Ирина
18 авг 2024
Прекрасная экскурсия с замечательной девушкой Ксенией, которая любит свой город, его жителей и гостей. Мы гуляли по исторической части города, узнавали его, погружались в атмосферу литературных произведений М. Ю. Лермонтова, и современную жизнь Пятигорска. И, конечно, делали незабываемые фото.
Е
Екатерина
3 авг 2024
Экскурсия, действительно, душевная. Прекрасно провели время. Сложилось впечатление, что давно знакомы с Ксенией. Спасибо огромное! Это был замечательный день рождения, память о котором сохранится в кадрах на долгие годы!
Наталья
30 июл 2024
Это была чудесная фото прогулка с точки зрения наполнения и результата. Мы были семьёй из 4 человек и Ксения отлично справилась даже с нашим 5-леткой. Было ощущение, что мы давно читать дальше
знакомы с Ксенией, дети сказали, что будто с другом сейчас гуляли. Мы увидели прекрасные места Пятигорска и незабываемые виды, узнали интересные факты, но не как из учебника, а живым языком. Ксения охотно отвечала на вопросы и чутко относилась к нашим пожеланиям по фото, тут всё очень ненавязчиво и естественно. Снимки просто супер! Ксению рекомендуем от души!
Е
Екатерина
20 мая 2024
Ксюша-это просто любовь с первого взгляда. Это была самая крута экскурсия. Это было очень интересно, и часы прогулки по Пятигорску пролетели как 5 минут. даже было жалко прощаться. Фото получили на следующий день, и это опять в самое сердечко) Ксюша спасибо за этот потрясающий день!
Ирина
15 мая 2024
Ксения сделала мой день сегодня, спасибо ей большое! Все основное, что можно было взять для просмотра из этого города, я увидела. Очень приятная в общении девушка, все по маршруту пояснила, рассказала, при этом делались фотографии, которые я очень жду🙏 Пока у меня только общая фотография, сделали на телефон☺️
Ирина
17 апр 2024
Хотите погулять по красивому парку, познакомиться с основным достопримечательностям города, узнать немного истории, получить памятные фото и, можете быть, бонусом завести друга в новом городе? Если хотя бы на один читать дальше
вопрос ответ «да», то эта прогулка для вас 😇 С Ксюшей было комфортно каждую секунду прогулки, как будто мы раньше уже были знакомы. Фотокарточки получились отличные, превзошли мои ожидания (понравились теплые цвета, естественный и мягкий свет, а также наши запечатленные эмоции). Ксюша, спасибо, что была с нами на одной волне, желаю удачи в работе!
А
Александра
15 апр 2024
Всё было прекрасно)
Оксана
6 апр 2024
Некогда было написать отзыв, появилось время наконец-то. Не могу оставить замечательную Ксюшу без отзыва. Душевная прогулка по Пятигорску очень понравилась. Отличная погода, чашечка кофе в старой кофейне с замечательным гидом и как бонус 100 супер фото. Благодарю Ксюшу за прогулку по знаменитым местам Пятигорска. Успехов тебе, милая Ксения!
Мария
4 апр 2024
Спасибо большое Ксении! С удовольствием посмотрели с ней город, фотографии получились супер! Очень приятно гулять с человеком, который свой город знает и любит!
Н
Наталья
2 апр 2024
Фотосессия с Ксенией прошла отлично!!! Время пролетело быстро! Фотосъёмка прошла легко, ненавязчиво и позитивно!!! Нам понравилось как выстроен маршрут прогулки, скорее всего мы бы даже не побывали в некоторых местах!!! Фото просто огонь🔥!!! Спасибо за чудесную фото экскурсию!!!!!
Б
Борис
21 мар 2024
Прекрасная экскурсия, да ещё и дополненная отличными фото!!! Ксения показала все знаковые места за один маршрут, под приятный диалог прошли на одном дыхании 14 499 шагов, полюбовались видами и зарядились эмоциями!!! Спасибо за вашу работу и что делаете для людей чуточку образованней и самое главное счастливыми!!!
Светлана
3 мар 2024
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Ксения очень интересный рассказчик, очень открытая, доброжелательная. Несколько часов пешеходной прогулки пролетели незаметно. Будем ждать красивых фото.
Ульяна
21 фев 2024
Отличная, действительно - душевная, фото-экскурсия в приятной компании. Ксения очень располагает к себе, чувствовали себя комфортно и уютно, что не часто бывает перед камерой) Удалось охватить маршрутом все основные достопримечательности. Мы остались очень довольны. От души благодарим!
Мария
17 фев 2024
Ксения, от всей души благодарю за фотоэкскурсию 14.02.2024 🤗🤗🤗 Получился потрясающий день!!! Романтическая фотосессия на день всех влюблённых и знакомство с г. Пятигорск. В лёгкой душевной атмосфере мы узнали много интересных читать дальше
фактов об этом красивом городе КМВ, полюбовались видами, достопримечательностями и пейзажами Пятигорска с разных точек города, насладились неспешной прогулкой по скверам и аллеям. И параллельно сделали оооочень много невероятно красивых фотографий! 😍😍😍 Хоть и на улице февраль, снимки получились очень тёплыми, яркими, интересными и живыми, где-то милыми и нежными, где-то забавным и игривыми)) Ксюша, отдельно хочу отметить, что как фотограф ты очень здорово подлавливаешь эмоции людей и передаешь их в снимках😉 Мы в полном восторге от фото!!! Спасибо тебе огромнейшее за вовлеченность, профессионализм и, конечно, душевность твоей творческой работы! 😘🌺💖 Жаль, что прикрепить к отзыву можно только 10 фото)) трудно было выбрать))) И, как уже говорила, я обязательно сделаю фотоальбом)) Ведь для нас это получился не просто фотодень, а (неожиданно для меня🙈) большое личное событие 😊💝💍 Спасибо тебе за участие в этом особом дне! Благодаря тебе, у нас на всю жизнь останутся такие яркие впечатления и память об этом чудесном дне! 🤗🤗🤗🌺🌺🌺