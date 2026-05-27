Пятигорск раскрывается не только через архитектуру и виды, но и через вкус. Вы прогуляетесь по знаковым местам — от Провала до парка «Цветник», услышите истории курортной жизни 19 века. А затем окажетесь в авторской винодельне, где познакомитесь с хозяином и попробуете вина, в которых чувствуется характер Кавказа.

Описание экскурсии

Провалъ и курортная жизнь 19 века

Начнём с самой известной локации Пятигорска. Здесь поговорим о том, каким был город в эпоху расцвета курортов.

Виды с «Эоловой арфы» и Академическая галерея

Полюбуемся панорамами Кавказского хребта и увидим место, где когда-то дегустировали минеральные воды.

Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея

В сезон вы оцените, насколько много цветов в парке, когда-то созданном итальянскими архитекторами Бернардацци.

Кофейня Гукасова

Поговорим об истории этого культового места и по желанию закажем кофе.

Символы Пятигорска

Орёл, грот Дианы, Китайская беседка и другие знаковые точки.

Курортология

Раньше здесь находилась городская Ресторация — первое элитное заведение Пятигорска. Погрузимся в светскую жизнь: балы, ужины и курортная атмосфера.

Авторская винодельня

Вы познакомитесь с виноделом, процессом производства и попробуете местные вина. Альтернатива винодельне — сыры и локальные напитки в гастробаре.

Вы узнаете:

как горы-лакколиты влияют на почву, климат и вкус местных продуктов

как Пятигорск стал светским центром Кавказа

как отдыхали на водах в прошлом, где гуляли, пили минеральную воду и устраивали званые ужины

как создают авторские вина на КМВ — от выбора винограда до выдержки и розлива

Организационные детали