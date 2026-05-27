Мои заказы

Вино и светская жизнь Пятигорска

Устроить променад по городу и побывать в гостях у винодела
Пятигорск раскрывается не только через архитектуру и виды, но и через вкус.

Вы прогуляетесь по знаковым местам — от Провала до парка «Цветник», услышите истории курортной жизни 19 века.

А затем окажетесь в авторской винодельне, где познакомитесь с хозяином и попробуете вина, в которых чувствуется характер Кавказа.
Вино и светская жизнь Пятигорска
Вино и светская жизнь Пятигорска
Вино и светская жизнь Пятигорска

Описание экскурсии

Провалъ и курортная жизнь 19 века

Начнём с самой известной локации Пятигорска. Здесь поговорим о том, каким был город в эпоху расцвета курортов.

Виды с «Эоловой арфы» и Академическая галерея

Полюбуемся панорамами Кавказского хребта и увидим место, где когда-то дегустировали минеральные воды.

Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея

В сезон вы оцените, насколько много цветов в парке, когда-то созданном итальянскими архитекторами Бернардацци.

Кофейня Гукасова

Поговорим об истории этого культового места и по желанию закажем кофе.

Символы Пятигорска

Орёл, грот Дианы, Китайская беседка и другие знаковые точки.

Курортология

Раньше здесь находилась городская Ресторация — первое элитное заведение Пятигорска. Погрузимся в светскую жизнь: балы, ужины и курортная атмосфера.

Авторская винодельня

Вы познакомитесь с виноделом, процессом производства и попробуете местные вина. Альтернатива винодельне — сыры и локальные напитки в гастробаре.

Вы узнаете:

  • как горы-лакколиты влияют на почву, климат и вкус местных продуктов
  • как Пятигорск стал светским центром Кавказа
  • как отдыхали на водах в прошлом, где гуляли, пили минеральную воду и устраивали званые ужины
  • как создают авторские вина на КМВ — от выбора винограда до выдержки и розлива

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, по запросу можем заказать автомобиль для 1–4 чел. — 9000 ₽
  • Отдельно оплачивается посещение винодельни — 3000–5000 ₽ с чел. в зависимости от размера группы, а также кофе — по желанию
  • Винодельню можно заменить на гастробар, где можно попробовать сыры с авторской сыроварни Пятигорска и вина местных виноделов
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Вино и светская жизнь Пятигорска»

Пятигорск - город-музей
Пешая
3 часа
200 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Пятигорск - город-музей
Погулять по сказочным улицам города и погрузиться в его невероятную историю на авторской экскурсии
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00
2 июн в 10:00
3 июн в 10:00
2000 ₽ за человека
Познавательная автопрогулка по Пятигорску
На машине
3 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску
Все удовольствия для души, ума и тела
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
6100 ₽ за всё до 4 чел.
Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»
Станьте героем спектакля в Пятигорске! Вас ждут загадки, шутки и атмосферные места, не связанные с Лермонтовым. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У озера Провал
Расписание: во вторник в 18:00, в субботу в 15:00
30 мая в 15:00
2 июн в 18:00
1000 ₽ за человека
Очаровательный Пятигорск
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Очаровательный Пятигорск
Прогулка в дружеской атмосфере по красивым историческим местам и старейшим улочкам города
Начало: В районе озера Провал
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
5350 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
от 6000 ₽ за экскурсию