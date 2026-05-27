Пятигорск раскрывается не только через архитектуру и виды, но и через вкус.
Вы прогуляетесь по знаковым местам — от Провала до парка «Цветник», услышите истории курортной жизни 19 века.
А затем окажетесь в авторской винодельне, где познакомитесь с хозяином и попробуете вина, в которых чувствуется характер Кавказа.
Описание экскурсии
Провалъ и курортная жизнь 19 века
Начнём с самой известной локации Пятигорска. Здесь поговорим о том, каким был город в эпоху расцвета курортов.
Виды с «Эоловой арфы» и Академическая галерея
Полюбуемся панорамами Кавказского хребта и увидим место, где когда-то дегустировали минеральные воды.
Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
В сезон вы оцените, насколько много цветов в парке, когда-то созданном итальянскими архитекторами Бернардацци.
Кофейня Гукасова
Поговорим об истории этого культового места и по желанию закажем кофе.
Символы Пятигорска
Орёл, грот Дианы, Китайская беседка и другие знаковые точки.
Курортология
Раньше здесь находилась городская Ресторация — первое элитное заведение Пятигорска. Погрузимся в светскую жизнь: балы, ужины и курортная атмосфера.
Авторская винодельня
Вы познакомитесь с виноделом, процессом производства и попробуете местные вина. Альтернатива винодельне — сыры и локальные напитки в гастробаре.
Вы узнаете:
- как горы-лакколиты влияют на почву, климат и вкус местных продуктов
- как Пятигорск стал светским центром Кавказа
- как отдыхали на водах в прошлом, где гуляли, пили минеральную воду и устраивали званые ужины
- как создают авторские вина на КМВ — от выбора винограда до выдержки и розлива
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, по запросу можем заказать автомобиль для 1–4 чел. — 9000 ₽
- Отдельно оплачивается посещение винодельни — 3000–5000 ₽ с чел. в зависимости от размера группы, а также кофе — по желанию
- Винодельню можно заменить на гастробар, где можно попробовать сыры с авторской сыроварни Пятигорска и вина местных виноделов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
