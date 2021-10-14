Восхождение на гору Бештау

Полюбоваться видами на Большой Кавказский хребет и узнать о традициях местных народов

5
7 отзывов
Покорение Бештау — одно из самых интересных и живописных приключений в окрестностях Пятигорска.

Вы увидите редкие растения, оцените мощь Орлиных скал и полюбуетесь цветущими лугами.

Подниметесь на высоту 1400 метров и насладитесь окружающими красотами с чашечкой ароматного чая.
Восхождение на гору Бештау
Восхождение на гору Бештау
Восхождение на гору Бештау
Восхождение на гору Бештау
Восхождение на гору Бештау
Восхождение на гору Бештау
Восхождение на гору Бештау

Что вас ожидает

День в окружении природы

Вы пройдете по самому простому и красивому маршруту — через седловину между вершинами Большой и Малый Тау. Увидите роскошную субальпийскую поляну с цветущими рододендронами и узнаете, какие эндемики растут в предгорьях. На вершине Бештау сделаете привал с ароматным горным чаем и насладитесь видом на Большой Кавказский хребет и красавец Эльбрус.

Занимательные истории

На обратном пути вы увидите величественные Орлиные скалы и осмотрите снаружи заброшенные штольни. На протяжении всего похода я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о нашем регионе. Вы узнаете, из какой легенды произошли названия всех гор Кавказских Минеральных Вод, как в древности называли рододендрон и чем известен Бештаугорский рудник.

Организационные детали

  • Продолжительность восхождения составляет 3-5 часов
  • Можно брать с собой детей от 10 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д станции Лермонтовская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники. Я Светлана, коренная жительница Пятигорска, и мой муж Алексей будем рады показать вам наш чудесный край и рассказать о его традициях. Любим горный туризм, эпос народов Кавказа и географию.
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7 реальных отзывов от туристов

Татьяна
14 окт 2021
Хочу поблагодарить нашего чудесного гида Алексея за сегодняшнее восхождение на гору Бештау. Очень грамотно, культурно, мотивирующе Алексей подавал нам информацию, отвечал на вопросы, поддерживал физически и морально! И пусть сегодня гора нам полностью не покорилась (по ряду причин), но впечатления и эмоции зашкаливают. Отлично провели сегодняшний день с пользой для здоровья! Однозначно советую всем! Единственный момент - рассчитайте свои силы и Ваше самочуствие. Неподготовленному человеку, и с проблемами здоровья придётся не очень сладко. ☺️ Тур чудесный! Виды с горы (сверху) потрясающие! Весь мир на ладони!
Kelner
14 окт 2021
С благодарнорностью, за отлично проведенный день и прекрасное настроение. Потрясающе красивые места, сложный, но интересный маршрут. Надежный гид, с отличным чуством юмора поможет вам преодолеть все трудности и получить свои печеньки в финале. 😍👍❤️💕
С
24 сен 2021
Очень впечатлило восхождение! На горе открываются потрясающие виды! Это было замечательное преодоление себя под руководством чуткого гида Светланы. Светлана очень эрудированный и интересный человек, который может много и захватывающе рассказать о своем родном крае. Очень захотелось поехать и на другие экскурсии Светланы!
Андрей
14 сен 2021
12 сентября на свой юбилей мы решили отметить восхождением на вершину горы Бештау и сделали это со Светланой. Мы нисколько не пожалели об этом! Светлана отличный рассказчик, очень веселая и харизматичная. Мы благодарны ей за время проведённое вместе. Всем советую как отличного проводника и гида! Думаем на следующий год подняться со Светланой по другому, более сложному маршруту!
Е
15 авг 2021
Спасибо большое нашему гиду за классный маршрут, идеальную организацию и столько познавательной информации!
Е
11 авг 2021
Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут, невероятно красивые горы, доброжелательный гид. Была с детьми, они тоже в восторге.
Е
2 авг 2021
Светлана -потрясающий гид. Вскарабкались на Бештау, позавтракали, полюбовались, пофоткались, послушали легенды гор, спустились по живописному лесу. Все было прекрасно, рекомендую))

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