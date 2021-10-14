Что вас ожидает

День в окружении природы

Вы пройдете по самому простому и красивому маршруту — через седловину между вершинами Большой и Малый Тау. Увидите роскошную субальпийскую поляну с цветущими рододендронами и узнаете, какие эндемики растут в предгорьях. На вершине Бештау сделаете привал с ароматным горным чаем и насладитесь видом на Большой Кавказский хребет и красавец Эльбрус.

Занимательные истории

На обратном пути вы увидите величественные Орлиные скалы и осмотрите снаружи заброшенные штольни. На протяжении всего похода я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о нашем регионе. Вы узнаете, из какой легенды произошли названия всех гор Кавказских Минеральных Вод, как в древности называли рододендрон и чем известен Бештаугорский рудник.

Организационные детали