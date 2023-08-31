Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате

Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
На Машук можно подняться по канатной дороге — но это довольно скучный и слишком быстрый способ, тем более что гора невысокая. Я предлагаю отправиться наверх живописной тропой, по которой поднимаются только местные жители. По пути вы полюбуетесь видами на другие горы, если повезёт, на Эльбрус. А я поделюсь любопытными фактами о Пятигорске и напою вас чаем со вкусностями.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
1
янв
2
янв
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Общее время подъёма составит от 60 до 120 минут, отдыхать на вершине мы будем около 30 минут. В пути я расскажу вам интересные истории, поделюсь советами, куда сходить в Пятигорске и съездить в КМВ.

Восхождение

  • Наша прогулка начнётся от места дуэли Лермонтова. Мы пойдём с остановками мимо концертного пространства под открытым небом «Поляна песен» и «Ворот любви», где в хорошую погоду можно увидеть Эльбрус.
  • Затем по лесной тропе поднимемся к надписи «Пятигорск», сделаем фото на фоне горы Бештау. На подъёме будет немного тяжеловато, набор высоты составит примерно 300 м. Но не пугайтесь, вы точно сможете преодолеть этот путь!
  • На вершине вас ждут потрясающие виды, рассвет или закат (при выборе этих опций), а также горный чай и угощения.
  • В дни низкой облачности мы окажемся за границей облаков, и у нас под ногами будет «море». Такое явление можно поймать с октября по март.
  • Спуск пройдёт в лёгком темпе по асфальтированной дороге к месту старта или к Эоловой арфе.

Организационные детали

  • Маршрут подходит для людей с любым уровнем физической подготовки и для всех возрастных групп
  • Время начала обсуждаем в зависимости от времени года
  • Если захотите, бесплатно предоставлю треккинговые палки
  • По желанию спуститься с вершины можно на канатке — 220 руб. /взрослый, 50 руб. /дети до 8 лет
  • По запросу могу организовать для вас трансфер до места старта — от 500 до 1000 рублей по Пятигорску, Железноводску

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места дуэли Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Ю
31 авг 2023
Получилось небанально провести вечер, взбираясь на Машук. При подъеме местами уставала, но Кирилл спокойно на это реагировал и давал время отдохнуть.

Важно отметить, что Кирилл все предусмотрел, и кофту посоветовал взять из-за ветра на вершине, и воду захватил, и чаем напоил с вкусняшками на вершине, и даже влажные салфетки были с собой!) Также Кирилл определил время нашего старта, чтобы мы успели подняться к самому закату. Не прогадал)

На вершине очень красиво, прекрасный способ встретить закат 🌅 на горе. Если бы поднималась на канатке, такого ощущения красоты не было бы. Все-таки физическая нагрузка разгружает мозг:)

Ко всему прочему, Кирилл — интересный собеседник, с нетривиальными увлечениями. Было здорово! Спасибо еще раз 😊

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