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Кирилл.

Все было продумано и отлично организовано. За нами заехал Кирил в 3.40 утра. У подножия горы мы получили фонарики и тронулся в путь. Виды фантастические! На верху горы Кирилл угостил на с Аллой вкуснейший чаем из сухофруктами ☕️ Ну и конечно же сказочный рассвет. Фото на телефон от Кирила ещё один бонус😍. По дороге мы узнали много интересного о Пятигорске и КМВ.

Потом был спуск.

Мы с подругой в восторге!!!!!

И рекомендуем Кирила как ответственного проводника - гида. Однозначно рекомендую данную экскурсию!