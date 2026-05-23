Экскурсия на Машук предлагает уникальный опыт восхождения живописной тропой, известной только местным жителям.
Участники смогут полюбоваться видами на Эльбрус и другие горы, а также насладиться горным чаем и угощениями на вершине. Маршрут подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки. В ясные дни возможно увидеть «море» облаков под ногами. По желанию, спуск можно осуществить на канатной дороге
Участники смогут полюбоваться видами на Эльбрус и другие горы, а также насладиться горным чаем и угощениями на вершине. Маршрут подходит для всех возрастов и уровней физической подготовки. В ясные дни возможно увидеть «море» облаков под ногами. По желанию, спуск можно осуществить на канатной дороге
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
- 🍵 Горный чай и угощения
- 🚶♂️ Живописная тропа
- 🕒 Гибкое время начала
- 🎒 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Поляна песен
- Ворота любви
- Надпись «Пятигорск»
- Эолова арфа
Описание экскурсии
Общее время подъёма составит от 60 до 120 минут, отдыхать на вершине мы будем около 30 минут.
Восхождение
- Наша прогулка начнётся от места дуэли Лермонтова. Мы пойдём с остановками мимо концертного пространства под открытым небом «Поляна песен» и «Ворот любви», где в хорошую погоду можно увидеть Эльбрус.
- Затем по лесной тропе поднимемся к надписи «Пятигорск», сделаем фото на фоне горы Бештау. На подъёме будет немного тяжеловато, набор высоты составит примерно 300 м. Но не пугайтесь, вы точно сможете преодолеть этот путь!
- На вершине вас ждут потрясающие виды, рассвет или закат (при выборе этих опций), а также горный чай и угощения.
- В дни низкой облачности мы окажемся за границей облаков, и у нас под ногами будет «море». Такое явление можно поймать с октября по март.
- Спуск пройдёт в лёгком темпе по асфальтированной дороге к месту старта или к Эоловой арфе.
Организационные детали
- Маршрут подходит для людей с любым уровнем физической подготовки и для всех возрастных групп
- Время начала обсуждаем в зависимости от времени года
- Если захотите, бесплатно предоставлю треккинговые палки
- По желанию спуститься с вершины можно на канатке — 220 руб/взрослый, 50 руб/дети до 8 лет
- По запросу могу организовать для вас трансфер до места старта — от 500 до 1000 рублей по Пятигорску, Железноводску
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места дуэли Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 96 туристов
Добрый день! Меня зовут Кирилл, родился и вырос в Пятигорске и могу много о нём рассказать. Увлекаюсь горным туризмом и горным бегом уже более 15 лет. Истоптал большую часть Северного Кавказа и с радостью проведу с вами день в хорошем походе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поднимались на гору Машук с Кириллом. Испортила погода, дождь лил как из ведра. Но мы лесными тропами поднялись на гору. Это я вам скажу очень интересно. Мне было очень сложно.
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У меня была подняться на гору Машук и встретить там рассвет Так вот благодаря Кирилу она осуществилась💫 Сегодня мы с подружкой совершили сей подвиг под чутким руководством
У меня была подняться на гору Машук и встретить там рассвет Так вот благодаря Кирилу она осуществилась💫 Сегодня мы с подружкой совершили сей подвиг под чутким руководством
+2
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Мы сегодня отлично всей семьей (2взр+реб 8 лет) провели время с Кириллом! Забрал нас от нашего места проживания. Вышли затемно в районе 6 утра, нам выдали налобные фонарики, муж радовался
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Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻
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Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко.
Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками.
Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))
Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками.
Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))
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Е
Успех всей экскурсии во многом был связан с нашим гидом Кириллом. Заботливый, открытый, вежливый молодой человек, с которым все тяготы ночного восхождения казались легче. Восход мы встретили вовремя. Особая благодарность за вкусный горячий чай и сухофрукты, которыми мы были вознаграждены на вершине горы. Рекомендуем этого гида и этот интересный маршрут.
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