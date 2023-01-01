Выходные на Кавказе

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Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе

Что вас ожидает 🤩

  • Домбай
  • Высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген
  • Река Уллу - Муруджу
  • Кисловодск
  • Кисловодский Национальный парк
  • Главная Нарзанная галерея г. Кисловодск
  • Г. Кольцо
  • Рим-гора
  • Медовые водопады
  • Аликоновское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Проведи выходные на Кавказе!
Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями. Именно это так важно сегодня!
За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавминвод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством.
Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Встреча/проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Заезд каждую пятницу с мая по ноябрь включительно
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
  • Программе с таймингом.
  • Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана
  • Ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
  • Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
  • Телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
  • Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
  • Факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
  • Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
  • Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные

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