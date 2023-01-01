Что вас ожидает 🤩
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Г. Кольцо
Рим-гора
Медовые водопады
Аликоновское ущелье
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Описание
Проведи выходные на Кавказе!
Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями. Именно это так важно сегодня!
За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавминвод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством.
Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Встреча/проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит
Входные билеты
Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда:
Заезд каждую пятницу с мая по ноябрь включительно
Экскурсия длится около
2 дней 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
Программе с таймингом.
Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана
Ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
Телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
Факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
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