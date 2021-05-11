Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Заповедный край Цейского ущелья

Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг

5
2 отзыва
Елена
Елена – представитель из Пятигорска
Вы посетите одно из самых красивых 🤩 мест Северной Осетии.

Сделаете сочные снимки рододендроновых ковров и гор ⛰️, цепляющих облака.

Подниметесь к Сказскому леднику и завораживающим рельефам.

Познакомитесь с героями осетинского эпоса, узнаете о языческих традициях и выясните, почему здесь популярны изображения Сталина.

А в завершение отдохнете в горячих целебных ваннах.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.

Экскурсия

9 450 ₽ за экскурсию

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Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья

Что вас ожидает

Навстречу цейской сказке
Путешествуя по Транскавказской магистрали, вы увидите величественный конный памятник Уастырджи и узнаете о герое осетинской мифологии — святом покровителе мужчин, путников и воинов. Погуляете по гармоничной территории Богоявленского женского монастыря. Знаменитый Осетинский рог станет поводом поговорить о древних языческих традициях. А у портрета Сталина на камне разберемся, почему в Северной Осетии трепетно относятся к изображениям «вождя народов».

Незабываемый Сказский ледник
Наконец, вы доберетесь до ущелья, где у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться впечатляющими ландшафтами с горными ⛰️ рельефами, идиллическими лугами, нетронутыми лесами, волшебными водопадами и фактурными реками. По канатной дороге вы подниметесь на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника и окажетесь в мире острых вершин, отвесных скал и вечных снегов. Кроме того, с мая по октябрь прогуляетесь 👣 к средневековому осетинскому Святилищу Реком, редкому памятнику деревянного зодчества, и водопадам Шагацикомдон.

В конце путешествия мы отвезем вас к минеральному источнику Бирагзанг — вы сможете искупаться в бассейне с горячими водами и испытать их лечебный эффект.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: канатная дорога (300 руб. ), посещение горячих источников (200 руб. ), экосбор (100 рублей) и питание 🍽️
  • Трансфер из Пятигорска включен в стоимость
  • Встреча в другом населенном пункте, а также условия проведения экскурсии 🧭 для большего количества участников обсуждаются в переписке
  • В зависимости от погоды маршрут может быть изменен по согласованию с вами
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
🚩 Начало и место завершения: в городе Пятигорске
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Заповедный край Цейского ущелья
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я родилась и выросла на Кавказе. Работаю в команде увлеченных гидов, готовых показать с лучших ракурсов наш гостеприимный край. С нами вы откроете самые красивые природные места региона и почувствуете колорит каждой республики!
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2 настоящих отзыва от туристов

И
11 мая 2021
Экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно, а пейзажи завораживали! Ориентировались и по погоде: если чувствовали, что что-то не выйдет, то сразу подстраивались и меняли маршрут. Спасибо за старания и работу Елене Советуем всем :)
Е
11 апр 2021
Елене большое спасибо за поездку! Очень очень красивые места! Рекомендую городским жителям, которые хотят отдохнуть от городской суеты. Сливаешься с природой на все 100%, голова переключается полностью. Ездила с 2-мя детьми подростками. Нагулялись. Полный восторг. И очень повезло с погодой, было голубое небо, видны все снеговые горы. Фотографии замечательные получились. Если поедете в апреле, то одевайтесь. В горах снег и ветер. В городе 22 градуса было в тот день, в майках ходили, а в горах снег. На канатке поднимались, ветер обдувал, одели на себя и кофту, и куртку, и шапку. Еще раз спасибо Елене! В том числе за хорошее и безопасное вождение, по дороге назад с удовольствием поспали нагулявшись. Надеюсь, что приедем еще и вместе покатаемся и по другим маршрутам.

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