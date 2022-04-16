Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и природа раскрывается во всей красе. Май и октябрь также подходят для путешествия, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года доступ к некоторым объектам может быть ограничен из-за погодных условий, но при этом вы сможете насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Конный памятник Уастырджи
Богоявленский женский монастырь
Портрет Сталина на камне
Описание экскурсии
Навстречу цейской сказке
Путешествуя по Транскавказской магистрали, вы увидите величественный конный памятник Уастырджи и узнаете о герое осетинской мифологии — святом покровителе мужчин, путников и воинов. Погуляете по гармоничной территории Богоявленского женского монастыря. Знаменитый Осетинский рог станет поводом поговорить о древних языческих традициях. А у портрета Сталина на камне разберемся, почему в Северной Осетии трепетно относятся к изображениям «вождя народов».
Незабываемый Сказский ледник
Наконец, вы доберетесь до ущелья, где у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться впечатляющими ландшафтами с горными рельефами, идиллическими лугами, нетронутыми лесами, волшебными водопадами и фактурными реками. По канатной дороге вы подниметесь на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника и окажетесь в мире острых вершин, отвесных скал и вечных снегов. Кроме того, с мая по октябрь прогуляетесь к средневековому осетинскому Святилищу Реком, редкому памятнику деревянного зодчества, и водопадам Шагацикомдон.
В конце путешествия мы отвезем вас к минеральному источнику Бирагзанг — вы сможете искупаться в бассейне с горячими водами и испытать их лечебный эффект.
Организационные детали
Дополнительные расходы: канатная дорога (будни-700 рублей, выходные-800 рублей), посещение горячих источников (500 руб.), экосбор (200 рублей), питание, сувениры
Трансфер из Пятигорска включён в стоимость
Встреча в другом населенном пункте, а также условия проведения экскурсии для большего количества участников обсуждаются в переписке
В зависимости от погоды маршрут может быть изменен по согласованию с вами
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Елена. Я родилась и выросла на Кавказе. Работаю в команде увлечённых гидов, готовых показать с лучших ракурсов наш гостеприимный край. С нами вы откроете самые красивые природные места региона и почувствуете колорит каждой республики!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Анна
По нашей просьбе экскурсия была заменена на путешествие к Эльбрусу. Путешествие к Эльбрусу вместе с Еленой нам очень понравилось. Погода в тот день была хорошая. Эта была яркая и запоминающаяся экскурсия. Спасибо большое Елена за отличную организацию и индивидуальный подход! Надеюсь, что приедем ещё и вместе покатаемся по другим маршрутам.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Елене большое спасибо за поездку! Очень очень красивые места! Рекомендую городским жителям, которые хотят отдохнуть от городской суеты. Сливаешься с природой на все 100%, голова переключается полностью. Ездила с 2-мя читать дальшеуменьшить
детьми подростками. Нагулялись. Полный восторг. И очень повезло с погодой, было голубое небо, видны все снеговые горы. Фотографии замечательные получились. Если поедете в апреле, то одевайтесь. В горах снег и ветер. В городе 22 градуса было в тот день, в майках ходили, а в горах снег. На канатке поднимались, ветер обдувал, одели на себя и кофту, и куртку, и шапку. Еще раз спасибо Елене! В том числе за хорошее и безопасное вождение, по дороге назад с удовольствием поспали нагулявшись. Надеюсь, что приедем еще и вместе покатаемся и по другим маршрутам.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Обратилась к Елене спонтанно, накануне экскурсии с запросом «у меня всего один день хочу куда-нибудь в горы» Елена оперативно ответила, предложила несколько маршрутов с поправкой на погоду. Я остановилась на читать дальшеуменьшить
поездке в Домбай с дополнительным заездом в Шоанинский храм. В дороге водитель много рассказывал интересных фактов про регион и места, где мы проезжаем. Старался адаптироваться под желания и возможности клиента, при этом сделав маршрут максимально интересным и насыщенным. Остались только положительные эмоции от работы Елены и не команды.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экскурсия прошла на одном дыхании! Маршрут был скорректирован с учётом погоды и наших пожеланий. Елена опытный водитель, гид и собеседник. День получился насыщен эмоциями. Елена весь маршрут нас фотографировала на читать дальшеуменьшить
свой фотоаппарат, мы просто отдыхали и восхищались природой, колоритом Кавказа! Мы не первый раз в КМВ, и не последний)). Обязательно вернемся и ещё раз поедем в индивидуальный тур! Всем рекомендую четко проговаривать свои пожелания и тогда вам организуют отличную, незабываемую поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алёна
Ездили с Еленой в Цейское ущелье. Елена написала заранее, договорились о месте встречи, оперативно отвечала на все возникающие вопросы. В день выезда дополнительно предупредила, что следует с собой взять. По ходу экскурсии предлагала различные варианты маршрутов и оперативно подстраивалась под наши запросы. Мы остались очень довольны нашей поездкой, спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно, а пейзажи завораживали! Ориентировались и по погоде: если чувствовали, что что-то не выйдет, то сразу подстраивались и меняли маршрут. Спасибо за старания и работу Елене Советуем всем:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Заповедный край Цейского ущелья»