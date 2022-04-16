Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и природа раскрывается во всей красе. Май и октябрь также подходят для путешествия, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года доступ к некоторым объектам может быть ограничен из-за погодных условий, но при этом вы сможете насладиться уединением и спокойствием.

Посетители Цейского ущелья смогут насладиться видами гор, покрытых рододендронами, и подняться к Сказскому леднику. Величественные памятники осетинской культуры и истории, такие как конный памятник Уастырджи и Богоявленский монастырь, оставят неизгладимое впечатление. Путешествие завершится расслабляющим отдыхом в горячих минеральных источниках, что станет отличным завершением насыщенного дня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Навстречу цейской сказке

Путешествуя по Транскавказской магистрали, вы увидите величественный конный памятник Уастырджи и узнаете о герое осетинской мифологии — святом покровителе мужчин, путников и воинов. Погуляете по гармоничной территории Богоявленского женского монастыря. Знаменитый Осетинский рог станет поводом поговорить о древних языческих традициях. А у портрета Сталина на камне разберемся, почему в Северной Осетии трепетно относятся к изображениям «вождя народов».

Незабываемый Сказский ледник

Наконец, вы доберетесь до ущелья, где у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться впечатляющими ландшафтами с горными рельефами, идиллическими лугами, нетронутыми лесами, волшебными водопадами и фактурными реками. По канатной дороге вы подниметесь на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника и окажетесь в мире острых вершин, отвесных скал и вечных снегов. Кроме того, с мая по октябрь прогуляетесь к средневековому осетинскому Святилищу Реком, редкому памятнику деревянного зодчества, и водопадам Шагацикомдон.

В конце путешествия мы отвезем вас к минеральному источнику Бирагзанг — вы сможете искупаться в бассейне с горячими водами и испытать их лечебный эффект.

Организационные детали