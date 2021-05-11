Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Навстречу цейской сказке

Путешествуя по Транскавказской магистрали, вы увидите величественный конный памятник Уастырджи и узнаете о герое осетинской мифологии — святом покровителе мужчин, путников и воинов. Погуляете по гармоничной территории Богоявленского женского монастыря. Знаменитый Осетинский рог станет поводом поговорить о древних языческих традициях. А у портрета Сталина на камне разберемся, почему в Северной Осетии трепетно относятся к изображениям «вождя народов».

Незабываемый Сказский ледник

Наконец, вы доберетесь до ущелья, где у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться впечатляющими ландшафтами с горными ⛰️ рельефами, идиллическими лугами, нетронутыми лесами, волшебными водопадами и фактурными реками. По канатной дороге вы подниметесь на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника и окажетесь в мире острых вершин, отвесных скал и вечных снегов. Кроме того, с мая по октябрь прогуляетесь 👣 к средневековому осетинскому Святилищу Реком, редкому памятнику деревянного зодчества, и водопадам Шагацикомдон.

В конце путешествия мы отвезем вас к минеральному источнику Бирагзанг — вы сможете искупаться в бассейне с горячими водами и испытать их лечебный эффект.

Организационные детали