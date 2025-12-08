Экскурсия «Здесь время замедляет бег…» предлагает уникальное путешествие по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
Путешественники смогут насладиться видами альпийских лугов, пещер и водопадов, а также узнать о значимых исторических событиях региона.
Это идеальная возможность для тех, кто хочет ощутить величие природы и погрузиться в атмосферу горного края
Путешественники смогут насладиться видами альпийских лугов, пещер и водопадов, а также узнать о значимых исторических событиях региона.
Это идеальная возможность для тех, кто хочет ощутить величие природы и погрузиться в атмосферу горного края
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🗺️ Интересный исторический маршрут
- 🥘 Знакомство с местной кухней
- 🚶♂️ Прогулки по живописным местам
- 🏞️ Посещение трёх ущелий за один день
Лучшее время для посещения
янв
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апр
май
июн
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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время температура благоприятна для прогулок, а природа расцветает. В октябре и ноябре можно увидеть золотую осень, но погода может быть непредсказуемой. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тызыльское ущелье
- Баксанское ущелье
- Чегемское ущелье
- Озеро Тамбукан
- Памятник «Скорбящий горец»
- Озеро Гижгит
Описание экскурсии
Среди нехоженых путей
Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд. Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики. За один день вы посетите Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья, сделаете потрясающие фотографии, узнаете о ключевых событиях, повлиявших на расселение местных жителей и развитие региона.
Нам встречу назначили горы
- Начнётся наше путешествие в Пятигорске (или другом городе Кавказских Минеральных Вод). Проследуем мимо озера Тамбукан — я расскажу, чем оно привлекает путешественников помимо живописных видов;
- Примерно через час остановимся на завтрак в селе Заюково, где вы попробуете местную кухню. А я удивлю вас неожиданными фактами о нём — представьте себе, когда-то это название гремело на всю страну;
- На выезде из Заюково осмотрим памятник «Скорбящий горец» и поговорим о кровопролитных боях с фашистами у горы Хара-Хоро;
- Далее по маршруту — Тызыльское ущелье, богатое отвесными скалами и пещерами. Рядом находится грот, где в 1955 году археологи открыли стоянку древнего человека;
- Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит. Там вы убедитесь, что его неслучайно называют «озером любви». При желании сможете совершить конную прогулку по окрестностям;
- Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье. По пути расскажу про здешнюю «дорогу жизни» и подскажу, где полюбоваться озером Гижгит с другого ракурса;
- Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед. Вас ждёт шашлык в очень необычной подаче!
Организационные детали
- По договоренности экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и другие населенные пункты)
- Мы будем находиться в приграничной зоне: обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (если они путешествуют с вами)
- Завтрак и обед оплачиваются отдельно: общая стоимость от 1000 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилась экскурсия. Хорошо продуманный план мероприятия. Предусмотрены остановки на чай, на обед, где кормят очень вкусно и приветливо встречают. Николай - прекрасный рассказчик, интересно рассказывал и легенды мест и
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А
Можно найти много выражений, отражающих неописуемый восторг всей нашей компании от экскурсий, проведенных Николаем, но не хватит места.
Ограничусь железнобетонными рекомендациями приобретать экскурсии именно у этого гида и открывать красоты Кавказа именно в его компании.
Стопроцентов приедем еще!
Ограничусь железнобетонными рекомендациями приобретать экскурсии именно у этого гида и открывать красоты Кавказа именно в его компании.
Стопроцентов приедем еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Было информативно и увлекательно. Необычайные и невероятно красивые места. Мы были в восторге от увиденного, получили незабываемые эмоции, и услышали интересные и познавательные истории. Все было на высоте, было видно, что человек сам неподдельно увлечен своим делом, а это самое главное. Спасибо Николаю за душевность и непринужденную дружескую атмосферу!
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Очень интересная, увлекательная экскурсия. Организация и проведение экскурсии на высшем уровне. Всю поездку Николай рассказывал о Кабардино-Балкарии, о местах, которые мы посещали, перемежая исторические факты с легендами. Нам открывались потрясающие виды Кавказа, порой захватывающие дух. Мы просто в восторге от этого путешествия!
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Нам очень понравилась экскурсия. Николай рассказал много интересного об истории разных народов, о природе. Приятно, что он интересуется историей и может поделиться своими познаниями с другими. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Очень довольны! Спасибо!
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