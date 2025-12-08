Экскурсия «Здесь время замедляет бег…» предлагает уникальное путешествие по трём ущельям Кабардино-Балкарии.



Путешественники смогут насладиться видами альпийских лугов, пещер и водопадов, а также узнать о значимых исторических событиях региона.



Это идеальная возможность для тех, кто хочет ощутить величие природы и погрузиться в атмосферу горного края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время температура благоприятна для прогулок, а природа расцветает. В октябре и ноябре можно увидеть золотую осень, но погода может быть непредсказуемой. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.