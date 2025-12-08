Мои заказы

«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по трём живописным ущельям Приэльбрусья. Вас ждут альпийские луга, пещеры и величественные водопады
Экскурсия «Здесь время замедляет бег…» предлагает уникальное путешествие по трём ущельям Кабардино-Балкарии.

Путешественники смогут насладиться видами альпийских лугов, пещер и водопадов, а также узнать о значимых исторических событиях региона.

Это идеальная возможность для тех, кто хочет ощутить величие природы и погрузиться в атмосферу горного края
5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🗺️ Интересный исторический маршрут
  • 🥘 Знакомство с местной кухней
  • 🚶‍♂️ Прогулки по живописным местам
  • 🏞️ Посещение трёх ущелий за один день

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время температура благоприятна для прогулок, а природа расцветает. В октябре и ноябре можно увидеть золотую осень, но погода может быть непредсказуемой. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но некоторые маршруты могут быть закрыты из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Тызыльское ущелье
  • Баксанское ущелье
  • Чегемское ущелье
  • Озеро Тамбукан
  • Памятник «Скорбящий горец»
  • Озеро Гижгит

Описание экскурсии

Среди нехоженых путей

Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд. Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики. За один день вы посетите Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья, сделаете потрясающие фотографии, узнаете о ключевых событиях, повлиявших на расселение местных жителей и развитие региона.

Нам встречу назначили горы

  • Начнётся наше путешествие в Пятигорске (или другом городе Кавказских Минеральных Вод). Проследуем мимо озера Тамбукан — я расскажу, чем оно привлекает путешественников помимо живописных видов;
  • Примерно через час остановимся на завтрак в селе Заюково, где вы попробуете местную кухню. А я удивлю вас неожиданными фактами о нём — представьте себе, когда-то это название гремело на всю страну;
  • На выезде из Заюково осмотрим памятник «Скорбящий горец» и поговорим о кровопролитных боях с фашистами у горы Хара-Хоро;
  • Далее по маршруту — Тызыльское ущелье, богатое отвесными скалами и пещерами. Рядом находится грот, где в 1955 году археологи открыли стоянку древнего человека;
  • Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит. Там вы убедитесь, что его неслучайно называют «озером любви». При желании сможете совершить конную прогулку по окрестностям;
  • Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье. По пути расскажу про здешнюю «дорогу жизни» и подскажу, где полюбоваться озером Гижгит с другого ракурса;
  • Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед. Вас ждёт шашлык в очень необычной подаче!

Организационные детали

  • По договоренности экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и другие населенные пункты)
  • Мы будем находиться в приграничной зоне: обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (если они путешествуют с вами)
  • Завтрак и обед оплачиваются отдельно: общая стоимость от 1000 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Очень понравилась экскурсия. Хорошо продуманный план мероприятия. Предусмотрены остановки на чай, на обед, где кормят очень вкусно и приветливо встречают. Николай - прекрасный рассказчик, интересно рассказывал и легенды мест и
читать дальшеуменьшить

исторические события и технические особенности сооружений и природные особенности. Везде чувствовалось знание предмета. При этом рассказ не был скучным заученным повторением, а скорее как приятная беседа с другом. Места фантастически красивые. Однозначно рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Можно найти много выражений, отражающих неописуемый восторг всей нашей компании от экскурсий, проведенных Николаем, но не хватит места.
Ограничусь железнобетонными рекомендациями приобретать экскурсии именно у этого гида и открывать красоты Кавказа именно в его компании.
Стопроцентов приедем еще!
Можно найти много выражений, отражающих неописуемый восторг всей нашей компании от экскурсий, проведенных Николаем, но не хватит места.
Можно найти много выражений, отражающих неописуемый восторг всей нашей компании от экскурсий, проведенных Николаем, но не хватит места.
Можно найти много выражений, отражающих неописуемый восторг всей нашей компании от экскурсий, проведенных Николаем, но не хватит места.
Можно найти много выражений, отражающих неописуемый восторг всей нашей компании от экскурсий, проведенных Николаем, но не хватит места.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия! Индивидуальный подход. Было информативно и увлекательно. Необычайные и невероятно красивые места. Мы были в восторге от увиденного, получили незабываемые эмоции, и услышали интересные и познавательные истории. Все было на высоте, было видно, что человек сам неподдельно увлечен своим делом, а это самое главное. Спасибо Николаю за душевность и непринужденную дружескую атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень интересная, увлекательная экскурсия. Организация и проведение экскурсии на высшем уровне. Всю поездку Николай рассказывал о Кабардино-Балкарии, о местах, которые мы посещали, перемежая исторические факты с легендами. Нам открывались потрясающие виды Кавказа, порой захватывающие дух. Мы просто в восторге от этого путешествия!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Нам очень понравилась экскурсия. Николай рассказал много интересного об истории разных народов, о природе. Приятно, что он интересуется историей и может поделиться своими познаниями с другими. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Очень довольны! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на ««Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска»

Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Групповая
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 авг в 13:15
21 авг в 13:15
2500 ₽ за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Джиппинг
На машине
7.5 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Завтра в 05:00
13 авг в 05:00
от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычная экскурсия из Пятигорска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычная экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
4200 ₽ за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе
На машине
10 часов
31 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
от 17 000 ₽ за экскурсию