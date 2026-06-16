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Знакомство с курортным городом Пятигорском

Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
Приглашаем прогуляться в ритме курортников 19 века: вы будете наслаждаться видами и дышать горным воздухом.

Посмотрите на места, где творилась история русской литературы — от последнего бала Лермонтова до приключений героев «12 стульев», прикоснётесь к архитектуре «водяного общества» и полюбуетесь городом с лучших панорамных площадок.
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Знакомство с курортным городом Пятигорском

Описание экскурсии

Легенды и литература

  • Озеро Провал и памятник Остапу Бендеру — карстовый бирюзовый водоём в компании великого комбинатора
  • Скульптура Кисе Воробьянинову — на удачу потрёте нос предводителю дворянства и вспомните «12 стульев»
  • Грот Дианы — искусственная пещера, где Лермонтов был на своём последнем балу

Архитектура и история

  • Академическая галерея — эпицентр «водяного общества»
  • Лермонтовская галерея — сказочное строение из голубого металла и цветного стекла
  • Кофейня Гукасова — роскошное здание-корабль и символ пятигорского гедонизма

Панорамы

  • Китайская беседка — лучшая панорамная площадка с видом на город
  • Эолова арфа — белокаменная ротонда, воспетая в литературе, где звучит сам ветер

А ещё увидите скульптуру орла, памятник Лермонтову, здание Ресторации, парк «Цветник», Спасский собор и костёл.

Организационные детали

  • По понедельникам озеро Провал закрыто
  • По желанию можем закончить экскурсию в гастробаре. Здесь представлены блюда из сыров собственного производства и вина от авторских виноделен КМВ и Ставропольского края
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1113 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

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