Приглашаю вас окунуться в атмосферу Пятигорска по пути из аэропорта в город. Две эти жемчужины Кавминвод, находящиеся всего в 50 км друг от друга, удивительно непохожи. Мы прогуляемся по местам Лермонтова, поднимемся на Машук и спустимся в знаменитый парк «Цветник». Вы узнаете, кто устроил здесь свой последний бал и как гора подарила название городу.

Описание трансфер

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и довезёт до нужного адреса в Пятигорске — или, наоборот, заберёт вас из Пятигорска и доставит в аэропорт. Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, посмотрим на Старый город и Елизаветинскую галерею с лучшей смотровой — Эоловой арфы. При желании поднимемся на вершину Машука на канатной дороге, откуда в ясную погоду можно увидеть Эльбрус и местные горы-лакколиты.

Затем спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации. Подойдём к Лермонтовской галерее и ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Вы узнаете:

Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска

В честь какой горы город получил своё название

Какую роль сыграл Пятигорск в Кавказской войне

Как местный нарзан «заложил» парк

Какой известный писатель устроил здесь свой последний бал

Кому подойдёт программа

Наше предложение — для тех, кто хочет с комфортом доехать до Пятигорска из аэропорта, при этом посетив основные достопримечательности города по пути. Все пешеходные маршруты построены так, чтобы затрачивать минимум вашей энергии и дарить максимум впечатлений. Экскурсия проходит в спокойном темпе, так что вы в полной мере прочувствуете атмосферу города.

Организационные детали