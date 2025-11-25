Первый день — Озеро Гижгит, перевал Актопарк и Чегемские водопады Начнём с рукотворного озера Гижгит, а потом через Чегемское ущелье и аул Эль-Тюбю с таинственным «Городом мертвых» отправимся к завораживающим водопадам. Вас ждут:

озеро Гижгит — небесно-бирюзовый цвет воды и окружившие озеро горные склоны сделали это место одним из красивейших в Кабардино-Балкарии.

перевал Актопрак — эта дорога с альпийскими лугами и видами на Скалистый хребет также известна с давних времен как ответвление Великого шёлкового пути.

Аул Эль-Тюбю и мемориал «Книга в камне» — на территории этого небольшого села археологи нашли места обитания человека, которым около 15 тысяч лет.

Чегемские водопады — мы остановимся полюбоваться чарующей красотой водных каскадов. Высота окрестных скал достигает 300 метров, что придает водопадам бóльшую эффектность.

Парадром Чегем — при «лётной» погоде вы сможете полетать на параплане с инструктором (по желанию)! Второй день — Эльбрус, Азау и Тырныауз Необязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа. С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус. Во второй день нашего путешествия вы увидите:.

Баксанское ущелье — живописное и самое популярное в Кабардино-Балкарии. Особенность этого маршрута в многообразии ландшафтов и гор, которые на протяжении всего пути будто соревнуются друг с другом по красоте.

Город Тырныауз — самый высокогорный город России. В прошлом крупнейший индустриальный центр Приэльбрусья и Кабардино-Балкарии.

Терскол и поляна Азау — здесь начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3850 метров над уровнем моря. Вам откроются панорамы высокогорья, от которых захватывает дух.

• Поляна нарзанов — поляна, изобилующая ключами целебного напитка. Важная информация: