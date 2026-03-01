Индивидуальная поездка на внедорожнике по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Окрестности Домбая в мини-группе: автопутешествие по знаковым локациям
Увидеть гору Кольцо, погулять по Тебердинскому заповеднику и осмотреть Сентинский храм
Начало: Пятигорск, точное место - по договорённости, 7:00
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
12 000 ₽ за человека
Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
1 мая в 09:00
9 мая в 09:00
29 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Пятигорске в марте 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 55 000.
Забронируйте тур в Пятигорске на 2026 год на майские, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май