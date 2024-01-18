Авторские туры по Удмуртии

Туры в городах Удмуртии

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Ижевск

Водные прогулки

Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
5
1 отзыв
26500
за чел.
Сплавьтесь по самой длинной и сказочной южноуральской реке Башкирии с мелодичным названием – Агидель (Белая). Насладитесь зеркальными плёсами, золотым...
Ижевск

Экскурсионные туры на несколько дней

Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
5
1 отзыв
26500
за чел.
Сплавьтесь по самой длинной и сказочной южноуральской реке Башкирии с мелодичным названием – Агидель (Белая). Насладитесь зеркальными плёсами, золотым...
Ижевск
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
14600
за чел.
Проведите увлекательные выходные в Удмуртии. В туре вы отправитесь в оружейную столицу России – Ижевск, познакомитесь с культурой и бытом удмуртского ...
Ижевск
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
14200
за чел.
В этом туре вас ждут увлекательные выходные в Удмуртии! Вы попробуете местную кухню, погуляете по Ижевску и Воткинску, съездите в музей-усадьбу П. И. ...
Ижевск
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
5
3 отзыва
50100
за чел.
Страна гремячих ключей – неофициальное название республики Удмуртия. Тысячи родников со студеной водой бьют из-под земли и среди них находится исток в...
Ижевск

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