Туры в городах Удмуртии
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Удмуртии или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Водные прогулки
5
1 отзыв
26500
₽
за чел.
Сплавьтесь по самой длинной и сказочной южноуральской реке Башкирии с мелодичным названием – Агидель (Белая). Насладитесь зеркальными плёсами, золотым...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
1 отзыв
26500
₽
за чел.
Сплавьтесь по самой длинной и сказочной южноуральской реке Башкирии с мелодичным названием – Агидель (Белая). Насладитесь зеркальными плёсами, золотым...
14600
₽
за чел.
Проведите увлекательные выходные в Удмуртии. В туре вы отправитесь в оружейную столицу России – Ижевск, познакомитесь с культурой и бытом удмуртского ...
14200
₽
за чел.
В этом туре вас ждут увлекательные выходные в Удмуртии! Вы попробуете местную кухню, погуляете по Ижевску и Воткинску, съездите в музей-усадьбу П. И. ...
5
3 отзыва
50100
₽
за чел.
Страна гремячих ключей – неофициальное название республики Удмуртия. Тысячи родников со студеной водой бьют из-под земли и среди них находится исток в...
Последние отзывы о турах по Удмуртии
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ООльга25 июля 2023все было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник