Индивидуальная
до 20 чел.
Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПо центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
12 новелл о любви: авторская экскурсия по вечернему Ростову-на-Дону
Прогуляться по подсвеченным улицам и взглянуть на город с новой стороны
Начало: У особняка Хмельницкого
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:30
5 июл в 19:30
6 июл в 19:30
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин14 июня 2025Хорошая экскурсия по знаковым местами города. Елена любит и знает свой Ростов. и готова поделиться этой любовью с туристами.
- ММарина3 июня 2025Благодарю Ольгу за то, что назначила грамотного экскурсовода, с которым было интересно и познавательно знакомиться с городом. Спасибо за хорошую организацию! Обратная связь только положительная. Рекомендую для заказов, если придется мне самой повторно обращаться, я обязательно воспользуюсь предложением.
- ССветлана20 января 2025Все чудесно - Елена, Ростов-на-Дону и встретившая нас солнечная погода! Время экскурсии пролетело незаметно, а информация была познавательной.
- ИИрина24 декабря 2024Елена отличный экскурсовод, краевед и рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Для нас очень важно было, что Елена чутко реагировала на
- ЮЮля16 сентября 2024Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И
- ССергей12 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Фонтан Атланты»
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