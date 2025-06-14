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Фонтан Атланты – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтан Атланты» в Ростове-на-Дону, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
6000 ₽ за всё до 20 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.
12 новелл о любви: авторская экскурсия по вечернему Ростову-на-Дону
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
12 новелл о любви: авторская экскурсия по вечернему Ростову-на-Дону
Прогуляться по подсвеченным улицам и взглянуть на город с новой стороны
Начало: У особняка Хмельницкого
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 19:30
5 июл в 19:30
6 июл в 19:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    14 июня 2025
    Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
    Хорошая экскурсия по знаковым местами города. Елена любит и знает свой Ростов. и готова поделиться этой любовью с туристами.
  • М
    Марина
    3 июня 2025
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Благодарю Ольгу за то, что назначила грамотного экскурсовода, с которым было интересно и познавательно знакомиться с городом. Спасибо за хорошую организацию! Обратная связь только положительная. Рекомендую для заказов, если придется мне самой повторно обращаться, я обязательно воспользуюсь предложением.
  • С
    Светлана
    20 января 2025
    Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
    Все чудесно - Елена, Ростов-на-Дону и встретившая нас солнечная погода! Время экскурсии пролетело незаметно, а информация была познавательной.
  • И
    Ирина
    24 декабря 2024
    Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
    Елена отличный экскурсовод, краевед и рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Для нас очень важно было, что Елена чутко реагировала на
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    наши потребности и интересы, порекомендовала отличный исторический ресторан. Мы успели посмотреть многие районы города и несмотря на дождливую погоду остались очень довольны. Благодарим!

  • Ю
    Юля
    16 сентября 2024
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И
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    я была поражена, как наш гид погрузила меня в исторические аспекты Ростова. Мы не просто проехали по основным достопримечательностям, а обсудили детали, которые раскрывают суть города и его значение для региона. Маршрут был продуман, но главное — это увлечённость гида своим делом. Настоящее удовольствие для тех, кто ценит историю в каждой детали. Спасибо за невероятные впечатления!

  • С
    Сергей
    12 сентября 2024
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до
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    мелочей, и даже те места, мимо которых мы проезжали, оживали благодаря её рассказам. Было приятно, познавательно и интересно. Огромное спасибо за такие яркие впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Фонтан Атланты»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
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  3. 12 новелл о любви: авторская экскурсия по вечернему Ростову-на-Дону
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  3. Парамоновские Склады
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  5. Район Нахичевань
  6. Покровский храм
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Фонтан Атланты" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6750. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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