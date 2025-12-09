Вас ждёт один из крупнейших заводов юга России. Вы откроете тонкости производства и увидите все этапы производственного процесса — от варочного цеха до упаковки готовой продукции. Посетите музей пивоварения и лабораторию контроля качества. А в финале побываете на дегустации, где оцените несколько сортов пива и узнаете о различиях в рецептурах.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

История пивоварения

Гид расскажет, как зарождалась и развивалась культура пивоварения, какие традиции и технологии использовались на протяжении веков и как они трансформировались в современные методы производства. Мы также поговорим о том, как развивался завод «Балтика», начиная с его основания до сегодняшнего дня, и как он стал одним из крупнейших производителей пива в России.

Мифы и факты

Путешественники узнают, действительно ли пиво производится из порошка, добавляется ли спирт для увеличения крепости и правда ли, что всё сырьё импортное. Мы развеем распространенные мифы о пиве и расскажем, как на самом деле происходит его производство. Вы пройдёте по основным цехам и помещениям завода, среди которых:

варочный цех

отделение фильтрации

цех розлива

цех готовой продукции

лаборатория и отдел контроля продукции

Технологический процесс

В заводских цехах вы подробно изучите все этапы производства пива — от подготовки сырья до розлива готового продукта. Поймёте, какие ингредиенты используются, как проходит процесс ферментации и какие технологические решения позволяют производить пиво высокого качества в больших объёмах.

Дегустация

Завершение экскурсии — дегустация нескольких сортов пива, произведённого на заводе. Вам предложат попробовать 5–6 разных сортов, расскажут о их особенностях и тонкостях вкуса. Это уникальная возможность оценить результаты труда завода и узнать, чем отличаются разные виды пива друг от друга.

Организационные детали