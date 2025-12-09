Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Посетить цеха и попробовать свежайшее пиво на групповой экскурсии
Вас ждёт один из крупнейших заводов юга России.
Вы откроете тонкости производства и увидите все этапы производственного процесса — от варочного цеха до упаковки готовой продукции. Посетите музей пивоварения и лабораторию контроля качества.
А в финале побываете на дегустации, где оцените несколько сортов пива и узнаете о различиях в рецептурах.
Описание экскурсии
История пивоварения
Гид расскажет, как зарождалась и развивалась культура пивоварения, какие традиции и технологии использовались на протяжении веков и как они трансформировались в современные методы производства. Мы также поговорим о том, как развивался завод «Балтика», начиная с его основания до сегодняшнего дня, и как он стал одним из крупнейших производителей пива в России.
Мифы и факты
Путешественники узнают, действительно ли пиво производится из порошка, добавляется ли спирт для увеличения крепости и правда ли, что всё сырьё импортное. Мы развеем распространенные мифы о пиве и расскажем, как на самом деле происходит его производство. Вы пройдёте по основным цехам и помещениям завода, среди которых:
варочный цех
отделение фильтрации
цех розлива
цех готовой продукции
лаборатория и отдел контроля продукции
Технологический процесс
В заводских цехах вы подробно изучите все этапы производства пива — от подготовки сырья до розлива готового продукта. Поймёте, какие ингредиенты используются, как проходит процесс ферментации и какие технологические решения позволяют производить пиво высокого качества в больших объёмах.
Дегустация
Завершение экскурсии — дегустация нескольких сортов пива, произведённого на заводе. Вам предложат попробовать 5–6 разных сортов, расскажут о их особенностях и тонкостях вкуса. Это уникальная возможность оценить результаты труда завода и узнать, чем отличаются разные виды пива друг от друга.
Организационные детали
Программа рассчитана исключительно на взрослых (18+). Пожалуйста, не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. Это не просто формальность — мы хотим, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и расслабленно
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1790 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Доватора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
