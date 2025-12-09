Мои заказы

Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией

Посетить цеха и попробовать свежайшее пиво на групповой экскурсии
Вас ждёт один из крупнейших заводов юга России.

Вы откроете тонкости производства и увидите все этапы производственного процесса — от варочного цеха до упаковки готовой продукции. Посетите музей пивоварения и лабораторию контроля качества.

А в финале побываете на дегустации, где оцените несколько сортов пива и узнаете о различиях в рецептурах.
Описание экскурсии

История пивоварения

Гид расскажет, как зарождалась и развивалась культура пивоварения, какие традиции и технологии использовались на протяжении веков и как они трансформировались в современные методы производства. Мы также поговорим о том, как развивался завод «Балтика», начиная с его основания до сегодняшнего дня, и как он стал одним из крупнейших производителей пива в России.

Мифы и факты

Путешественники узнают, действительно ли пиво производится из порошка, добавляется ли спирт для увеличения крепости и правда ли, что всё сырьё импортное. Мы развеем распространенные мифы о пиве и расскажем, как на самом деле происходит его производство. Вы пройдёте по основным цехам и помещениям завода, среди которых:

  • варочный цех
  • отделение фильтрации
  • цех розлива
  • цех готовой продукции
  • лаборатория и отдел контроля продукции

Технологический процесс

В заводских цехах вы подробно изучите все этапы производства пива — от подготовки сырья до розлива готового продукта. Поймёте, какие ингредиенты используются, как проходит процесс ферментации и какие технологические решения позволяют производить пиво высокого качества в больших объёмах.

Дегустация

Завершение экскурсии — дегустация нескольких сортов пива, произведённого на заводе. Вам предложат попробовать 5–6 разных сортов, расскажут о их особенностях и тонкостях вкуса. Это уникальная возможность оценить результаты труда завода и узнать, чем отличаются разные виды пива друг от друга.

Организационные детали

  • Программа рассчитана исключительно на взрослых (18+). Пожалуйста, не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, подтверждающий возраст. Это не просто формальность — мы хотим, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и расслабленно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Доватора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 3450 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
читать дальше

отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

