Погрузитесь в мир утонченной элегантности и неповторимой атмосферы дореволюционной России, посетив музей-квартиру в сердце Ростова-на-Дону.
Этот уникальный музей предлагает не просто экскурсию, а настоящее путешествие в прошлое, где каждый элемент интерьера, каждая деталь предмета быта воскрешает дух 19 века.
Этот уникальный музей предлагает не просто экскурсию, а настоящее путешествие в прошлое, где каждый элемент интерьера, каждая деталь предмета быта воскрешает дух 19 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 16:30
Описание экскурсии
Мир, где время замерлоПод звуки шуршания пластинок и тенора Энрико Карузо, в свете керосиновых ламп и под тиканье антикварных часов, вы сможете насладиться чаепитием из нежнейшего фарфора Кузнецова. Этот фарфор не просто посуда, это произведение искусства, символизирующее богатство и изысканность эпохи. Чаепитие в музее — это церемония, начинающаяся с вкуснейших домашних кексов и печенья, испеченных хозяйкой музея, под сладость домашнего варенья и глотка мадейры. За чашечкой ароматного чая разворачивается светская беседа о жизни и быте людей 19 века, о модах, обычаях и культуре того времени. В музее-квартире вы найдете экспозицию, воссоздающую атмосферу прихожей, кабинета, спальни и столовой того периода. Здесь нет места пыли и затхлости — все предметы можно не только рассматривать, но и трогать, что делает посещение особенно привлекательным и интерактивным. От инкрустированных перламутром мебельных гарнитуров до оригинальных дореволюционных фотографий и старинного женского белья — каждый элемент декора рассказывает свою историю. Особое внимание заслуживает коллекция предметов, связанных с театральной и светской жизнью: веера, бинокли, а также карне (специальные книжечки, которые использовались для записи партнеров и танцев на балах и танцевальных вечерах). А выставленные в спальной зоне наряды — от шляп до платьев — демонстрируют изысканность и роскошь дореволюционной моды. Музей квартира — это не просто экспозиция, это возможность остановить время, ощутить себя частью другой эпохи, погрузиться в атмосферу истинной роскоши и культурного изобилия. Приглашаем вас открыть для себя это волшебство, познакомиться с историей и культурой 19 века, насладиться моментом уединения и покоя в бурлящем ритме современной жизни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия-беседа по музею
- Чаепитие с выпечкой
- Хорошее настроение
Место начала и завершения?
Переулок Соборный 17/53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 мая 2024
Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
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