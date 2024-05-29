Описание экскурсии

Мир, где время замерло Под звуки шуршания пластинок и тенора Энрико Карузо, в свете керосиновых ламп и под тиканье антикварных часов, вы сможете насладиться чаепитием из нежнейшего фарфора Кузнецова. Этот фарфор не просто посуда, это произведение искусства, символизирующее богатство и изысканность эпохи. Чаепитие в музее — это церемония, начинающаяся с вкуснейших домашних кексов и печенья, испеченных хозяйкой музея, под сладость домашнего варенья и глотка мадейры. За чашечкой ароматного чая разворачивается светская беседа о жизни и быте людей 19 века, о модах, обычаях и культуре того времени. В музее-квартире вы найдете экспозицию, воссоздающую атмосферу прихожей, кабинета, спальни и столовой того периода. Здесь нет места пыли и затхлости — все предметы можно не только рассматривать, но и трогать, что делает посещение особенно привлекательным и интерактивным. От инкрустированных перламутром мебельных гарнитуров до оригинальных дореволюционных фотографий и старинного женского белья — каждый элемент декора рассказывает свою историю. Особое внимание заслуживает коллекция предметов, связанных с театральной и светской жизнью: веера, бинокли, а также карне (специальные книжечки, которые использовались для записи партнеров и танцев на балах и танцевальных вечерах). А выставленные в спальной зоне наряды — от шляп до платьев — демонстрируют изысканность и роскошь дореволюционной моды. Музей квартира — это не просто экспозиция, это возможность остановить время, ощутить себя частью другой эпохи, погрузиться в атмосферу истинной роскоши и культурного изобилия. Приглашаем вас открыть для себя это волшебство, познакомиться с историей и культурой 19 века, насладиться моментом уединения и покоя в бурлящем ритме современной жизни.