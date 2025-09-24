Маршрут включает посещение зданий, которые редко показывают туристам, и раскрывает тайны, скрытые в архитектуре и памятниках. Это шанс увидеть Ростов с неожиданной стороны и открыть для себя его многогранность
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Нахичевани-на-Дону
- 🏛️ Архитектурные жемчужины вне центра
- 🕵️♂️ Тайны и легенды города
- 🎭 Культурное наследие армянской общины
- 🚶♂️ Интересный маршрут для всех
Что можно увидеть
- Базарная площадь
- Здание крытого рынка
- Дом Вити Черевичкина
- Гогоевская женская гимназия
- Храм Сурб Арутюн
- Нахичеванский городской театр
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какую роль в развитии Нахичевани-на-Дону сыграл градоначальник М. Балабанов
- Почему район четырёх площадей считается уникальным
- О трагических страницах двух оккупаций Ростова в годы войны
- Какие тайны скрывают скромные здания и памятники
- Как выглядели «парковочные места» в дореволюционном городе
- Чем жила донская армянская община — культурно и духовно
- Где находится одно из красивейших зданий Ростова, которое редко показывают туристам
Маршрут прогулки:
Базарная площадь — здание крытого рынка — здание армянской духовной семинарии — дом Вити Черевичкина — Гогоевская женская гимназия — дом архитектора Н. Н. Дурбаха — особняк М. Балабанова — фрагменты булыжной мостовой — площадь Толстого — здание Нахичеванской городской думы — храм Сурб Арутюн — Бульварная площадь — здание городского начального училища — особняк А. А. Когбетлиева — старинная часовня — особняк Гайрабетовых — здание Магистрата — Нахичеванский городской театр — здание Екатерининской женской гимназии — кинотеатр «Эльдорадо» — особняк М. Солопова — сквер имени Фрунзе — площадь Карла Маркса
Кому подойдёт экскурсия
Будет интересно всем, кто хочет увидеть Ростов-на-Дону с неожиданной стороны — и туристам, и местным жителям. Прогулка подойдёт как для первого знакомства с городом, так и для того, чтобы узнать о нём больше.
Организационные детали
- Маршрут достаточно короткий, но при этом невероятно насыщенный
- Возьмите питьевую воду, летом в городе очень жарко. Одевайтесь удобно и по сезону
в среду в 10:00
