Мои заказы

Город-матрёшка: история четырёх площадей Ростова-на-Дону

Погрузитесь в историю Нахичевани-на-Дону, узнайте о выдающихся личностях и уникальных зданиях, которые не встретишь на центральных улицах
Экскурсия по четырём площадям Ростова-на-Дону предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Нахичевани-на-Дону. Участники узнают о роли градоначальника М. Балабанова, трагических страницах оккупаций и культурной жизни донской армянской общины.

Маршрут включает посещение зданий, которые редко показывают туристам, и раскрывает тайны, скрытые в архитектуре и памятниках. Это шанс увидеть Ростов с неожиданной стороны и открыть для себя его многогранность
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Нахичевани-на-Дону
  • 🏛️ Архитектурные жемчужины вне центра
  • 🕵️‍♂️ Тайны и легенды города
  • 🎭 Культурное наследие армянской общины
  • 🚶‍♂️ Интересный маршрут для всех
Город-матрёшка: история четырёх площадей Ростова-на-Дону© Павел
Город-матрёшка: история четырёх площадей Ростова-на-Дону© Павел
Город-матрёшка: история четырёх площадей Ростова-на-Дону© Павел

Что можно увидеть

  • Базарная площадь
  • Здание крытого рынка
  • Дом Вити Черевичкина
  • Гогоевская женская гимназия
  • Храм Сурб Арутюн
  • Нахичеванский городской театр

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Какую роль в развитии Нахичевани-на-Дону сыграл градоначальник М. Балабанов
  • Почему район четырёх площадей считается уникальным
  • О трагических страницах двух оккупаций Ростова в годы войны
  • Какие тайны скрывают скромные здания и памятники
  • Как выглядели «парковочные места» в дореволюционном городе
  • Чем жила донская армянская община — культурно и духовно
  • Где находится одно из красивейших зданий Ростова, которое редко показывают туристам

Маршрут прогулки:

Базарная площадь — здание крытого рынка — здание армянской духовной семинарии — дом Вити Черевичкина — Гогоевская женская гимназия — дом архитектора Н. Н. Дурбаха — особняк М. Балабанова — фрагменты булыжной мостовой — площадь Толстого — здание Нахичеванской городской думы — храм Сурб Арутюн — Бульварная площадь — здание городского начального училища — особняк А. А. Когбетлиева — старинная часовня — особняк Гайрабетовых — здание Магистрата — Нахичеванский городской театр — здание Екатерининской женской гимназии — кинотеатр «Эльдорадо» — особняк М. Солопова — сквер имени Фрунзе — площадь Карла Маркса

Кому подойдёт экскурсия

Будет интересно всем, кто хочет увидеть Ростов-на-Дону с неожиданной стороны — и туристам, и местным жителям. Прогулка подойдёт как для первого знакомства с городом, так и для того, чтобы узнать о нём больше.

Организационные детали

  • Маршрут достаточно короткий, но при этом невероятно насыщенный
  • Возьмите питьевую воду, летом в городе очень жарко. Одевайтесь удобно и по сезону

в среду в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Базарной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 273 туристов
Люблю свой город и его историю и с удовольствием поделюсь своей любовью с вами. Вас ждёт интересная прогулка по центральной улице города и увлекательный рассказ об исторических событиях и удивительных личностях, оставшихся в истории Ростова, а также творивших её собственными руками. Имею диплом о профессиональной переподготовке и аттестат — экскурсовод (гид).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
24 сен 2025
Экскурсия стала для меня не просто прогулкой по историческим местам, а настоящим путешествием в сердце города — с его болью, гордостью и памятью.

Наш гид — человек с глубоким знанием края
читать дальше

и искренней привязанностью к его истории — провёл нас по четырём знаковым площадям Нахичевани. Каждая из них раскрылась как отдельная глава в летописи города: от купеческой жизни и армянской общины до советских перемен и военных испытаний.

Особенно пронзительно прозвучал рассказ о времени немецкой оккупации. Гид с достоинством и болью поведал о зверствах оккупантов и о простых людях, чей героизм не всегда попадал в учебники, но остался в памяти города.

Особое место в экскурсии заняла история мальчика Вити Черевичкина. Его подвиг стал символом мужества даже самых юных. Около его дома наш гид остановился, чтобы почтить память Вити и рассказать, как важно помнить таких мальчишек — не героев из легенд, а реальных детей, которые не побоялись сказать «нет» врагу.

Эта история, рассказанная на фоне тихих улочек Нахичевани и старинных фасадов, тронула до глубины души. Она напомнила: память — это не только даты и памятники, но и живые голоса прошлого, которые мы обязаны передавать дальше.

Спасибо нашему гиду за бережное, честное и человечное отношение к истории. Эта экскурсия — не просто рассказ о площадях, а урок памяти, достоинства и любви к родному городу.

Обязательно вернусь и всем, без исключения, рекомендую пройти этот путь — чтобы услышать голоса тех, кто сделал Ростов таким, какой он есть сегодня.

Елена
Елена
12 авг 2025
Павел - потрясающий гид, очень увлеченный и разносторонний человек! Обращает внимание на такие, казалось бы, мелкие, но очень интересные детали, без такие экскурсий и экскурсоводов никогда бы не узнал город
читать дальше

и не обратил внимание на столь важные факты. Спасибо большое за экскурсию, индивидуальный подход, оригинальность подачи материала, было очень познавательно! Однозначно рекомендую экскурсии, предлагаемые Павлом, не пожалеете и отлично проведете время, а главное, с пользой!

В
Владимир
4 июл 2025
Позже.

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону

Ростов - город на Дону, на Доне
На машине
3 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
14 ноя в 13:00
17 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
137 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
1990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ростове-на-Дону