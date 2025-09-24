читать дальше

и искренней привязанностью к его истории — провёл нас по четырём знаковым площадям Нахичевани. Каждая из них раскрылась как отдельная глава в летописи города: от купеческой жизни и армянской общины до советских перемен и военных испытаний.



Особенно пронзительно прозвучал рассказ о времени немецкой оккупации. Гид с достоинством и болью поведал о зверствах оккупантов и о простых людях, чей героизм не всегда попадал в учебники, но остался в памяти города.



Особое место в экскурсии заняла история мальчика Вити Черевичкина. Его подвиг стал символом мужества даже самых юных. Около его дома наш гид остановился, чтобы почтить память Вити и рассказать, как важно помнить таких мальчишек — не героев из легенд, а реальных детей, которые не побоялись сказать «нет» врагу.



Эта история, рассказанная на фоне тихих улочек Нахичевани и старинных фасадов, тронула до глубины души. Она напомнила: память — это не только даты и памятники, но и живые голоса прошлого, которые мы обязаны передавать дальше.



Спасибо нашему гиду за бережное, честное и человечное отношение к истории. Эта экскурсия — не просто рассказ о площадях, а урок памяти, достоинства и любви к родному городу.



Обязательно вернусь и всем, без исключения, рекомендую пройти этот путь — чтобы услышать голоса тех, кто сделал Ростов таким, какой он есть сегодня.