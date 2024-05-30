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машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».