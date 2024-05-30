Необычные дома в Ростове-на-Дону

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Ростове-на-Дону, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
48 отзывов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
  • А
    Андрей
    21 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
    читать дальше

    машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
    читать дальше

    знаем Ростов уже очень долго. Спасибо огромное за рассказы о Ростове времен Гражданской войны и ВОВ. Это было шокирующе, но об этом нужно говорить. Грамотно составленный маршрут, на котором успели увидеть все самое важное для первого раза. Очень рекомендуем!

  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
  • В
    Валерий
    13 мая 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
    читать дальше

    лет и меценатства Наталье спасибо Порекомендовал бы сократить постоянные параллели с сегодняшним днем: умным и так все понятно, а некоторых это тянет на ненужные дебаты, которые отвлекают

  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Отличная и насыщенная экскурсия на различные факты.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ростов - город солнца и цветов
  2. Шесть городов: из Ростова в Азов
  3. Многоликий Ростов-на-Дону
  4. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
  5. Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 670 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ростове-на-Дону на 2024 год по теме «Необычные дома», 178 ⭐ отзывов, цены от 4670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам