1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ААлексей21 мая 2024Добрый день. Понравилось все. интересная подача и очень хорошо знает историю, что не мало важно. Интересно подобранные исторические факты и составлен маршрут. Благодарим за экскурсию.
- ААндрей21 мая 2024Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
- ТТатьяна20 мая 2024За 2 часа прогулки узнали столько фактов и интересных историй о городе, его истории, первых жителях, современности, что казалось, будто
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ВВалерий13 мая 2024Экскурсией довольны Узнали много новой информации о донском казачестве, истории Ростовской области, в т ч многие забытые и малоизвестные факты военных
- ААлександр2 мая 2024Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
- ММарина24 апреля 2024Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
- ЕЕвгений19 апреля 2024Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
- ССергей13 апреля 2024Отличная и насыщенная экскурсия на различные факты.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Необычные дома»
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