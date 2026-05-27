За один день вы смените ритм и почувствуете, как пространство вокруг начинает звучать иначе. Сначала — Шаминская гора: место, о котором спорят и которое каждый ощущает по-своему. Затем — Семикаракорск с его спокойной, почти курортной атмосферой, обедом и прогулкой по Дону.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — дорога через донские степи
Вы постепенно переключитесь с городского ритма в спокойный режим поездки. По пути — разговор о крае, его характере и истории.
10:00–11:00 — Шаминская гора
Место силы и легенд, главная точка маршрута. Здесь:
- вы услышите версии о хазарах, шаманах и особых точках силы
- поймёте, почему это место до сих пор вызывает споры
12:00–13:00 — Семикаракорск
Небольшой город на берегу Дона. Здесь нет суеты — только размеренный ритм и близость воды.
13:00–14:00 — обед и пауза на отдых
14:00–15:00 — прогулка на теплоходе по Дону
Лёгкий ветер, вода и открытые виды: вы увидите Дон с другой перспективы.
15:00–16:00 — набережная и свободное время
18:00 — возвращение в Ростов-на-Дону
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
- В стоимость входят обед в кафе и прогулка на теплоходе по Дону
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6590 ₽
|Дети до 16 лет
|6390 ₽
|Пенсионеры
|6390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
