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Русский Чикаго

4.6
9 отзывов
Даниил К.
Даниил К. – Гид из Ростова-на-Дону
Авторская экскурсия ⛳ по криминальному прошлому Ростова.

Вас ждёт история 📖 города, ростовский Wall Street, банки и гостиницы начала 20 века, старые узкие улочки Ростова, несущие в себе много историй и неожиданностей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Русский Чикаго
Русский Чикаго

Что вы увидите

  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Соборный переулок
  • Б. Садовая улица
  • Парк им. Горького
  • Городская Дума
  • Парамоновские склады
  • Волжско-Камский банк
Криминальное прошлое Ростова

Мы пройдем от Старого города (Соборная площадь) практически до самой границы Ростова начала 20 века, где Вы:

  • познакомитесь с историей 📖 становления и развития города,
  • посетите ростовский Wall Street,
  • встретите банки и гостиницы начала 20 века,
  • пройдете по старым узким улочкам Ростова, которые подарят много неожиданностей
  • познакомитесь с криминальным прошлым Ростова и посетите места, где это прошлое творилось.
  • По пути мы заглянем в кондитерскую и ресторан, чтобы вы смогли попробовать настоящую донскую кухню 🥧
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение кондитерской и ресторана Донской кухни
  • Личные расходы
Начало
🚩 Соборная площадь
Место завершения
🏁 Крепостной пер-к, 67
Русский Чикаго
Русский Чикаго
Русский Чикаго
Русский Чикаго

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Даниил К.
Даниил К.
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9 отзывов оставили туристы

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