Даниил К. – Гид из Ростова-на-Дону

Авторская экскурсия ⛳ по криминальному прошлому Ростова.



Вас ждёт история 📖 города, ростовский Wall Street, банки и гостиницы начала 20 века, старые узкие улочки Ростова, несущие в себе много историй и неожиданностей.