Что вы увидите
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Соборный переулок
- Б. Садовая улица
- Парк им. Горького
- Городская Дума
- Парамоновские склады
- Волжско-Камский банк
Криминальное прошлое Ростова
Мы пройдем от Старого города (Соборная площадь) практически до самой границы Ростова начала 20 века, где Вы:
- познакомитесь с историей 📖 становления и развития города,
- посетите ростовский Wall Street,
- встретите банки и гостиницы начала 20 века,
- пройдете по старым узким улочкам Ростова, которые подарят много неожиданностей
- познакомитесь с криминальным прошлым Ростова и посетите места, где это прошлое творилось.
- По пути мы заглянем в кондитерскую и ресторан, чтобы вы смогли попробовать настоящую донскую кухню 🥧
Что не входит
- Посещение кондитерской и ресторана Донской кухни
- Личные расходы
Место завершения
🏁 Крепостной пер-к, 67
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Даниил К.
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