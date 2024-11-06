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приятное послевкусие от прогулки, хочется ещё чего- то такого. Заинтересовала экскурсия на Трамвае, но она, к сожалению, в тёплый сезон. Да, и за 3-3,5 часа нужна бы санитарная остановка(чай, туалет). Может кафе какое-то. Автору большое спасибо- ждём других креативных предложений.