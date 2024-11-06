3 часа
Групповая
до 16 чел.
Тайны и призраки Ростова
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
2 янв в 15:30
4 янв в 15:30
1290₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Ростов как на ладони… Авторская экскурсия по лучшим смотровым площадкам гор
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 126
11 мая в 09:00
1350₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное рандеву из Ростова
Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
Начало: На Привокзальной площади
23 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 ноября 2024Интересная, необычная экскурсия. Как будто в другой век погрузился. Ходили семьёй - 4 человека, коренные ростовчане, узнали много чего интересного. Очень
- ООльга29 сентября 2024Интересная экскурсия и великолепный гид экскурсовод Наталья Николаевна. Не первый раз на ее экскурсиях и очень довольны. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в декабре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Авторские», 20 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль