Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
Отъехав на 30 км от шумного Ростова, вы окажетесь на море, которое скифы красиво называли Тамаринда. Перенесётесь на 2000 лет назад и побродите по древнегреческому городу Танаис. А затем вернётесь из прошлого и прикоснётесь к вечному: искусству и вину. Посетите картинную галерею донского художника и насладитесь дегустацией в винодельческом шато.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Маяк в Мержаново. Красивое место на скалистом берегу Азовского моря, где когда-то снимался сериал «Смотритель маяка». Видовые площадки, качели над обрывом и прекрасная панорама Таганрогского залива — идеальное место для эффектных фото!
Танаис — легендарный древнегреческий город, которому более 2000 лет. Вас ждут истории и мифы древности, а также артефакты, изображения которых встречаются в школьных учебниках истории.
Донской военно-исторический музей, основанный энтузиастами, влюблёнными в историю. Вы побываете в построенном в натуральную величину средневековом замке, увидите богатую коллекцию оружия и военной техники. При желании прокатитесь на настоящем танке времён ВОВ.
Вино, искусство и свобода
Вас ждёт получасовая экскурсия по винодельческому шато в сопровождении хозяйки, а затем — дегустация 12 образцов авторских вин (белые, розовые, красные) и изысканные закуски: фермерские молодые и зрелые сыры, мясная нарезка, патэ (паштет из куриной печени со сливками и коньяком), хумус с печёным баклажаном, сезонные фрукты, оливки и киш «Три сыра» в сопровождении лавандового сиропа и различных домашних джемов и варений.
Также мы заглянем в картинную галерею донского художника Максима Ильинова. И, если успеем по времени, встретим закат на обрыве с видом на бесконечный горизонт.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном авто Hyundai Solaris
Дополнительные расходы
Посещение винодельни (с дегустацией и трапезой) — 5000 ₽ за чел.
Маяк в Мержаново — 200 ₽ за чел.
Танаис — от 640 до 1040 ₽ за чел. (зависит от посещения здешних музеев)
Донской военно-исторический музей (суббота, воскресенье) — от 200 до 500 ₽ за чел.
Возможно проведение экскурсии для большего числа людей за дополнительную плату — детали в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 593 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!