Отъехав на 30 км от шумного Ростова, вы окажетесь на море, которое скифы красиво называли Тамаринда. Перенесётесь на 2000 лет назад и побродите по древнегреческому городу Танаис. А затем вернётесь из прошлого и прикоснётесь к вечному: искусству и вину. Посетите картинную галерею донского художника и насладитесь дегустацией в винодельческом шато.

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за 1-3 человека или 15000 ₽ за человека, если вас больше

от 45 000 ₽ за 1-3 человека или 15000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Маяк в Мержаново. Красивое место на скалистом берегу Азовского моря, где когда-то снимался сериал «Смотритель маяка». Видовые площадки, качели над обрывом и прекрасная панорама Таганрогского залива — идеальное место для эффектных фото!

Танаис — легендарный древнегреческий город, которому более 2000 лет. Вас ждут истории и мифы древности, а также артефакты, изображения которых встречаются в школьных учебниках истории.

Донской военно-исторический музей, основанный энтузиастами, влюблёнными в историю. Вы побываете в построенном в натуральную величину средневековом замке, увидите богатую коллекцию оружия и военной техники. При желании прокатитесь на настоящем танке времён ВОВ.

Вино, искусство и свобода

Вас ждёт получасовая экскурсия по винодельческому шато в сопровождении хозяйки, а затем — дегустация 12 образцов авторских вин (белые, розовые, красные) и изысканные закуски: фермерские молодые и зрелые сыры, мясная нарезка, патэ (паштет из куриной печени со сливками и коньяком), хумус с печёным баклажаном, сезонные фрукты, оливки и киш «Три сыра» в сопровождении лавандового сиропа и различных домашних джемов и варений.

Также мы заглянем в картинную галерею донского художника Максима Ильинова. И, если успеем по времени, встретим закат на обрыве с видом на бесконечный горизонт.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном авто Hyundai Solaris

Дополнительные расходы

Посещение винодельни (с дегустацией и трапезой) — 5000 ₽ за чел.

Маяк в Мержаново — 200 ₽ за чел.

Танаис — от 640 до 1040 ₽ за чел. (зависит от посещения здешних музеев)

Донской военно-исторический музей (суббота, воскресенье) — от 200 до 500 ₽ за чел.

Возможно проведение экскурсии для большего числа людей за дополнительную плату — детали в переписке