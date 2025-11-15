Здесь начинается Юг: обзорная экскурсия по Ростову
Познакомьтесь с историей и культурой Ростова-на-Дону. Прогуляйтесь по Большой Садовой улице, узнайте о левом берегу Дона и посетите Нахичевань-на-Дону
Экскурсия по Ростову-на-Дону откроет перед вами богатую историю и культуру донской столицы.
Прогулка по Большой Садовой улице позволит насладиться архитектурными шедеврами, а посещение Соборной площади и площади Советов покажет гармонию исторического и современного. Вы узнаете о прошлом Нахичевани-на-Дону и посетите Ростовский Арбат - улицу Пушкинскую. Узнайте, почему Ростов называют купеческим городом и что связывает его с Таганрогом
Архитектурные шедевры главной улицы Большой Садовой. Здесь вы узнаете, какими принципами руководствовались купцы и приглашённые архитекторы при постройке домов. Большая Садовая — это не просто одна из центральных улиц города, это своего рода архитектурный музей под открытым небом.
Левобережная и правобережная набережные — любимые прогулочные места ростовчан. И не даром, ведь Дон — это душа нашего города.
Соборная площадь с памятником Небесному покровителю Ростова, который на самом деле ни разу не посещал город.
Ансамбль площади Советов — знаковое место Ростова, где гармонично сочетаются историческое величие и современность.
Театральная площадь, где искусство и жизнь сливаются в единое целое.
Нахичевань-на-Дону. Исторический район города, который таит в себе множество архитектурных жемчужин. Основанный армянскими переселенцами несколько веков назад, он хранит следы прошлого, которые вы увидите.
Ростовский Арбат — улица Пушкинская. В Ростове-на-Дону есть много интересных мест, но Пушкинская улица занимает среди них особое место. Есть у неё своё непередаваемое словами очарование. И именно поэтому это конечная точка нашего маршрута.
Вы узнаете:
почему Ростов — купеческий город и почему он зовется «Папой»
что было на территории парка Горького до постройки парка
почему говорят, что в Ростове нет ничего святого
какие отношения связывали Таганрог и Ростов в прошлом
чем отличаются донские армяне от остальных
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
Трансфер — на комфортабельном микроавтобусе/автобусе
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Ростове-на-Дону
Мы — одна из старейших туристических компаний в Ростове-на-Дону. Получаем огромное удовольствие от знакомства людей с этим прекрасным городом. Стремимся открывать новые грани Ростова-на-Дону и дарить людям положительные эмоции. Когда проводим экскурсии, мы словно становимся актёрами на сцене. Поэтому с нами вам никогда не будет скучно! Будем рады видеть вас!