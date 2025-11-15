Экскурсия по Ростову-на-Дону откроет перед вами богатую историю и культуру донской столицы. Прогулка по Большой Садовой улице позволит насладиться архитектурными шедеврами, а посещение Соборной площади и площади Советов покажет гармонию исторического и современного. Вы узнаете о прошлом Нахичевани-на-Дону и посетите Ростовский Арбат - улицу Пушкинскую. Узнайте, почему Ростов называют купеческим городом и что связывает его с Таганрогом

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры главной улицы Большой Садовой. Здесь вы узнаете, какими принципами руководствовались купцы и приглашённые архитекторы при постройке домов. Большая Садовая — это не просто одна из центральных улиц города, это своего рода архитектурный музей под открытым небом.

Левобережная и правобережная набережные — любимые прогулочные места ростовчан. И не даром, ведь Дон — это душа нашего города.

Соборная площадь с памятником Небесному покровителю Ростова, который на самом деле ни разу не посещал город.

Ансамбль площади Советов — знаковое место Ростова, где гармонично сочетаются историческое величие и современность.

Театральная площадь, где искусство и жизнь сливаются в единое целое.

Нахичевань-на-Дону. Исторический район города, который таит в себе множество архитектурных жемчужин. Основанный армянскими переселенцами несколько веков назад, он хранит следы прошлого, которые вы увидите.

Ростовский Арбат — улица Пушкинская. В Ростове-на-Дону есть много интересных мест, но Пушкинская улица занимает среди них особое место. Есть у неё своё непередаваемое словами очарование. И именно поэтому это конечная точка нашего маршрута.

Вы узнаете:

почему Ростов — купеческий город и почему он зовется «Папой»

что было на территории парка Горького до постройки парка

почему говорят, что в Ростове нет ничего святого

какие отношения связывали Таганрог и Ростов в прошлом

чем отличаются донские армяне от остальных

