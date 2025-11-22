Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по усадьбе Леонтьевых
Узнайте историю усадьбы Леонтьевых в Воронино. Вас ждут артефакты, парк с вековыми деревьями и захватывающие рассказы о прошлом
Начало: У села Воронино Ростовского района
«Территория усадьбы — вы осмотрите старинный парк с 300-летней лиственницей и услышите о 100-летних круговых посадках дубов, лип и берёз»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Через 11 интерактивных заданий познакомиться с историей города в своём темпе
Начало: На Соборной площади
«старинный городской парк с беседками дореволюционной эпохи»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
«Городской парк с символом Ростова»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3350 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 ноября 2025Очень Крутая идея! Смогли посмотреть весь город)
- ЛЛаргина10 ноября 2025Квест отличный! Маршрут составлен грамотно и подойдет как взрослым, так и детям. А если еще с погодой повезет, то одно удовольствие прогуляться и познакомиться с городом. Станиславу, большое спасибо!
- ИИрина8 ноября 2025Большое спасибо! Уже порекомендовали друзьям. Нам очень понравилось, с удовольствием провели весь день с детьми в этом прекрасном месте. Прокатились
- ооксана4 ноября 2025Интересная экскурсия для всех, кто изучает русскую историю. Узнали о дворником роде Леонтиевых, представители которого преданность служили России. Потомки бережно хранить уцелевшие артефакты ушедших времен. Территория усадьба большв и ухоженная. Много возможностей для прогулок и активного отдыха.
- ППолина26 октября 2025Квест-путешествие очень понравилось. Заказывала своим друзьям для знакомства с городом. Прогулка вышла познавательной и динамичной. Задания интересные, звуковое сопровождение в виде аудиогида отличное. В итоге получилась замечательная и экскурсия, и игра. Качество на высшем уровне! Спасибо, Станиславу!
- ААнастасия21 сентября 2025Мы в восторге. Нам очень понравилось все: начиная от ресепшен и встречи на нем заканчивая экскурсией. Вся территория усадьбы очень
- ННаум8 августа 2025Прекрасно проведённая экскурсия. Очень интересная. Кроме того, очень красивые окрестности. Понравилось, что есть возможность покататься на лодке, что есть контактный
- ЮЮлия18 июля 2025Потрясающее место!
- ННаталья4 июля 2025Добрый день!
Очень понравилась экскурсия и организатор - Александр! Человек любит и знает свое дело, деликатный. Всем рекомендую это чудесную, интереснейшую усадьбу с очень богатой историей. Я много путешествую, поверьте, эта усадьба - одна из интереснейших!
- ЮЮлия9 апреля 2025Хотим сказать спасибо за потрясающую экскурсию! Нам с сыном (ему 8,5) было очень интересно, заприметили усадьбу для семейного отдыха -
