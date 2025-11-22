читать дальше

очень живописное место, тихое, уютное, в теплую погоду можно порыбачить! Нам рассказали про судьбы усадьбы - от ее первых владельцев до сегодняшнего дня! Я впечатлена, сколько вложено души и сил в восстановлении усадьбы, изучается история семьи, возрождается родовое поместье! С удовольствием приедем еще! Кстати, дорога не так уж и плоха, если ехать к нам на дачу - там намного больше ям. Так что нас не испугать парой ям) Спасибо большое за экскурсию!