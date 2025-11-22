Мои заказы

Экскурсии по паркам Ростова

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Ростове, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по усадьбе Леонтьевых
Узнайте историю усадьбы Леонтьевых в Воронино. Вас ждут артефакты, парк с вековыми деревьями и захватывающие рассказы о прошлом
Начало: У села Воронино Ростовского района
«Территория усадьбы — вы осмотрите старинный парк с 300-летней лиственницей и услышите о 100-летних круговых посадках дубов, лип и берёз»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Квест
до 5 чел.
Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
Через 11 интерактивных заданий познакомиться с историей города в своём темпе
Начало: На Соборной площади
«старинный городской парк с беседками дореволюционной эпохи»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3000 ₽ за всё до 5 чел.
История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Пешая
2 часа
51 отзыв
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
«Городской парк с символом Ростова»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3350 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 ноября 2025
    Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
    Очень Крутая идея! Смогли посмотреть весь город)
  • Л
    Ларгина
    10 ноября 2025
    Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
    Квест отличный! Маршрут составлен грамотно и подойдет как взрослым, так и детям. А если еще с погодой повезет, то одно удовольствие прогуляться и познакомиться с городом. Станиславу, большое спасибо!
  • И
    Ирина
    8 ноября 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Большое спасибо! Уже порекомендовали друзьям. Нам очень понравилось, с удовольствием провели весь день с детьми в этом прекрасном месте. Прокатились
    читать дальше

    в карете, приняли участие в квесте, вкусно пообедали, поднимались на колокольню (это дополнительно на месте можно взять). Сама экскурсия очень познавательная. Мы воспользовались трансфером из Ростова Великого. Нас привезли и отвезли обратно, спасибо!

  • о
    оксана
    4 ноября 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Интересная экскурсия для всех, кто изучает русскую историю. Узнали о дворником роде Леонтиевых, представители которого преданность служили России. Потомки бережно хранить уцелевшие артефакты ушедших времен. Территория усадьба большв и ухоженная. Много возможностей для прогулок и активного отдыха.
  • П
    Полина
    26 октября 2025
    Квест-путешествие с аудиогидом «По купеческим улочкам Ростова Великого»
    Квест-путешествие очень понравилось. Заказывала своим друзьям для знакомства с городом. Прогулка вышла познавательной и динамичной. Задания интересные, звуковое сопровождение в виде аудиогида отличное. В итоге получилась замечательная и экскурсия, и игра. Качество на высшем уровне! Спасибо, Станиславу!
  • А
    Анастасия
    21 сентября 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Мы в восторге. Нам очень понравилось все: начиная от ресепшен и встречи на нем заканчивая экскурсией. Вся территория усадьбы очень
    читать дальше

    ухоженная, есть небольшой зоопарк, лошадки, пруды. Экскурсию проводил прямой потомок рода Леонтьевых и одновременно владелец усадьбы - Сергей Александрович. Этот человек кладезь знаний и историй своей семьи от родоначальника и до наших дней. После экскурсии было ощущение, что мы побывали в гостях у добрых друзей, от которых не хочется уходить. Все так душевно и тепло. Мы очень благодарны Сергею и Елене и всем сотрудникам усадьбы Леонтьевых. Успехов и процветания. Вернемся однозначно

  • Н
    Наум
    8 августа 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Прекрасно проведённая экскурсия. Очень интересная. Кроме того, очень красивые окрестности. Понравилось, что есть возможность покататься на лодке, что есть контактный
    читать дальше

    зоопарк, качели и др. развлечения для детей. Организаторы молодцы! Большая благодарность нынешнему хозяину усадьбы, очень здорово всё организовал. И, конечно, экскурсоводу, очень знающему, хорошо излагающему и отзывчивому человеку!

  • Ю
    Юлия
    18 июля 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Потрясающее место!
  • Н
    Наталья
    4 июля 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Добрый день!
    Очень понравилась экскурсия и организатор - Александр! Человек любит и знает свое дело, деликатный. Всем рекомендую это чудесную, интереснейшую усадьбу с очень богатой историей. Я много путешествую, поверьте, эта усадьба - одна из интереснейших!
  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2025
    Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино
    Хотим сказать спасибо за потрясающую экскурсию! Нам с сыном (ему 8,5) было очень интересно, заприметили усадьбу для семейного отдыха -
    читать дальше

    очень живописное место, тихое, уютное, в теплую погоду можно порыбачить! Нам рассказали про судьбы усадьбы - от ее первых владельцев до сегодняшнего дня! Я впечатлена, сколько вложено души и сил в восстановлении усадьбы, изучается история семьи, возрождается родовое поместье! С удовольствием приедем еще! Кстати, дорога не так уж и плоха, если ехать к нам на дачу - там намного больше ям. Так что нас не испугать парой ям) Спасибо большое за экскурсию!

