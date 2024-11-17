2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом скрывается монастырь-крепость, где время застыло. Архитектурные шедевры и истории прошлых веков ждут вас
Завтра в 17:00
24 янв в 09:00
4670₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
5350₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
12 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 ноября 2024Огромное спасибо нашему гиду Николаю Николаевичу за потрясающую и не забываемую экскурсию! Материал был отлично структурирован, был интересным и понятным,
- ЮЮлия15 октября 2024Я в полном восторге от этой экскурсии. Поначалу планировали поехать втроем, по деньгам на одного очень дорого, забронировали, потом все
- ЕЕлена26 сентября 2024Прекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич очень интересный рассказчик, как сказки
- ННаталия31 августа 2024Отличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материала. Хочется повторить.
- ИИрина10 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Анна все подробно и интересно рассказала. Оба монастыря поразили своей красотой и уникальностью, а экскурсовод сделал поездку познавательной и увлекательной даже для ребенка. Маршрут грамотно спланирован и комфортен.
- ЕЕлизавета4 августа 2024Полный грамотный рассказ по теме экскурсии. Интересно было даже подросткам 14 и 16 лет. Человек «горящий» историей Ростова и близлежащих уездов. Фанат своего дела. Огромное спасибо за экскурсию. Обязательно соберёмся ещё!!!!
- ООльга17 июля 2024Анна, как экскурсовод, нас просто покорила. Увлеченный историей края человек, с изумительными знаниями. Монастыри на любой вкус: от древних до относительно новых. Очень рекомендуем, с удовольствием с Анной ещё бы на экскурсию сходили.
- ААлександр13 мая 2024Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Борисоглебский монастырь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Ростову в январе 2025
Сейчас в Ростове в категории "Борисоглебский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4670 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове на 2025 год по теме «Борисоглебский монастырь», 55 ⭐ отзывов, цены от 4670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март