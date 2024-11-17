Борисоглебский монастырь – экскурсии в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «Борисоглебский монастырь» в Ростове, цены от 4670 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
На машине
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом скрывается монастырь-крепость, где время застыло. Архитектурные шедевры и истории прошлых веков ждут вас
Завтра в 17:00
24 янв в 09:00
4670 за всё до 10 чел.
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
На машине
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 10:00
24 янв в 10:00
5350 за всё до 4 чел.
По святым местам Ростова Великого
На машине
32 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
12 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 ноября 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Огромное спасибо нашему гиду Николаю Николаевичу за потрясающую и не забываемую экскурсию! Материал был отлично структурирован, был интересным и понятным,
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    маршрут был грамотно составлен. Николай Николаевич прекрасно знает историю, очень доходчиво доносит информацию. А ещё он очень приятный в общении человек. Всем рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    15 октября 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Я в полном восторге от этой экскурсии. Поначалу планировали поехать втроем, по деньгам на одного очень дорого, забронировали, потом все
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    заболели, я долго колебалась, но все же поехала. И не жалею! Напротив, считаю, что это было очень правильное вложение денег. Впечатлений масса. Рассказчик знающий, без него не увидела бы много подробностей. Все рассказал, все показал, обратил внимание на детали, которые сам и не заметишь. Это обязательно надо увидеть хотя бы раз в жизни!

  • Е
    Елена
    26 сентября 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Прекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич очень интересный рассказчик, как сказки
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    тысячи и одной ночи, его истории переплетаются одна в другую, постоянно держат в приятном напряжении познания. Сказы о подземных церквях, святом старце, чудесах - искусно вплетены в исторические события. Очень рада, что выбрали эту экскурсию!

    Прекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич оченьПрекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич оченьПрекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич оченьПрекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич оченьПрекрасная экскурсия, отличный маршрут, позволяющий увидеть все грани настоящей духовной жизни монастырей Ростова. Николай Николаевич очень
  • Н
    Наталия
    31 августа 2024
    Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
    Отличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материала. Хочется повторить.
    Отличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материалаОтличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материалаОтличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материалаОтличная экскурсия! Красивейший монастырь с удивительной историей. И спасибо Елене за познавательную экскурсию, интересную подачу материала
  • И
    Ирина
    10 августа 2024
    Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
    Экскурсия очень понравилась. Анна все подробно и интересно рассказала. Оба монастыря поразили своей красотой и уникальностью, а экскурсовод сделал поездку познавательной и увлекательной даже для ребенка. Маршрут грамотно спланирован и комфортен.
  • Е
    Елизавета
    4 августа 2024
    Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
    Полный грамотный рассказ по теме экскурсии. Интересно было даже подросткам 14 и 16 лет. Человек «горящий» историей Ростова и близлежащих уездов. Фанат своего дела. Огромное спасибо за экскурсию. Обязательно соберёмся ещё!!!!
  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
    Анна, как экскурсовод, нас просто покорила. Увлеченный историей края человек, с изумительными знаниями. Монастыри на любой вкус: от древних до относительно новых. Очень рекомендуем, с удовольствием с Анной ещё бы на экскурсию сходили.
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
    Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Борисоглебский монастырь»

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  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в январе 2025
Сейчас в Ростове в категории "Борисоглебский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4670 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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