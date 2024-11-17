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заболели, я долго колебалась, но все же поехала. И не жалею! Напротив, считаю, что это было очень правильное вложение денег. Впечатлений масса. Рассказчик знающий, без него не увидела бы много подробностей. Все рассказал, все показал, обратил внимание на детали, которые сам и не заметишь. Это обязательно надо увидеть хотя бы раз в жизни!