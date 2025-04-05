Мои заказы

Экскурсии по набережной Ростова

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Ростове, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Ростов Великий
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
«Поговорим о жизни известных ростовцев, увидим легендарное озеро Неро и с его берега полюбуемся Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пешая
2.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
«Ростов Великий — удивительный по красоте тысячелетний город, живописно расположенный на берегу озера Неро»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий и его история
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
«Город раскинулся у озера Неро, вода в котором не бывает одного цвета из-за «двойного дна», и вы посмотрите на Ростов с его берега и с высоты земляных валов, обойдёте главные святыни и центр города»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Купеческий Ростов
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Былинный град Ростов Великий
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
«Гуляя по многовековым земляным насыпям и по берегу озера Неро, вы прикоснетесь к загадкам древнего водоема, увидите место, где крестили ростовцев, узнаете, что такое демократия на ростовский манер»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 апреля 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Дата посещения: 5 апреля 2025
    Благодарим за экскурсию! Очень было познавательно и интересно. Станислав профессионал своего дело. Знает всё от и до!) рекомендуем)
  • Г
    Галина
    5 декабря 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Прогулка по Ростову со Станиславом была удивительной! Молодой, знающий, влюбленный в свой город, харизматичный, он просто перевернул наше представление об
    этом чудесным месте)
    Хочу отметить, что в городе все меняется и развивается к лучшему. Уже много обустроенных туристических локаций, ресторанчиков и отелей. И, конечно, очень радуют люди, готовые открыть для нас исторические тайны и рассказать про современность.
    Станиславу за его работу ставим твердую « пятерку» и искренне рекомендуем другим туристам. Прекрасная речь, легкая и понятная подача материала, глубокие знания истории и умение чувствовать аудиторию-это все про Станислава)

  • О
    Ольга
    28 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью к родному городу. Маршрут
    был составлен прекрасно, причем в него входили не только туристические, популярные локации, но и неприметные, на первый взгляд, локации, связанные с интересными историческими фактами. Очень рекомендую данную экскурсию, если вы действительно хотите узнать и полюбить город!
    * Маршрут довольно длинный, если в вашей группе есть маленькие дети, лучше предупредить об этом гида и заранее рассчитать свои силы 🤍

  • А
    Анастасия
    24 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Экскурсия превзошла все ожидания! Станислав заинтересовал своим рассказом с первых минут. Два с половиной часа пролетели не заметно. Идеально составлен маршрут экскурсии. Мы остались под впечатлением. От души рекомендую заказать экскурсию у Станислава.
  • М
    Марина
    12 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Станислав прекрасный глубоко компетентный рассказчик. Мы не раз бывали в Ростове, но Станислав открыл нам его заново! Мы прошли по
    нестандартному маршруту, где прошлое и современность были замечательно освещены, а наши вопросы полностью отвечены, мы заново узнали прекрасный город и вернёмся сюда ещё не раз благодаря рассказу Станислава! И отдельное спасибо за отличные рекомендации где перекусить и о подарках-сувенирах с ростовским/ярославским характером! Успехов, благополучия и процветания Станиславу и Ростову!

  • Л
    Лидия
    11 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Большое спасибо гиду Станиславу за прекрасно проведённую 6 ноября экскурсию по Ростову Великому. Было очень познавательно и интересно. И особо хочется отметить грамотно поставленную речь, было очень приятно слушать - не сухая подача материала, а увлекательный рассказ о любимом городе.
  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Несмотря на неласковую ноябрьскую погоду с моросящим дождем, прогулка со Станиславом получилась очень увлекательной, 2.5часа пролетели незаметно. Интересный маршрут, продуманный
    живой рассказ об истории города с момента его образования до сегодняшних дней. Приятная атмосфера, где мы в основном слушали Станислава, но и сами задавали вопросы и получали на них исчерпывающие ответы. Однозначно, рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Экскурсия безумно понравилась, построена в стиле легкой беседы, без перегруза датами, без сухого текста. Прекрасно структурирована информация, классный маршрут, позволяющий
    познакомиться с таким чудесным, уютным и Великим городом. 2,5 часа на одном дыхании.
    Благодарим Станислава за подаренные эмоции и знакомство с городом.

  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Благодарим Станислава от всей нашей большой компании. Станислав прекрасный экскурсовод, достаточно эмоционально рассказывает, умеет управлять голосом, делать паузы и акценты,
    заинтересовать. Хоть мы были у него последние туристы в этот день, но ему хватило энергии на нас, это очень важно, я не люблю вялых гидов)) У нас были дети 17, 13, 9, 7 лет, всем очень понравилось. Станислав обращался к ним, общался с ними.

    В Ростове сам потрясающий Кремль очень красиво, уютно, тихо. Зашли в Кремль пока не стемнело, потом стемнело и включили красивую подсветку. Город улучшается, сделана красивая прогулочная зона, нам все очень понравилось.

    Станислав спасибо большое, Вам успехов и процветания в ваших начинаниях!

  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Благодарим Станислава за интересную и увлекательную экскурсию!
  • А
    Антон
    1 ноября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Отличный и интересный рассказ.
  • М
    Мария
    24 октября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Познавательная экскурсия. Спасибо, понравилось.
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Станислав, прекрасный экскурсовод, лёгкий, позитивный.
    Амплитудные знания по истории города, главное - он любит свой город, и увидеть его глазами не
    равнодушного жителя - было крайне интересно.
    Хороший маршрут, познавательный.
    Было интересным узнать не только историю города, но и про его текущий день, чем и как живёт города сегодня.
    Наша компания (3 человека) - остались все очень довольны. Ходили много, но были удобные остановки, была возможность отдохнуть, спокойно осмотреть достопримечательности.
    Только слова благодарности, Станиславу.

  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Мы познакомились с Ростовом Великим на экскурсии с гидом Станиславом!) Однозначно мы сделали правильный выбор!
    Станислав обладает обширными знаниями о своем
    родном городе и отлично их преподносит, вовлекая нас в свой рассказ.
    После экскурсии мы поднялись на звонницу Успенского собора, откуда еще раз полюбовались на все локации, где были со Станиславом - Гостиный двор, озеро Неро, Вознесенскую церковь, Школу номер 1 и заброшенную гостиницу…

  • М
    Майорова
    18 октября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Наш гид Станислав очень профессионален, спасибо ему огромное за интересную экскурсию. Мы приехали из Петербурга, нам есть с чем сравнить уровень профессионализма, Станислав был на высоте
  • И
    Ирина
    9 октября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Станислав нам очень понравился. Много нам рассказал про Ростов Великий. Видно, что любит свой город и хорошо его знает. Ответил нам на все наши вопросы. Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Супер! Очень интересно и позитивно!
  • Р
    Руслан
    16 сентября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Станислав житель Ростова Великого, знающий историю своего города. Экскурсия понравилась, было интересно.
  • Н
    Нигора
    15 сентября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Спасибо за продуманный маршрут и интересную подачу!
  • Т
    Таисия
    15 сентября 2025
    Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
    Спасиэбо, Станислав! Прекрасно прошла экскурсия по Ростову Великому, 2,5 часа пролетели незаметно. Станислав замечательный гид, не только много знает про
    свой город, но и очень любит его. Про свой город может рассказывать бесконечно легко и непринуждённо. Обязательно посетим ещё раз с друзьями и родными.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Ростов Великий
  2. Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
  3. Ростов Великий и его история
  4. Купеческий Ростов
  5. Былинный град Ростов Великий
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Торговые Ряды
  7. Борисоглебский монастырь
  8. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  9. Набережная
  10. Успенский собор в Ростове
Сколько стоит экскурсия по Ростову в декабре 2025
Сейчас в Ростове в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5334 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 813 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Ростове, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Ростова. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025