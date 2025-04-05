Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
«Поговорим о жизни известных ростовцев, увидим легендарное озеро Неро и с его берега полюбуемся Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
«Ростов Великий — удивительный по красоте тысячелетний город, живописно расположенный на берегу озера Неро»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
«Город раскинулся у озера Неро, вода в котором не бывает одного цвета из-за «двойного дна», и вы посмотрите на Ростов с его берега и с высоты земляных валов, обойдёте главные святыни и центр города»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
«Гуляя по многовековым земляным насыпям и по берегу озера Неро, вы прикоснетесь к загадкам древнего водоема, увидите место, где крестили ростовцев, узнаете, что такое демократия на ростовский манер»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.
Ольга5 апреля 2025Прогулка по Ростову: от древности до наших днейДата посещения: 5 апреля 2025Благодарим за экскурсию! Очень было познавательно и интересно. Станислав профессионал своего дело. Знает всё от и до!) рекомендуем)
- ГГалина5 декабря 2025Прогулка по Ростову со Станиславом была удивительной! Молодой, знающий, влюбленный в свой город, харизматичный, он просто перевернул наше представление об
- ООльга28 ноября 2025Наша экскурсия по Ростову была просто замечательной! Станислав поразил нас своими знаниями истории и искренней любовью к родному городу. Маршрут
Анастасия24 ноября 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Станислав заинтересовал своим рассказом с первых минут. Два с половиной часа пролетели не заметно. Идеально составлен маршрут экскурсии. Мы остались под впечатлением. От души рекомендую заказать экскурсию у Станислава.
- ММарина12 ноября 2025Станислав прекрасный глубоко компетентный рассказчик. Мы не раз бывали в Ростове, но Станислав открыл нам его заново! Мы прошли по
Лидия11 ноября 2025Большое спасибо гиду Станиславу за прекрасно проведённую 6 ноября экскурсию по Ростову Великому. Было очень познавательно и интересно. И особо хочется отметить грамотно поставленную речь, было очень приятно слушать - не сухая подача материала, а увлекательный рассказ о любимом городе.
- ММарина10 ноября 2025Несмотря на неласковую ноябрьскую погоду с моросящим дождем, прогулка со Станиславом получилась очень увлекательной, 2.5часа пролетели незаметно. Интересный маршрут, продуманный
- ЕЕкатерина9 ноября 2025Экскурсия безумно понравилась, построена в стиле легкой беседы, без перегруза датами, без сухого текста. Прекрасно структурирована информация, классный маршрут, позволяющий
- ООльга9 ноября 2025Благодарим Станислава от всей нашей большой компании. Станислав прекрасный экскурсовод, достаточно эмоционально рассказывает, умеет управлять голосом, делать паузы и акценты,
Ольга2 ноября 2025Благодарим Станислава за интересную и увлекательную экскурсию!
Антон1 ноября 2025Отличный и интересный рассказ.
Мария24 октября 2025Познавательная экскурсия. Спасибо, понравилось.
- ЮЮлия22 октября 2025Станислав, прекрасный экскурсовод, лёгкий, позитивный.
Амплитудные знания по истории города, главное - он любит свой город, и увидеть его глазами не
- ООльга18 октября 2025Мы познакомились с Ростовом Великим на экскурсии с гидом Станиславом!) Однозначно мы сделали правильный выбор!
Станислав обладает обширными знаниями о своем
Майорова18 октября 2025Наш гид Станислав очень профессионален, спасибо ему огромное за интересную экскурсию. Мы приехали из Петербурга, нам есть с чем сравнить уровень профессионализма, Станислав был на высоте
Ирина9 октября 2025Станислав нам очень понравился. Много нам рассказал про Ростов Великий. Видно, что любит свой город и хорошо его знает. Ответил нам на все наши вопросы. Спасибо большое.
Татьяна21 сентября 2025Супер! Очень интересно и позитивно!
Руслан16 сентября 2025Станислав житель Ростова Великого, знающий историю своего города. Экскурсия понравилась, было интересно.
Нигора15 сентября 2025Спасибо за продуманный маршрут и интересную подачу!
- ТТаисия15 сентября 2025Спасиэбо, Станислав! Прекрасно прошла экскурсия по Ростову Великому, 2,5 часа пролетели незаметно. Станислав замечательный гид, не только много знает про
