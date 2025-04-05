читать дальше

заинтересовать. Хоть мы были у него последние туристы в этот день, но ему хватило энергии на нас, это очень важно, я не люблю вялых гидов)) У нас были дети 17, 13, 9, 7 лет, всем очень понравилось. Станислав обращался к ним, общался с ними.



В Ростове сам потрясающий Кремль очень красиво, уютно, тихо. Зашли в Кремль пока не стемнело, потом стемнело и включили красивую подсветку. Город улучшается, сделана красивая прогулочная зона, нам все очень понравилось.



Станислав спасибо большое, Вам успехов и процветания в ваших начинаниях!