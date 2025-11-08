И Ирина Большое спасибо! Уже порекомендовали друзьям. Нам очень понравилось, с удовольствием провели весь день с детьми в этом прекрасном месте. Прокатились в карете, приняли участие в квесте, вкусно пообедали, поднимались на колокольню (это дополнительно на месте можно взять). Сама экскурсия очень познавательная. Мы воспользовались трансфером из Ростова Великого. Нас привезли и отвезли обратно, спасибо!

о оксана Интересная экскурсия для всех, кто изучает русскую историю. Узнали о дворником роде Леонтиевых, представители которого преданность служили России. Потомки бережно хранить уцелевшие артефакты ушедших времен. Территория усадьба большв и ухоженная. Много возможностей для прогулок и активного отдыха.

А Анастасия читать дальше рода Леонтьевых и одновременно владелец усадьбы - Сергей Александрович. Этот человек кладезь знаний и историй своей семьи от родоначальника и до наших дней. После экскурсии было ощущение, что мы побывали в гостях у добрых друзей, от которых не хочется уходить. Все так душевно и тепло. Мы очень благодарны Сергею и Елене и всем сотрудникам усадьбы Леонтьевых. Успехов и процветания. Вернемся однозначно Мы в восторге. Нам очень понравилось все: начиная от ресепшен и встречи на нем заканчивая экскурсией. Вся территория усадьбы очень ухоженная, есть небольшой зоопарк, лошадки, пруды. Экскурсию проводил прямой потомок

Наум Прекрасно проведённая экскурсия. Очень интересная. Кроме того, очень красивые окрестности. Понравилось, что есть возможность покататься на лодке, что есть контактный зоопарк, качели и др. развлечения для детей. Организаторы молодцы! Большая благодарность нынешнему хозяину усадьбы, очень здорово всё организовал. И, конечно, экскурсоводу, очень знающему, хорошо излагающему и отзывчивому человеку!

Очень понравилась экскурсия и организатор - Александр! Человек любит и знает свое дело, деликатный. Всем рекомендую это чудесную, интереснейшую усадьбу с очень богатой историей. Я много путешествую, поверьте, эта усадьба - одна из интереснейших!