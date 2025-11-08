Мои заказы

Авторская экскурсия по усадьбе дворян Леонтьевых в Воронино

Узнайте историю усадьбы Леонтьевых в Воронино. Вас ждут артефакты, парк с вековыми деревьями и захватывающие рассказы о прошлом
Посетители смогут погрузиться в атмосферу дворянской жизни, исследуя усадьбу Леонтьевых в Воронино. Экскурсия включает осмотр старинного парка, усыпальницы героев войны 1812 года и зала истории рода. Гости увидят уникальные артефакты, такие как лорнет Александра I и гербовую печать графа Зубова.

Истории о предках, их подвигах и жизни в усадьбе оживут перед глазами, создавая незабываемые впечатления
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Исторический парк с вековыми деревьями
  • 🏛️ Уникальные артефакты дворянского быта
  • 📜 Узнайте о жизни Ивана Леонтьева
  • 🗺️ Дислокационные карты 19 века
  • 🧬 Родословная династии Леонтьевых
Что можно увидеть

  • Усадьба Леонтьевых
  • Усыпальница
  • Зал истории усадьбы
  • Зал истории рода Леонтьевых
  • Суворовский зал
  • Зал дворянского быта

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Территория усадьбы — вы осмотрите старинный парк с 300-летней лиственницей и услышите о 100-летних круговых посадках дубов, лип и берёз.
  • Усыпальница — посетите место, где покоятся герой войны 1812 года генерал-майор И. С. Леонтьев и его супруга, внучка генералиссимуса А. В. Суворова, графиня Л. Н. Зубова.
  • Зал истории усадьбы — увидите масштабный сюжетный макет. Представите, как выглядели эти владения на рубеже 18–19 веков.
  • Зал истории рода Леонтьевых — узнаете о родословной династии, начинающейся с 14 века.
  • Суворовский зал — услышите о семье и потомках Суворова, а также о его альпийском походе. Осмотрите дислокационные карты 19 века. Потрогаете валуны с перевала Сан-Готтард.
  • Зал дворянского быта — познакомитесь с предметами, которыми пользовались хозяева усадьбы в прежние времена.

Я подробно расскажу:

  • За что царь Алексей Михайлович жаловал своего дьяка Посольского приказа имением на Воронинском холме.
  • Как многие поколения моих предков жили в этом родовом поместье.
  • Почему в 18 веке бригадный генерал решил создать каскад прудов на южном склоне холма.
  • Какой удивительный подарок сделал неизвестный французский художник русскому губернатору Парижа в честь отречения Наполеона от власти в 1815 году.
  • Как причудливо переплелись судьбы российского дворянства.
  • Как до наших дней сохранился локон волос фельдмаршала Суворова, оставленный им на память его дочери — Суворочке.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для группы до 20 чел. Доплата за каждого последующего участника свыше 4 чел.
  • от 500 до 700 ₽, в зависимости от льготной категории.
  • Экскурсию в музейные залы господского дома рекомендуем для взрослых и детей от 6 лет.
  • Музей-усадьба может закрыться на внеплановые событийные мероприятия. В таком случае мы перенесём экскурсию по согласованию с участниками.

За доплату можем организовать трансфер на автомобиле Lada Largus (для 1–6 чел. включительно):

  • От станции Ростов Великий. Минимальная стоимость трансфера (для 1–2 чел.) — 1200 ₽ за авто в одну сторону. Для 3–6 пассажиров — дополнительно 400 ₽ за чел. в одну сторону.
  • От вокзала в Ярославле. Минимальная стоимость трансфера (для 1–2 чел.) — 2600 ₽ за авто в одну сторону. Для 3–6 пассажиров — дополнительно 400 ₽ за чел. в одну сторону.

Как самостоятельно добраться до усадьбы:

  • Автобус — по средам от села Петровское (трасса М-8).
  • Поезд + такси — до станции Ростов Великий и оттуда на такси 40 минут.
  • Автомобиль — расстояние от МКАД до усадьбы в Воронино составляет 185 км. Дорога от села Петровское давно не ремонтировалась, скорость движения лучше сохранять в пределах 50 км/ч.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У села Воронино Ростовского района
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Ростове
Провёл экскурсии для 73 туристов
Старинный род дворян Леонтьевых владел усадьбой в селе Воронино и землями недалеко от Ростова Великого на протяжении почти 3 веков. В наше время усадьба вновь обрела своих настоящих хозяев —
читать дальше

прямых наследников дворянской фамилии Леонтьевых. Благодаря усилиям владельцев, музей-усадьба дворян Леонтьевых стала настоящим оазисом живой истории. Тут можно прикоснуться к судьбам бывших владельцев и ощутить романтическую грусть ушедшей эпохи. А также остановиться на ночлег и интересно провести время.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
И
Ирина
8 ноя 2025
Большое спасибо! Уже порекомендовали друзьям. Нам очень понравилось, с удовольствием провели весь день с детьми в этом прекрасном месте. Прокатились в карете, приняли участие в квесте, вкусно пообедали, поднимались на колокольню (это дополнительно на месте можно взять). Сама экскурсия очень познавательная. Мы воспользовались трансфером из Ростова Великого. Нас привезли и отвезли обратно, спасибо!
о
оксана
4 ноя 2025
Интересная экскурсия для всех, кто изучает русскую историю. Узнали о дворником роде Леонтиевых, представители которого преданность служили России. Потомки бережно хранить уцелевшие артефакты ушедших времен. Территория усадьба большв и ухоженная. Много возможностей для прогулок и активного отдыха.
А
Анастасия
21 сен 2025
Мы в восторге. Нам очень понравилось все: начиная от ресепшен и встречи на нем заканчивая экскурсией. Вся территория усадьбы очень ухоженная, есть небольшой зоопарк, лошадки, пруды. Экскурсию проводил прямой потомок
читать дальше

рода Леонтьевых и одновременно владелец усадьбы - Сергей Александрович. Этот человек кладезь знаний и историй своей семьи от родоначальника и до наших дней. После экскурсии было ощущение, что мы побывали в гостях у добрых друзей, от которых не хочется уходить. Все так душевно и тепло. Мы очень благодарны Сергею и Елене и всем сотрудникам усадьбы Леонтьевых. Успехов и процветания. Вернемся однозначно

Наум
Наум
8 авг 2025
Прекрасно проведённая экскурсия. Очень интересная. Кроме того, очень красивые окрестности. Понравилось, что есть возможность покататься на лодке, что есть контактный зоопарк, качели и др. развлечения для детей. Организаторы молодцы! Большая благодарность нынешнему хозяину усадьбы, очень здорово всё организовал. И, конечно, экскурсоводу, очень знающему, хорошо излагающему и отзывчивому человеку!
Ю
Юлия
18 июл 2025
Потрясающее место!
Наталья
Наталья
4 июл 2025
Добрый день!
Очень понравилась экскурсия и организатор - Александр! Человек любит и знает свое дело, деликатный. Всем рекомендую это чудесную, интереснейшую усадьбу с очень богатой историей. Я много путешествую, поверьте, эта усадьба - одна из интереснейших!
Ю
Юлия
9 апр 2025
Хотим сказать спасибо за потрясающую экскурсию! Нам с сыном (ему 8,5) было очень интересно, заприметили усадьбу для семейного отдыха - очень живописное место, тихое, уютное, в теплую погоду можно порыбачить!
читать дальше

Нам рассказали про судьбы усадьбы - от ее первых владельцев до сегодняшнего дня! Я впечатлена, сколько вложено души и сил в восстановлении усадьбы, изучается история семьи, возрождается родовое поместье! С удовольствием приедем еще! Кстати, дорога не так уж и плоха, если ехать к нам на дачу - там намного больше ям. Так что нас не испугать парой ям) Спасибо большое за экскурсию!

