Программа разработана так, чтобы вы могли самостоятельно выбрать темп и маршрут. Получите конверт с заданиями и отправляйтесь на прогулку по историческому центру Ростова Великого. Посетите знаменитый кремль, раскройте секреты озера
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание квеста
Наши секретные агенты вручат вам конверт, и вы отправитесь в путешествие. На каждой точке вам предстоит разгадать загадку и вписать слово в кроссворд — в результате должно сложиться имя главного мецената Ростова. Попутно вы получите рекомендации от местных жителей по дальнейшему пребыванию в городе.
В программе прогулки:
- Бывшая колокольня, с которой открывался прекрасный вид на город. Вечером красиво подсвечивается
- Городской парк с символом Ростова
- Набережная озера и его секреты
- Богородице-Рождественский монастырь 14 века
- Дом ремёсел в здании бывшего купеческого дома. Представлены работы мастеров народных промыслов. Здесь можно отдохнуть, посетить мастерскую и познакомиться с художественными традициями региона
- Улочка художника Петровичева с красивыми деревянными домами
- Гостиный двор. Сегодня культурно-развлекательный комплекс, в прошлом — место бойкой торговли
- Ростовский кремль — исторический центр, визитная карточка города. Крытые арочные переходы, звонница, церкви, пруд, сад и многое другое скрыто за его белокаменными стенами
- Успенский собор — одно из старейших строений Ростова. И его звонница с оригинальными колоколами, которые полностью сохранились до наших дней
- Длинные коридоры кремлёвских стен, в которых снималась погоня в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
- Митрополичий сад — очень атмосферное место на территории кремля
- Дом творчества «Хорс» — домашний музей, где собрана коллекция народных вещей, а также работы современного местного художника (работает только по субботам и воскресеньям)
- Конюшенный двор — новый музейный объект, памятник архитектуры 17 века
- Старейшее образовательное учреждение Ярославской области
Организационные детали
- Прогулка проходит без сопровождения гида
- Ограничений по возрасту нет
- Дополнительные расходы: вход на территорию кремля — 100 ₽ с человека, а также по желанию посещение звонницы, стен кремля, конюшенного двора, Музея финифти, выставок и экспозиций (цены вы можете посмотреть на официальном сайте Ростовского кремля)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Христина — ваша команда гидов в Ростове
Провели экскурсии для 28 туристов
Я и представители всей нашей команды родились в Ростове Великом. Мы сами много путешествуем и пришли к тому, что хотим показать и наш город глазами местных, но без гида. Вы сможете исследовать Ростов, наслаждаясь прогулкой в своём темпе и без посторонних, а по пути по желанию посетите мастер-классы и отдохнёте в кафе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
1 сен 2024
Если вы любите гулять и не любите, когда надо кого-то ждать, куда-то бежать, то это ваш формат! Берите экскурсию с утра и гуляйте не спеша хоть весь день. Мы так
В
Виктория
29 авг 2024
Было интересно и взрослым, и детям. Очень удобно, ни от кого не зависели. Мы с удовольствием провели время и узнали исторические факты о городе. Спасибо организаторам прогулки! 👍
М
Михаил
27 авг 2024
Выбирали формат экскурсии для знакомства с Ростовом. Квест прошел интересно, нам понравилась прогулка по городу в неспешном темпе. Все успели посмотреть, везде побывали, даже ещё на стены поднялись. Думаю, для такого формата экскурсия достаточно хороша, но можно подумать, чтобы добавить какое-то аудио сопровождение. Спасибо за квест!
Н
Наталья
25 авг 2024
Интересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпе и разгадывали загадки в кроссворде. Маршрут проходит по основным достопримечательностям в центральной части города - познавательный и увлекательный. На некоторых точках пришлось поломать голову, но мы справились. Спасибо большое организаторам! Всем рекомендуем!
М
Марина
8 авг 2024
Проходили квест 4 августа втроём с мужем и дочерью подростком. Нам понравился маршрут. Неспешно, с остановками у нас занял по времени около 2,5 часов. Интересные вопросы. Главное понимать, что это
Входит в следующие категории Ростова
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