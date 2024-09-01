История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Программа разработана так, чтобы вы могли самостоятельно выбрать темп и маршрут. Получите конверт с заданиями и отправляйтесь на прогулку по историческому центру Ростова Великого. Посетите знаменитый кремль, раскройте секреты озера
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Неро и узнайте о старинных промыслах. В каждом месте вас ждут загадки и головоломки, которые помогут узнать имя главного мецената города.

Прогулка включает посещение уникальных достопримечательностей, таких как Богородице-Рождественский монастырь, Дом ремёсел и многие другие

5
6 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🗝️ Уникальная программа без гида
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🧩 Интересные головоломки
  • 🌊 Секреты озера Неро
  • 🎨 Знакомство с народными промыслами
    • История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Каланча
  • Городской парк
  • Набережная, озеро Неро
  • Здание бывшего ЗАГСа
  • Богородице-Рождественский монастырь
  • Дом ремёсел
  • Улочка художника Петровичева
  • Гостиный двор
  • Ростовский кремль
  • Успенский собор
  • Длинные коридоры кремлёвский стен
  • Митрополичий сад
  • Дом творчества «Хорс»
  • Конюшенный двор
  • Финифть
  • Гимназия ИМ.А.Л. Кекина

    • Описание квеста

    Наши секретные агенты вручат вам конверт, и вы отправитесь в путешествие. На каждой точке вам предстоит разгадать загадку и вписать слово в кроссворд — в результате должно сложиться имя главного мецената Ростова. Попутно вы получите рекомендации от местных жителей по дальнейшему пребыванию в городе.

    В программе прогулки:

    • Бывшая колокольня, с которой открывался прекрасный вид на город. Вечером красиво подсвечивается
    • Городской парк с символом Ростова
    • Набережная озера и его секреты
    • Богородице-Рождественский монастырь 14 века
    • Дом ремёсел в здании бывшего купеческого дома. Представлены работы мастеров народных промыслов. Здесь можно отдохнуть, посетить мастерскую и познакомиться с художественными традициями региона
    • Улочка художника Петровичева с красивыми деревянными домами
    • Гостиный двор. Сегодня культурно-развлекательный комплекс, в прошлом — место бойкой торговли
    • Ростовский кремль — исторический центр, визитная карточка города. Крытые арочные переходы, звонница, церкви, пруд, сад и многое другое скрыто за его белокаменными стенами
    • Успенский собор — одно из старейших строений Ростова. И его звонница с оригинальными колоколами, которые полностью сохранились до наших дней
    • Длинные коридоры кремлёвских стен, в которых снималась погоня в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
    • Митрополичий сад — очень атмосферное место на территории кремля
    • Дом творчества «Хорс» — домашний музей, где собрана коллекция народных вещей, а также работы современного местного художника (работает только по субботам и воскресеньям)
    • Конюшенный двор — новый музейный объект, памятник архитектуры 17 века
    • Старейшее образовательное учреждение Ярославской области

    Организационные детали

    • Прогулка проходит без сопровождения гида
    • Ограничений по возрасту нет
    • Дополнительные расходы: вход на территорию кремля — 100 ₽ с человека, а также по желанию посещение звонницы, стен кремля, конюшенного двора, Музея финифти, выставок и экспозиций (цены вы можете посмотреть на официальном сайте Ростовского кремля)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В центре города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 6 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
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    1
    А
    1 сен 2024
    Если вы любите гулять и не любите, когда надо кого-то ждать, куда-то бежать, то это ваш формат! Берите экскурсию с утра и гуляйте не спеша хоть весь день. Мы так
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    и поступили!) Гуляли и изучали город, отгадывали слова. Потом решили отвлечься и покатались на катере,
    перекусили и вернулись обратно на маршрут. Узнали много интересного, а в завершении еще успели посетить усадьбу «главного героя» по рекомендации организаторов. Спасибо! ☺️

    В
    29 авг 2024
    Было интересно и взрослым, и детям. Очень удобно, ни от кого не зависели. Мы с удовольствием провели время и узнали исторические факты о городе. Спасибо организаторам прогулки! 👍
    М
    27 авг 2024
    Выбирали формат экскурсии для знакомства с Ростовом. Квест прошел интересно, нам понравилась прогулка по городу в неспешном темпе. Все успели посмотреть, везде побывали, даже ещё на стены поднялись. Думаю, для такого формата экскурсия достаточно хороша, но можно подумать, чтобы добавить какое-то аудио сопровождение. Спасибо за квест!
    Н
    25 авг 2024
    Интересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпе и разгадывали загадки в кроссворде. Маршрут проходит по основным достопримечательностям в центральной части города - познавательный и увлекательный. На некоторых точках пришлось поломать голову, но мы справились. Спасибо большое организаторам! Всем рекомендуем!
    Интересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпеИнтересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпеИнтересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпеИнтересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпеИнтересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпеИнтересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпеИнтересный формат знакомства с городом. Мы не зависели от группы и гида, гуляли в своем темпе
    М
    8 авг 2024
    Проходили квест 4 августа втроём с мужем и дочерью подростком. Нам понравился маршрут. Неспешно, с остановками у нас занял по времени около 2,5 часов. Интересные вопросы. Главное понимать, что это
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    квест с самостоятельным поиском ответов. Иногда подсказки находились в интернете, иногда нужно было хорошо осмотреться на точках остановки.
    Отличная задумка, надеемся, что организаторы будут совершенствовать и развивать.
    Главное, что при таком необычном формате знакомства с городом много информации о нем остается в голове.

    Входит в следующие категории Ростова

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