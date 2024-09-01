читать дальше и поступили!) Гуляли и изучали город, отгадывали слова. Потом решили отвлечься и покатались на катере,

перекусили и вернулись обратно на маршрут. Узнали много интересного, а в завершении еще успели посетить усадьбу «главного героя» по рекомендации организаторов. Спасибо! ☺️

Если вы любите гулять и не любите, когда надо кого-то ждать, куда-то бежать, то это ваш формат! Берите экскурсию с утра и гуляйте не спеша хоть весь день. Мы так