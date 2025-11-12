Е Екатерина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Иван очень увлеченный своим городом и историей. Все понравилось, спасибо

Н Надежда Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города! Время пролетело незаметно, обязательно вернёмся ещё 😁

А Алексей Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Иван отличный экскурсовод. Очень много нового узнали интересного

Е Екатерина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Отличная экскурсия!!! У нас была обзорная пешеходная экскурсия и индивидуальное посещение Кремля. Огромное спасибо гиду Надежде за яркий и живой рассказ. Узнали много нового об истории Древней Руси. Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто хочет прикоснуться к настоящей русской истории!

А Алексей Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Экскурсия была интересной. Гид Иван хорошо разбирается в теме, адекватно отвечает на вопросы, знает много интересных деталей касательно истории города. В общем, уровень экскурсии соответствовал нашим ожиданиям.

Н Наталья Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Были на обзорной экскурсии по Ростову с посещением Кремля, спасибо, было очень интересно, все понравилось! Спасибо Ивану Владимирович!

Н Наталья Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Большое спасибо за экскурсию! Экскурсовод Иван - очень грамотный, знающий и любящий свой город специалист. Экскурсия очень понравилась, прошла живо и интересно.

В Вадим Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Очень знающий экскурсовод. Даже нашли несколько черепков 14 века просто под ногами

O Olga Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода Оксаны! Рекомендуем! Много интересной информации, хорошее изложение, последовательно, многогранно! Прекрасный экскурс в нашу историю! Приходите и приводите своих подросших детей! Огромное спасибо Оксане!

А Александр Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу читать дальше фреске расположенной на западной стене "Страшный суд". Обязательно постараюсь узнать обо всех фресках данной церкви и вернуться, что бы увидеть их в натуре снова и послушать экскурсовода…. Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об

Д Дмитрий Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Всё было просто восхитительно. Рекомендую.

И Ирина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу С большим удовольствием совершили пешеходную экскурсию по историческому центру Ростова Великого с экскурсоводом Светланой.

Большое спасибо за интересный рассказ человека, влюблённого в историю своего города.

О Ольга Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Отличная экскурсия. Все понравилось. Интересно, познавательно

И Ирина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Добрый день! экскурсовод Иван Владимирович отлично провел экскурсию, интересно и доступно донёс материал. Звезду сняла из за накладки и переноса на 1час запланированной экскурсии и со стороны организатора Оксаны участия в сложившейся ситуации попыток изменить ситуацию не было.

Е Елена Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу нам все понравилось

А Анна Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу читать дальше маршрут продуманы до мелочей. Информация преподносится красиво и грамотно. Оксана с удовольствием отвечала на наши вопросы и подсказала, где можно приобрести сувениры на память об этом замечательном городе. Спасибо! Прекрасная получилась экскурсия! Ростов Великий оставил очень теплые воспоминания. И огромная в этом заслуга нашего гида - Оксаны! Рассказ и

И Ирина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу читать дальше забрасывали Ивана Владимировича вопросами, на все он отвечал подробно, обстоятельно, иногда с шутками. Мы были в Ростове первый раз и благодаря Ивану Владимировичу получили достаточно познавательный объем информации о городе, кремле, митрполитах и важных исторических моментах города. Хотя Иван Владимирович заметил, чтоб узнать город, надо провести там минимум 4 дня. Мы уже полюбили этот красивый чистенький город и есть желание вновь вернуться сюда. Экскурсию рекомендую, не пожалеете!!! Экскурсию проводил Иван Владимирович, историк, археолог, увлеченный историей своего города человек. Поэтому для нас с мужем это была незабываемая экскурсия,

А Анатолий Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу

Экскурсия была захватывающая и очень читать дальше интересная: предания, факты, интересные моменты истории Ростова великого, даже затронули каменный век. У музея великолепная коллекция. Восстановлен митрополичий сад с деревьями, которые росли там, и аптекарский огород.

Спасибо большое! Нам очень повезло, что экскурсоводом у нас оказался археолог, хранитель археологической коллекции музея Иван Владимирович Купцов.Экскурсия была захватывающая и очень

Н Наталья Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу У нас была замечательная экскурсия по Кремлю со Светланой, интересно было и взрослым, и ребенку 10 лет. Очень грамотно выстроенный маршрут, инфомативный рассказ. Отдельное спасибо Светлане за фото, подсказала самые удачные ракурсы и красивые виды.