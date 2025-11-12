Мои заказы

Церковь Богородицы Одигитрии – экскурсии в Ростове

Найдено 10 экскурсий в категории «Церковь Богородицы Одигитрии» в Ростове, цены от 1334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Ростов Великий
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Пешая
1.5 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4267 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пешая
2.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий и его история
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Пешая
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Купеческий Ростов
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Былинный град Ростов Великий
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Иван очень увлеченный своим городом и историей. Все понравилось, спасибо
  • Н
    Надежда
    9 ноября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города! Время пролетело незаметно, обязательно вернёмся ещё 😁
  • А
    Алексей
    9 ноября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Иван отличный экскурсовод. Очень много нового узнали интересного
  • Е
    Екатерина
    5 октября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Отличная экскурсия!!! У нас была обзорная пешеходная экскурсия и индивидуальное посещение Кремля. Огромное спасибо гиду Надежде за яркий и живой рассказ. Узнали много нового об истории Древней Руси. Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто хочет прикоснуться к настоящей русской истории!
  • А
    Алексей
    23 сентября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Экскурсия была интересной. Гид Иван хорошо разбирается в теме, адекватно отвечает на вопросы, знает много интересных деталей касательно истории города. В общем, уровень экскурсии соответствовал нашим ожиданиям.
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Были на обзорной экскурсии по Ростову с посещением Кремля, спасибо, было очень интересно, все понравилось! Спасибо Ивану Владимирович!
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Большое спасибо за экскурсию! Экскурсовод Иван - очень грамотный, знающий и любящий свой город специалист. Экскурсия очень понравилась, прошла живо и интересно.
  • В
    Вадим
    22 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Очень знающий экскурсовод. Даже нашли несколько черепков 14 века просто под ногами
  • O
    Olga
    22 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода Оксаны! Рекомендуем! Много интересной информации, хорошее изложение, последовательно, многогранно! Прекрасный экскурс в нашу историю! Приходите и приводите своих подросших детей! Огромное спасибо Оксане!
  • А
    Александр
    18 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об
    фреске расположенной на западной стене "Страшный суд". Обязательно постараюсь узнать обо всех фресках данной церкви и вернуться, что бы увидеть их в натуре снова и послушать экскурсовода….

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Всё было просто восхитительно. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    С большим удовольствием совершили пешеходную экскурсию по историческому центру Ростова Великого с экскурсоводом Светланой.
    Большое спасибо за интересный рассказ человека, влюблённого в историю своего города.
  • О
    Ольга
    12 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Отличная экскурсия. Все понравилось. Интересно, познавательно
  • И
    Ирина
    8 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Добрый день! экскурсовод Иван Владимирович отлично провел экскурсию, интересно и доступно донёс материал. Звезду сняла из за накладки и переноса на 1час запланированной экскурсии и со стороны организатора Оксаны участия в сложившейся ситуации попыток изменить ситуацию не было.
  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    нам все понравилось
  • А
    Анна
    6 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Прекрасная получилась экскурсия! Ростов Великий оставил очень теплые воспоминания. И огромная в этом заслуга нашего гида - Оксаны! Рассказ и
    маршрут продуманы до мелочей. Информация преподносится красиво и грамотно. Оксана с удовольствием отвечала на наши вопросы и подсказала, где можно приобрести сувениры на память об этом замечательном городе. Спасибо!

  • И
    Ирина
    4 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Экскурсию проводил Иван Владимирович, историк, археолог, увлеченный историей своего города человек. Поэтому для нас с мужем это была незабываемая экскурсия,
    забрасывали Ивана Владимировича вопросами, на все он отвечал подробно, обстоятельно, иногда с шутками. Мы были в Ростове первый раз и благодаря Ивану Владимировичу получили достаточно познавательный объем информации о городе, кремле, митрполитах и важных исторических моментах города. Хотя Иван Владимирович заметил, чтоб узнать город, надо провести там минимум 4 дня. Мы уже полюбили этот красивый чистенький город и есть желание вновь вернуться сюда. Экскурсию рекомендую, не пожалеете!!!

  • А
    Анатолий
    22 июня 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Нам очень повезло, что экскурсоводом у нас оказался археолог, хранитель археологической коллекции музея Иван Владимирович Купцов.
    Экскурсия была захватывающая и очень
    интересная: предания, факты, интересные моменты истории Ростова великого, даже затронули каменный век. У музея великолепная коллекция. Восстановлен митрополичий сад с деревьями, которые росли там, и аптекарский огород.
    Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    У нас была замечательная экскурсия по Кремлю со Светланой, интересно было и взрослым, и ребенку 10 лет. Очень грамотно выстроенный маршрут, инфомативный рассказ. Отдельное спасибо Светлане за фото, подсказала самые удачные ракурсы и красивые виды.
  • А
    Александр
    14 июня 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Гид Раиса очень здорово провела экскурсию. Было интересно, не заметили, как пролетело 2 часа. Спасибо

