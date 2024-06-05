1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю Ростова Великий: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великий, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 610₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
11 июня в 20:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ростов Великий: путешествие по кремлю и историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Ростова Великого, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древней архитектуры и легенд
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ростов Великий: путешествие сквозь века, от кремля до озера Неро
Вас ждет уникальное путешествие по Ростову Великому, где каждый уголок хранит свою историю и тайны
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:30
13 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первая встреча с Ростовом: погружение в историю и культуру
Проведите день, исследуя уникальные уголки Ростова: от древних храмов до шумных ярмарок и тихих улочек
Начало: На Соборной площади,8
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинный Ростов Великий: история и секреты города
Погрузитесь в историю Ростова Великого, узнайте о подвигах его жителей и посетите знаковые места. Увлекательная экскурсия по древнему городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Много интересных фактов узнали от рассказчика, спасибо ☺️
- ЛЛариса5 июня 2024Анна интересный и увлеченный историей города человек, болеющий душой житель Ростова, который своими делами стремится сделать город лучше. Экскурсия интересная, узнали много нового и полезного для нас. 😄❤️
- ССветлана4 июня 2024Здравствуйте! Ездили в составе 3 человек (2взрослых и 1 ребёнок 12 лет). Нам всем троим очень понравилось. Экскурсовод рассказывал очень интересно и смог даже ребёнка заинтересовать. Спасибо огромное. Друзьям обязательно посоветую и людям, которые будут читать отзыв.
- ААлександр3 июня 2024В нашей небольшой группе было 4 человека - двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет). Проводил экскурсию Максим.
- ССветлана3 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, познавательно.
- ГГалина2 июня 2024Мы остались очень довольны Экскурсией! Ксения была внимательна к нам, интересно рассказывала историю Ростова! Рекомендую 🙂
- ААнна2 июня 2024Хотим поблагодарить Анну за увлекательную, очень душевную экскурсию, восхитили ее знания истории этого края. Было невероятно комфортно гулять с Анной по городу, информация преподносилась очень легко и интересно. Время пролетело незаметно.
- ААлександр30 мая 2024Всё понравилось.
- ННаталья29 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Много информации, подано очень легко и интересно! Спасибо большое Елене за такое увлекательное знакомство с Ростовом!
- YYury20 мая 2024Экскурсия понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Звонница Успенского собора»
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