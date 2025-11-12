Мои заказы

Церковь Спаса на Сенях – экскурсии в Ростове

Найдено 11 экскурсий в категории «Церковь Спаса на Сенях» в Ростове, цены от 1334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Ростов Великий
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Пешая
1.5 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4267 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пешая
2.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий и его история
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Пешая
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Купеческий Ростов
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Былинный град Ростов Великий
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
Пешая
1 час
142 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3334 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Иван очень увлеченный своим городом и историей. Все понравилось, спасибо
  • Н
    Надежда
    9 ноября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города! Время пролетело незаметно, обязательно вернёмся ещё 😁
    Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города!Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города!Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города!
  • А
    Алексей
    9 ноября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Иван отличный экскурсовод. Очень много нового узнали интересного
  • А
    Анастасия
    11 октября 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! Особое удовольствие получили, оказавшись на звоннице во время звучания колокола с красивым именем Лебедь! Очень много узнали о Ростове, получили ответы на все свои вопросы и остались в восторге от данного мероприятия!
  • Е
    Екатерина
    5 октября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Отличная экскурсия!!! У нас была обзорная пешеходная экскурсия и индивидуальное посещение Кремля. Огромное спасибо гиду Надежде за яркий и живой рассказ. Узнали много нового об истории Древней Руси. Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто хочет прикоснуться к настоящей русской истории!
  • Г
    Галина
    24 сентября 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    С такой точки Ростов мы ещё не видели! Спасибо Дмитрию за рассказ об Успенском соборе, его звоннице, Ростовском архиерейском дворе,
    читать дальше

    князьях и царях, правивших здесь или посещавших Ростов. Спасибо за возможность прикоснуться к колоколам на звоннице, услышать звон "Лебедя". За ответы на вопросы об истории и сегодняшней жизни города.
    Мы вернёмся сюда обязательно!

  • А
    Алексей
    23 сентября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Экскурсия была интересной. Гид Иван хорошо разбирается в теме, адекватно отвечает на вопросы, знает много интересных деталей касательно истории города. В общем, уровень экскурсии соответствовал нашим ожиданиям.
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Были на обзорной экскурсии по Ростову с посещением Кремля, спасибо, было очень интересно, все понравилось! Спасибо Ивану Владимирович!
  • Н
    Наталия
    21 сентября 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Были на экскурсии 11 сентября проездом. Спасибо Дмитрию, что нашел для нас время днем в рабочий день! Дмитрий - замечательный
    читать дальше

    экскурсовод, за час рассказал все самое главное и интересное, дал послушать звуки каждого колокола, без него бы мы не прониклись так историей города и ремесла литья колоколов. Спасибо!

  • М
    Максим
    9 сентября 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Все отлично, рекомендую Дмитрия. Нам с женой все очень понравилось! Дмитрий объясняет все понятно и интересно!
  • Р
    Роман
    21 августа 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Были проездом в Ростове Великом, и воспользовались данной экскурсией. Всё очень понравилось, Дмитрий замечательный экскурсовод, увлекательно рассказывает, владеет богатой информацией
    читать дальше

    и знаниями. Много исторических фактов и событий в своем рассказе добавляет, ни на минуту невозможно оторваться. Очень интересно и познавательно. Жаль, что было немного времени, с радостью приедем еще и побываем в других местах и посмотрим город целиком. Спасибо большое Дмитрию за увлекательную беседу. Рекомендую всем его экскурсию и рассказ.

  • Г
    Геннадий
    13 августа 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод отлично преподносит материал!!!
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Большое спасибо за экскурсию! Экскурсовод Иван - очень грамотный, знающий и любящий свой город специалист. Экскурсия очень понравилась, прошла живо и интересно.
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Очень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! Мы узнали много интересного, прикоснулись к истории. Спасибо большое!
    Очень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! МыОчень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! МыОчень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! МыОчень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! Мы
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2025
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Экскурсия по Ростову, проведенная Дмитрием была замечательной. За короткий промежуток времени мы узнали историю Ростова от момента основания, историю постройки
    читать дальше

    ростовского Кремля, архитектурные стили исторических зданий, слушали звон знаменитых ростовских колоколов и любовались видом Ростова с высоты птичьего полета, который открывается со звонницы Успенского Собора. Эрудиция, доброжелательность и любовь к родному городу, которой Дмитрий щедро поделился с нами - вот главные черты нашего экскурсовода. Мы благодарны Дмитрию за пусть короткий, но незабываемый рассказ о Ростове Великом.

    Экскурсия по Ростову, проведенная Дмитрием была замечательной. За короткий промежуток времени мы узнали историю Ростова отЭкскурсия по Ростову, проведенная Дмитрием была замечательной. За короткий промежуток времени мы узнали историю Ростова отЭкскурсия по Ростову, проведенная Дмитрием была замечательной. За короткий промежуток времени мы узнали историю Ростова от
  • В
    Вадим
    22 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Очень знающий экскурсовод. Даже нашли несколько черепков 14 века просто под ногами
  • O
    Olga
    22 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода Оксаны! Рекомендуем! Много интересной информации, хорошее изложение, последовательно, многогранно! Прекрасный экскурс в нашу историю! Приходите и приводите своих подросших детей! Огромное спасибо Оксане!
  • А
    Александр
    18 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об
    читать дальше

    фреске расположенной на западной стене "Страшный суд". Обязательно постараюсь узнать обо всех фресках данной церкви и вернуться, что бы увидеть их в натуре снова и послушать экскурсовода….

  • Д
    Дмитрий
    16 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Всё было просто восхитительно. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    С большим удовольствием совершили пешеходную экскурсию по историческому центру Ростова Великого с экскурсоводом Светланой.
    Большое спасибо за интересный рассказ человека, влюблённого в историю своего города.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Церковь Спаса на Сенях»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Добро пожаловать в Ростов Великий
  2. Экспресс-прогулка по Старому Ростову
  3. Ростов Великий: история и архитектура
  4. Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
  5. Ростов Великий и его история
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Торговые Ряды
  7. Борисоглебский монастырь
  8. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  9. Набережная
  10. Успенский собор в Ростове
Сколько стоит экскурсия по Ростову в декабре 2025
Сейчас в Ростове в категории "Церковь Спаса на Сенях" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1334 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ростове на 2025 год по теме «Церковь Спаса на Сенях», 1423 ⭐ отзыва, цены от 1334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль