Е Екатерина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Иван очень увлеченный своим городом и историей. Все понравилось, спасибо

Н Надежда Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города! Время пролетело незаметно, обязательно вернёмся ещё 😁

А Алексей Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Иван отличный экскурсовод. Очень много нового узнали интересного

А Анастасия Самое главное о Ростове за 1 час Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! Особое удовольствие получили, оказавшись на звоннице во время звучания колокола с красивым именем Лебедь! Очень много узнали о Ростове, получили ответы на все свои вопросы и остались в восторге от данного мероприятия!

Е Екатерина Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Отличная экскурсия!!! У нас была обзорная пешеходная экскурсия и индивидуальное посещение Кремля. Огромное спасибо гиду Надежде за яркий и живой рассказ. Узнали много нового об истории Древней Руси. Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто хочет прикоснуться к настоящей русской истории!

Г Галина Самое главное о Ростове за 1 час читать дальше князьях и царях, правивших здесь или посещавших Ростов. Спасибо за возможность прикоснуться к колоколам на звоннице, услышать звон "Лебедя". За ответы на вопросы об истории и сегодняшней жизни города.

Мы вернёмся сюда обязательно! С такой точки Ростов мы ещё не видели! Спасибо Дмитрию за рассказ об Успенском соборе, его звоннице, Ростовском архиерейском дворе,

А Алексей Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Экскурсия была интересной. Гид Иван хорошо разбирается в теме, адекватно отвечает на вопросы, знает много интересных деталей касательно истории города. В общем, уровень экскурсии соответствовал нашим ожиданиям.

Н Наталья Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Были на обзорной экскурсии по Ростову с посещением Кремля, спасибо, было очень интересно, все понравилось! Спасибо Ивану Владимирович!

Н Наталия Самое главное о Ростове за 1 час читать дальше экскурсовод, за час рассказал все самое главное и интересное, дал послушать звуки каждого колокола, без него бы мы не прониклись так историей города и ремесла литья колоколов. Спасибо! Были на экскурсии 11 сентября проездом. Спасибо Дмитрию, что нашел для нас время днем в рабочий день! Дмитрий - замечательный

М Максим Самое главное о Ростове за 1 час Все отлично, рекомендую Дмитрия. Нам с женой все очень понравилось! Дмитрий объясняет все понятно и интересно!

Р Роман Самое главное о Ростове за 1 час читать дальше и знаниями. Много исторических фактов и событий в своем рассказе добавляет, ни на минуту невозможно оторваться. Очень интересно и познавательно. Жаль, что было немного времени, с радостью приедем еще и побываем в других местах и посмотрим город целиком. Спасибо большое Дмитрию за увлекательную беседу. Рекомендую всем его экскурсию и рассказ. Были проездом в Ростове Великом, и воспользовались данной экскурсией. Всё очень понравилось, Дмитрий замечательный экскурсовод, увлекательно рассказывает, владеет богатой информацией

Г Геннадий Самое главное о Ростове за 1 час Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод отлично преподносит материал!!!

Н Наталья Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Большое спасибо за экскурсию! Экскурсовод Иван - очень грамотный, знающий и любящий свой город специалист. Экскурсия очень понравилась, прошла живо и интересно.

Е Екатерина Самое главное о Ростове за 1 час Очень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! Мы узнали много интересного, прикоснулись к истории. Спасибо большое!

Т Татьяна Самое главное о Ростове за 1 час читать дальше ростовского Кремля, архитектурные стили исторических зданий, слушали звон знаменитых ростовских колоколов и любовались видом Ростова с высоты птичьего полета, который открывается со звонницы Успенского Собора. Эрудиция, доброжелательность и любовь к родному городу, которой Дмитрий щедро поделился с нами - вот главные черты нашего экскурсовода. Мы благодарны Дмитрию за пусть короткий, но незабываемый рассказ о Ростове Великом. Экскурсия по Ростову, проведенная Дмитрием была замечательной. За короткий промежуток времени мы узнали историю Ростова от момента основания, историю постройки

В Вадим Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Очень знающий экскурсовод. Даже нашли несколько черепков 14 века просто под ногами

O Olga Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода Оксаны! Рекомендуем! Много интересной информации, хорошее изложение, последовательно, многогранно! Прекрасный экскурс в нашу историю! Приходите и приводите своих подросших детей! Огромное спасибо Оксане!

А Александр Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу читать дальше фреске расположенной на западной стене "Страшный суд". Обязательно постараюсь узнать обо всех фресках данной церкви и вернуться, что бы увидеть их в натуре снова и послушать экскурсовода…. Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об

Д Дмитрий Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Всё было просто восхитительно. Рекомендую.