Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4267 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборРостов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческий Ростов
Узнать древний город через истории купцов, посетить обитель на берегу озера и дом-музей Кекина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3334 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 ноября 2025Иван очень увлеченный своим городом и историей. Все понравилось, спасибо
- ННадежда9 ноября 2025Были на экскурсии с Иваном! Всё очень понравилось,много интересного узнали о Ростовском Кремле и истории города! Время пролетело незаметно, обязательно вернёмся ещё 😁
- ААлексей9 ноября 2025Иван отличный экскурсовод. Очень много нового узнали интересного
- ААнастасия11 октября 2025Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! Особое удовольствие получили, оказавшись на звоннице во время звучания колокола с красивым именем Лебедь! Очень много узнали о Ростове, получили ответы на все свои вопросы и остались в восторге от данного мероприятия!
- ЕЕкатерина5 октября 2025Отличная экскурсия!!! У нас была обзорная пешеходная экскурсия и индивидуальное посещение Кремля. Огромное спасибо гиду Надежде за яркий и живой рассказ. Узнали много нового об истории Древней Руси. Однозначно рекомендую эту поездку всем, кто хочет прикоснуться к настоящей русской истории!
- ГГалина24 сентября 2025С такой точки Ростов мы ещё не видели! Спасибо Дмитрию за рассказ об Успенском соборе, его звоннице, Ростовском архиерейском дворе,
- ААлексей23 сентября 2025Экскурсия была интересной. Гид Иван хорошо разбирается в теме, адекватно отвечает на вопросы, знает много интересных деталей касательно истории города. В общем, уровень экскурсии соответствовал нашим ожиданиям.
- ННаталья22 сентября 2025Были на обзорной экскурсии по Ростову с посещением Кремля, спасибо, было очень интересно, все понравилось! Спасибо Ивану Владимирович!
- ННаталия21 сентября 2025Были на экскурсии 11 сентября проездом. Спасибо Дмитрию, что нашел для нас время днем в рабочий день! Дмитрий - замечательный
- ММаксим9 сентября 2025Все отлично, рекомендую Дмитрия. Нам с женой все очень понравилось! Дмитрий объясняет все понятно и интересно!
- РРоман21 августа 2025Были проездом в Ростове Великом, и воспользовались данной экскурсией. Всё очень понравилось, Дмитрий замечательный экскурсовод, увлекательно рассказывает, владеет богатой информацией
- ГГеннадий13 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод отлично преподносит материал!!!
- ННаталья10 августа 2025Большое спасибо за экскурсию! Экскурсовод Иван - очень грамотный, знающий и любящий свой город специалист. Экскурсия очень понравилась, прошла живо и интересно.
- ЕЕкатерина25 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Дмитрий замечательно рассказывает, очень интересно! Подъём на колокольню - это вообще восторг! Мы узнали много интересного, прикоснулись к истории. Спасибо большое!
- ТТатьяна22 июля 2025Экскурсия по Ростову, проведенная Дмитрием была замечательной. За короткий промежуток времени мы узнали историю Ростова от момента основания, историю постройки
- ВВадим22 июля 2025Очень знающий экскурсовод. Даже нашли несколько черепков 14 века просто под ногами
- OOlga22 июля 2025Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода Оксаны! Рекомендуем! Много интересной информации, хорошее изложение, последовательно, многогранно! Прекрасный экскурс в нашу историю! Приходите и приводите своих подросших детей! Огромное спасибо Оксане!
- ААлександр18 июля 2025Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об
- ДДмитрий16 июля 2025Всё было просто восхитительно. Рекомендую.
- ИИрина13 июля 2025С большим удовольствием совершили пешеходную экскурсию по историческому центру Ростова Великого с экскурсоводом Светланой.
Большое спасибо за интересный рассказ человека, влюблённого в историю своего города.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Церковь Спаса на Сенях»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ростову в декабре 2025
Сейчас в Ростове в категории "Церковь Спаса на Сенях" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1334 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ростове на 2025 год по теме «Церковь Спаса на Сенях», 1423 ⭐ отзыва, цены от 1334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль