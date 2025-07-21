Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4267 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборРостов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
21 дек в 11:30
28 дек в 15:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По святым местам Ростова Великого
Посетить четыре монастыря, увидеть их реликвии и проникнуться историей и атмосферой этих мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман21 июля 2025По святым местам Ростова ВеликогоДата посещения: 19 июля 2025Все было очень интересно и качественно! Спасибо
- ООльга5 ноября 2025Светлана очень интересно рассказывает информацию. Шикарный гид. В конце экскурсии она порекомендовала фильмы для лучшего усвоения информации для доченьки
- ООльга14 октября 2025Большое спасибо экскурсоводу Николаю Николаевичу. Быстро адаптировал маршрут под наши индивидуальные запросы. Экскурсия очень понравилась, была насыщенной, но при этом
- ВВиктор29 сентября 2025Все хорошо. Спасибо
- ююлия15 сентября 2025Огромное спасибо Ивану Владимировичу, мы очарованы им и Ростовом.
- ЕЕлена16 августа 2025Ростов Великий! В этих словах скрыт тайный смысл уникальности русской земли и культурный код русского народа! Николай Николаевич прекрасный рассказчик, сумел раскрыть всю красоту ростовской земли. Спасибо!
- ООлеся6 августа 2025Дмитрий - прекрасный рассказчик, искренне любящий свой город и историю! Было очень интересно, всем рекомендуем!)
- ООксана4 августа 2025Николай Николаевич, большое спасибо! Нам из Норильска все понравилось 🙂
- ААлла20 июля 2025Гид Раиса просто великолепна. Мы получили заряд позитива и узнали очень много об истории родного края. Оценка: десять с плюсом!
- ААлевтина12 июля 2025Были на экскурсии с Николай Николаевичем. Все очень понравилось. Было интересно и познавательно.
- ММихаил7 июля 2025Великолепная насыщенная экскурсия. Раиса прекрасный рассказчик. Дала нам массу новых знаний, подарила множество впечатлений. Время пролетело незаметно. Ростов поразил глубиной истории. Монастыри впечатлили, особенно Борисоглебский. Огромное спасибо.
- ВВиктория10 июня 2025Проведенная Николаем Николаевичем экскурсия очень профессиональная, содержательная, интересная. Узнали много нового. На все вопросы получили развернутые, компетентные ответы. Посетили не знакомые до экскурсии места. Есть желание посетить эти места еще раз. Будем рекомендовать нашего гида друзьям и знакомым.
- ММаргарита3 июня 2025Здорово!
- ЮЮлия26 мая 2025Очень насыщенная экскурсия. Историческое погружение, православные святыни и прекрасные пейзажи. Замечательная подача материала и знание истории. Николай Николаевич отвечал на все возникающие вопросы. Узнали много нового и интересного о городе и о истории всего региона.
- ИИрина14 апреля 2025Как же нам повезло, что эту экскурсию для нас провел Николай Николаевич! В его сопровождении нам посчастливилось познакомиться с четырьмя
- ААндрей12 января 2025Гид Раиса проводила для нас автобусную экскурсию в течение четырех часов 4 января 2025 года. За нами (4 человека) был
- ООксана5 января 2025Начнем со сложностей) мы попали в самый разгар забега, центр был перекрыт. Но Дмитрий не растерялся! Мы провели прекрасно и познавательно время! Посетили все места, использовали различный транспорт, получили огромное количество познавательной и интересной информации. Это незабываемо! Спасибо! Искренне рекомендую!
- ННаталья17 ноября 2024Огромное спасибо нашему гиду Николаю Николаевичу за потрясающую и не забываемую экскурсию! Материал был отлично структурирован, был интересным и понятным,
- ММаксим3 ноября 2024Спасибо Дмитрию за экскурсию по Ростову. Нам очень понравилось. 3 часа поделены между пешей экскурсией по т. н. Ростовскому Кремлю
- ЮЮлия15 октября 2024Я в полном восторге от этой экскурсии. Поначалу планировали поехать втроем, по деньгам на одного очень дорого, забронировали, потом все
