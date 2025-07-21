читать дальше

и поездками до ближайших монастырей и храмов. Много интересного узнали о городе, истории места и прекрасных памятниках истории, архитектуры и религии. Экскурсия хорошо составлена, интересно подается и время пролетает незаметно. Дмитрий как рассказчик произвел прекрасное впечатление.

Очень понравились Успенский собор, звонница и комплекс зданий на Соборной площади.

Немного досадно, в каком состоянии находится Успенский собор и некоторые другие храмы города.

Хотелось, чтобы они были отреставрированы и привлекали бы больше гостей в город. Кажется, что туристическое направление развито пока довольно слабо. Туристов несравнимо меньше, чем в других городах Золотого Кольца, Великом Новгороде, Пскове.

Вечером храмы и церкви не подсвечиваются, любоваться после того, как стемнеет, нечем.

Но, несмотря ни на что, сам город очень интересный, есть много уникальных особенностей и отличий с другими подобными местами, поездка точно не будет скучной или бесполезной.

Смело можем рекомендовать к посещению, особенно в сопровождении Дмитрия.