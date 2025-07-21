Мои заказы

Богоявленский Авраамиев монастырь – экскурсии в Ростове

Найдено 11 экскурсий в категории «Богоявленский Авраамиев монастырь» в Ростове, цены от 1334 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Ростов Великий
Пешая
2 часа
305 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Ростов Великий
Увидеть знаковые места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Пешая
1.5 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Старого Ростова, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4267 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов Великий: история и архитектура
Погрузитесь в историю Ростова Великого, посетив кафедральный собор и полюбовавшись озером Неро с древней крепости
Начало: В районе Успенского собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Пешая
2.5 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ростову: от древности до наших дней
Познакомиться с древним городом и ощутить дух его старины
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5667 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов Великий и его история
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий и его история
Погрузитесь в историю Ростова Великого с местным жителем, узнайте о событиях и легендах, посетите живописные места и насладитесь видами с высоты
Начало: Около Кремля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5340 ₽ за всё до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5850 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Ростову Великому
Пешая
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Ростова
Откройте для себя величие Ростова: Соборная площадь, Кремль и озеро Неро. Узнайте, как попасть в «райский» сад и секреты ростовской ухи
Начало: У Ростовского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1334 ₽ за человека
Былинный град Ростов Великий
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Былинный град Ростов Великий
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, исследуя Кремль и тайны озера Неро. Откройте для себя русские промыслы и истории
Начало: У Ростовского кремля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 45 чел.
Святыни древнего Ростова
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по святыням Ростова Великого: от древности до наших дней
Познайте духовное наследие Ростова Великого, посетив его знаменитые святыни и монастыри, и узнайте удивительные истории святых этих мест
Начало: На Соборной площади
21 дек в 11:30
28 дек в 15:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
По святым местам Ростова Великого
На машине
4 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По святым местам Ростова Великого
Посетить четыре монастыря, увидеть их реликвии и проникнуться историей и атмосферой этих мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    21 июля 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Дата посещения: 19 июля 2025
    Все было очень интересно и качественно! Спасибо
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Светлана очень интересно рассказывает информацию. Шикарный гид. В конце экскурсии она порекомендовала фильмы для лучшего усвоения информации для доченьки
    Светлана очень интересно рассказывает информацию. Шикарный гид. В конце экскурсии она порекомендовала фильмы для лучшего усвоения
  • О
    Ольга
    14 октября 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Большое спасибо экскурсоводу Николаю Николаевичу. Быстро адаптировал маршрут под наши индивидуальные запросы. Экскурсия очень понравилась, была насыщенной, но при этом
    читать дальше

    не перегруженной. Есть желание еще раз посетить славный город Ростов Великий, так как открыли для себя новое место силы и притяжения.

  • В
    Виктор
    29 сентября 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Все хорошо. Спасибо
  • ю
    юлия
    15 сентября 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Огромное спасибо Ивану Владимировичу, мы очарованы им и Ростовом.
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Ростов Великий! В этих словах скрыт тайный смысл уникальности русской земли и культурный код русского народа! Николай Николаевич прекрасный рассказчик, сумел раскрыть всю красоту ростовской земли. Спасибо!
  • О
    Олеся
    6 августа 2025
    Святыни древнего Ростова
    Дмитрий - прекрасный рассказчик, искренне любящий свой город и историю! Было очень интересно, всем рекомендуем!)
  • О
    Оксана
    4 августа 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Николай Николаевич, большое спасибо! Нам из Норильска все понравилось 🙂
  • А
    Алла
    20 июля 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Гид Раиса просто великолепна. Мы получили заряд позитива и узнали очень много об истории родного края. Оценка: десять с плюсом!
    Гид Раиса просто великолепна. Мы получили заряд позитива и узнали очень много об истории родного края. Оценка: десять с плюсом!
  • А
    Алевтина
    12 июля 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Были на экскурсии с Николай Николаевичем. Все очень понравилось. Было интересно и познавательно.
  • М
    Михаил
    7 июля 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Великолепная насыщенная экскурсия. Раиса прекрасный рассказчик. Дала нам массу новых знаний, подарила множество впечатлений. Время пролетело незаметно. Ростов поразил глубиной истории. Монастыри впечатлили, особенно Борисоглебский. Огромное спасибо.
  • В
    Виктория
    10 июня 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Проведенная Николаем Николаевичем экскурсия очень профессиональная, содержательная, интересная. Узнали много нового. На все вопросы получили развернутые, компетентные ответы. Посетили не знакомые до экскурсии места. Есть желание посетить эти места еще раз. Будем рекомендовать нашего гида друзьям и знакомым.
  • М
    Маргарита
    3 июня 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Здорово!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Очень насыщенная экскурсия. Историческое погружение, православные святыни и прекрасные пейзажи. Замечательная подача материала и знание истории. Николай Николаевич отвечал на все возникающие вопросы. Узнали много нового и интересного о городе и о истории всего региона.
    Очень насыщенная экскурсия. Историческое погружение, православные святыни и прекрасные пейзажи. Замечательная подача материала и знание истории.
  • И
    Ирина
    14 апреля 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Как же нам повезло, что эту экскурсию для нас провел Николай Николаевич! В его сопровождении нам посчастливилось познакомиться с четырьмя
    читать дальше

    святыми местами Ростова Великого. Обладающий, казалось, нескончаемыми знаниями, Николай Николаевич щедро делился ими с нами - житие ростовских святых, история монастырей, чудеса, произошедшие на этой святой земле. На экскурсии с ним было очень душевно, тепло и сердечно! Большое спасибо, Николай Николаевич, и дай Бог Вам крепкого здоровья!

  • А
    Андрей
    12 января 2025
    По святым местам Ростова Великого
    Гид Раиса проводила для нас автобусную экскурсию в течение четырех часов 4 января 2025 года. За нами (4 человека) был
    читать дальше

    закреплен целый микроавтобус. Раиса прекрасно владеет материалом, очень грамотная речь, куча дополнительных сведений, ответила на все вопросы (а мы - историки). Всё было бы прекрасно, если бы не маршрут. Фактически он включал всего лишь 4 монастыря (по дороге, правда, Раиса сообщила кучу сведений о городе, который мы несколько раз проезжали). Ни прогулки (даже пешеходной) по городу, ни, самое главное, экскурсии в Кремль не было. Да, Раиса рассказала нам, что проводить экскурсии по Кремлю может только их же бюро, но можно было бы как-то скомбинировать посещение главной ростовской достопримечательности с нашей экскурсией. Раиса рассказал нам уже после экскурсии, что нужно и можно самостоятельно посмотреть в Кремле, но чувство недосказанности осталось. Но сама Раиса - великолепный гид. Большое ей спасибо за проведенную экскурсию.

  • О
    Оксана
    5 января 2025
    Святыни древнего Ростова
    Начнем со сложностей) мы попали в самый разгар забега, центр был перекрыт. Но Дмитрий не растерялся! Мы провели прекрасно и познавательно время! Посетили все места, использовали различный транспорт, получили огромное количество познавательной и интересной информации. Это незабываемо! Спасибо! Искренне рекомендую!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Огромное спасибо нашему гиду Николаю Николаевичу за потрясающую и не забываемую экскурсию! Материал был отлично структурирован, был интересным и понятным,
    читать дальше

    маршрут был грамотно составлен. Николай Николаевич прекрасно знает историю, очень доходчиво доносит информацию. А ещё он очень приятный в общении человек. Всем рекомендую.

    Огромное спасибо нашему гиду Николаю Николаевичу за потрясающую и не забываемую экскурсию! Материал был отлично структурирован
  • М
    Максим
    3 ноября 2024
    Святыни древнего Ростова
    Спасибо Дмитрию за экскурсию по Ростову. Нам очень понравилось. 3 часа поделены между пешей экскурсией по т. н. Ростовскому Кремлю
    читать дальше

    и поездками до ближайших монастырей и храмов. Много интересного узнали о городе, истории места и прекрасных памятниках истории, архитектуры и религии. Экскурсия хорошо составлена, интересно подается и время пролетает незаметно. Дмитрий как рассказчик произвел прекрасное впечатление.
    Очень понравились Успенский собор, звонница и комплекс зданий на Соборной площади.
    Немного досадно, в каком состоянии находится Успенский собор и некоторые другие храмы города.
    Хотелось, чтобы они были отреставрированы и привлекали бы больше гостей в город. Кажется, что туристическое направление развито пока довольно слабо. Туристов несравнимо меньше, чем в других городах Золотого Кольца, Великом Новгороде, Пскове.
    Вечером храмы и церкви не подсвечиваются, любоваться после того, как стемнеет, нечем.
    Но, несмотря ни на что, сам город очень интересный, есть много уникальных особенностей и отличий с другими подобными местами, поездка точно не будет скучной или бесполезной.
    Смело можем рекомендовать к посещению, особенно в сопровождении Дмитрия.

  • Ю
    Юлия
    15 октября 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Я в полном восторге от этой экскурсии. Поначалу планировали поехать втроем, по деньгам на одного очень дорого, забронировали, потом все
    читать дальше

    заболели, я долго колебалась, но все же поехала. И не жалею! Напротив, считаю, что это было очень правильное вложение денег. Впечатлений масса. Рассказчик знающий, без него не увидела бы много подробностей. Все рассказал, все показал, обратил внимание на детали, которые сам и не заметишь. Это обязательно надо увидеть хотя бы раз в жизни!

