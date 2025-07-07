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Уникальный опыт – экскурсии в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Ростове, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
1 час
39 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
Завтра в 16:00
17 июл в 16:00
650 ₽ за человека
Творческий мастер-класс по мыловарению в Ростове
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Творческий мастер-класс по мыловарению в Ростове
Сделать симпатичный и полезный сувенир своими руками - на память или в подарок
Начало: На Соборной площади
19 июл в 18:00
2 авг в 18:00
790 ₽ за человека
Театрализованное путешествие в Ростов Великий начала 20 века
1.5 часа
Групповая
до 27 чел.
Театрализованная экскурсия в Ростове
Ощутите дух начала 20 века в Ростове Великом! Встреча с купцом Смысловым и его супругой, дегустация пряников и увлекательные истории ждут вас
Начало: На ул. Ленинской
Расписание: в субботу в 16:00
19 июл в 16:00
26 июл в 16:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июля 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Понравился необычный и уникальный напиток. Все по душевному прошло
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Вкусно и интересно
  • А
    Александра
    12 июня 2025
    В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
    Ставлю 5, но 1 звезду накинула за то, что мне нашли место в укомплектованной группе. Хочу отметить, что Илья -
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    очень приятный рассказчик и занимается крайне интересным делом. Здорово, что о своей профессии он с таким энтузиазмом рассказывает другим! Но вот организация мероприятия подкачала, над ней надо поработать. 1. Подготовка затянулась, девочки никак не справлялись с тем, чтобы вовремя расставить напитки. 2. Невнимательность - я трижды сказала, что у меня расширенный сет (кстати, считаю, что обычного было бы более чем достаточно), потом трижды подняла руку на вопрос «у кого расширенный?», и в итоге мне забыли принести дополнительные напитки. 3. Про мясные закуски я вообще молчу - их поставили только одной компании из 4 человек (хотя они заявлены в описании). 4. Очень шумно в помещении, так как одновременно происходит бойкая торговля продукцией. Это крайне мешало и гостям, и самому рассказчику, в итоге к концу половина гостей уже полностью выключилась из рассказа, а рассказчик постоянно сбивался. Считаю, нужно продумать, как отделить «экскурсионную» дегустацию и обычных посетителей. Если доработать в орг. части, будет прям отлично! Илье спасибо и успехов в его замечательном деле!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Уникальный опыт»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гостях у медовара: программа-дегустация в Ростове Великом
  2. Творческий мастер-класс по мыловарению в Ростове
  3. Театрализованное путешествие в Ростов Великий начала 20 века
Какие места ещё посмотреть в Ростове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Успенский собор в Ростове
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июле 2025
Сейчас в Ростове в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 800. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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