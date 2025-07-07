Групповая
до 16 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
Завтра в 16:00
17 июл в 16:00
650 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Творческий мастер-класс по мыловарению в Ростове
Сделать симпатичный и полезный сувенир своими руками - на память или в подарок
Начало: На Соборной площади
19 июл в 18:00
2 авг в 18:00
790 ₽ за человека
Групповая
до 27 чел.
Театрализованная экскурсия в Ростове
Ощутите дух начала 20 века в Ростове Великом! Встреча с купцом Смысловым и его супругой, дегустация пряников и увлекательные истории ждут вас
Начало: На ул. Ленинской
Расписание: в субботу в 16:00
19 июл в 16:00
26 июл в 16:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июля 2025Понравился необычный и уникальный напиток. Все по душевному прошло
- ООльга14 июня 2025Вкусно и интересно
- ААлександра12 июня 2025Ставлю 5, но 1 звезду накинула за то, что мне нашли место в укомплектованной группе. Хочу отметить, что Илья -
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Уникальный опыт»
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