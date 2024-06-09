Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Великие русские князья и первые цари любили Борисоглебский монастырь и считали его своим домашним.
Я покажу вам эту обитель и расскажу о жившем здесь удивительном святом, который сыграл важную роль в истории России в Смутное время. А ещё вы увидите место, где когда-то находилась усадьба родителей преподобного Сергия Радонежского.
Обитель основана по благословению преподобного Сергия Радонежского. Есть свидетельства, что в монастыре принял постриг герой Куликовской битвы Александр Пересвет, а во время династической войны здесь нашёл пристанище Василий II. Именно тут Дмитрий Пожарский преклонял колени и просил благословение на подвиги. А в 1616 году в этом месте был погребён один из великих русских святых преподобный Иринарх Затворник. Мы осмотрим с вами древние строения монастыря и вспомним историю Смутного времени.
Троице-Сергиев Варницкий монастырь
Далее мы посетим Варницкий монастырь — место рождения Сергия Радонежского. Здесь находилась усадьба родителей преподобного Кирилла и Марии. Тут же преподобному было явление Ангела Господня в образе чернеца. Мы побываем с вами на месте явления и познакомимся с жизнью монастыря.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида
Экскурсия проводится на вашем авто, в нём должно быть место для гида
Дорога в одну сторону займёт около 20 минут
Организатор оставляет за собой право корректировать последовательность посещения объектов, а также заменить их в случае проведения в храмах реставрационных работ
Пожертвования в храмах вносятся на добровольной основе
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ростове
Провела экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Анна. Я родилась и выросла в Москве. Но Ростов объединяет два моих увлечения: древнюю историю нашего государства и любовь к предметам старины. Я получила дополнительное образование по специальности «Экскурсовод православных паломнических маршрутов». Стремлюсь быть для вас лучшим проводником по городу и его окрестностям, чтобы вы увезли с собой яркие эмоции и впечатления.