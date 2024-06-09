Великие русские князья и первые цари любили Борисоглебский монастырь и считали его своим домашним. Я покажу вам эту обитель и расскажу о жившем здесь удивительном святом, который сыграл важную роль в истории России в Смутное время. А ещё вы увидите место, где когда-то находилась усадьба родителей преподобного Сергия Радонежского.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Борисоглебский монастырь

Обитель основана по благословению преподобного Сергия Радонежского. Есть свидетельства, что в монастыре принял постриг герой Куликовской битвы Александр Пересвет, а во время династической войны здесь нашёл пристанище Василий II. Именно тут Дмитрий Пожарский преклонял колени и просил благословение на подвиги. А в 1616 году в этом месте был погребён один из великих русских святых преподобный Иринарх Затворник. Мы осмотрим с вами древние строения монастыря и вспомним историю Смутного времени.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь

Далее мы посетим Варницкий монастырь — место рождения Сергия Радонежского. Здесь находилась усадьба родителей преподобного Кирилла и Марии. Тут же преподобному было явление Ангела Господня в образе чернеца. Мы побываем с вами на месте явления и познакомимся с жизнью монастыря.

Организационные детали