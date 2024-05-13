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нашей прекрасной Родины, и в этот раз выбор пал на Ростов. Мы запланировали выезд на выходные (8-9 апреля). На 8 апреля уже была забронирована экскурсия по самому Ростову, хотели и на 9 число забронировать что-то познавательное. Выбор пал на предложение экскурсии в Борисоглебский монастырь. Но, хотя мы и заранее все мероприятия планируем, на 9 апреля у Елены уже было занято(((( На всякий случай написал Елене вопрос… и она ответила! Написала, что да, она уже ангажирована, но дабы мы не потеряли день - может сорганизовать нам экскурсию у своего коллеги Дмитрия! На том и порешили. Экскурсию Дмитрий провел отменно. Как результат - 4 человека получили огромный заряд историко-культурного позитива! Поэтому, хотя мы и не имели удовольствия насладиться экскурсией в монастырь в сопровождении самой Елены, результат свидетельствует о ее высоком профессионализме, иначе и результата такого бы не было. Поэтому однозначно рекомендую. И направление экскурсии, и экскурсовода!