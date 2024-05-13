1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
11 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Территория не причесана до блеска, но за ней бережно присматривают
11 июня в 09:00
17 июня в 09:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 мая 2024Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.
- ООльга13 мая 2024Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию. 4 часа прошли незаметно. Николай Николаевич - замечательный рассказчик и знаток края. Спасибо также водителю Нинель за комфортную поездку
- ИИрина6 мая 2024Замечательная и необычная экскурсия! Действительно путешествие во времени. Елена - замечательный экскурсовод. Рассказ интересный, монастырь хорошо сохранился. Храм действующий и видно с какой любовью за храмом ухаживают.
- ТТатьяна2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Наш гид Раиса рассказала нам много интресного о Ростове Великом и его монастырях. Однозначно
- ЕЕлена30 апреля 2024Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Нам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности веры.
- ССева29 апреля 2024Было прикольно! Спасибо!
- ММаргарита10 марта 2024Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ про поселок Семибратово. Музеи
- ИИгорь17 апреля 2023Хотел бы выразить огромную благодарность Елене за организацию экскурсии для нашей маленькой компании единомышленников! Мы периодически осуществляем культурные поездки по городам
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «На машине»
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