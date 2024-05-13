Экскурсии по Ростову на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Ростове, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По святым местам Ростова Великого
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
11 200 за всё до 3 чел.
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
Между Угличем и Ростовом раскинулся монастырь-крепость, где время будто остановилось. Территория не причесана до блеска, но за ней бережно присматривают
11 июня в 09:00
17 июня в 09:30
4 670 за всё до 10 чел.
Семибратово - место рождения сказок и былин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
Посетить место рождения преподобного Сергия Радонежского и обитель, особенную для русской земли
Начало: На Соборной площади Ростова Великого
Завтра в 09:00
10 июня в 12:00
4 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
    Всем рекомендую данную экскурсию. Это 20 км от Ростова, мы размышляли, стоит ли ехать, все есть в Ростове. Всем рекомендую, Борисоглебскиймонастырь действительно сохранил патриархальность. Место очень значимое в нашей истории, об этом мы узнали из прекрасной экскурсиии.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию. 4 часа прошли незаметно. Николай Николаевич - замечательный рассказчик и знаток края. Спасибо также водителю Нинель за комфортную поездку
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
    Замечательная и необычная экскурсия! Действительно путешествие во времени. Елена - замечательный экскурсовод. Рассказ интересный, монастырь хорошо сохранился. Храм действующий и видно с какой любовью за храмом ухаживают.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Наш гид Раиса рассказала нам много интресного о Ростове Великом и его монастырях. Однозначно
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    рекомендуем всем, кто хочет глубоко и детально погрузиться в историю. Организация так же была безупречна. Оксана и Раиса всегда были на связи, отвечали на все наши вопросы. Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
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    названий. Взрослым интересно тоже. Обаятельные мишки - Тоша и Маша. Местечко- Семибратово - всегда проезжали мимо, а много всего узнали побывав. Единственное, что хотелось бы отметить, маршрут сложно назвать пешей прогулкой. Мы мало ходили. Это просто нужно знать, чтобы не ожидать больших расстояний. Для нас маловато пешком прошли.

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Нам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности веры.
    Нам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности верыНам очень понравилась подача материала: понятно о сложной истории, переплетение государственности веры
  • С
    Сева
    29 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Было прикольно! Спасибо!
  • М
    Маргарита
    10 марта 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ про поселок Семибратово. Музеи
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    очень понравились. В музее Баклуши экскурсовод в национальном костюме, интересно рассказывала, вовлекала нас в процесс приготовления ложек-супер. Аналогично в музее Варенья, только вместо приготовления была дегустация. А вот сам рассказ про Семибратово не очень интересен, так как занял 30 минут стоя на одном месте с показом распечаток и большим кол-вом имен и цифр, а хотелось походить непосредственно по территории, так как эскурсия-пешея. По возможности, советуем ехать отдельно в музеи, без самой экскурсии.

    Добрый день. Были на экскурсии 09.03.2024. Сама экскурсия представляет собой поход в 2 музея и рассказ
  • И
    Игорь
    17 апреля 2023
    Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
    Хотел бы выразить огромную благодарность Елене за организацию экскурсии для нашей маленькой компании единомышленников! Мы периодически осуществляем культурные поездки по городам
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    нашей прекрасной Родины, и в этот раз выбор пал на Ростов. Мы запланировали выезд на выходные (8-9 апреля). На 8 апреля уже была забронирована экскурсия по самому Ростову, хотели и на 9 число забронировать что-то познавательное. Выбор пал на предложение экскурсии в Борисоглебский монастырь. Но, хотя мы и заранее все мероприятия планируем, на 9 апреля у Елены уже было занято(((( На всякий случай написал Елене вопрос… и она ответила! Написала, что да, она уже ангажирована, но дабы мы не потеряли день - может сорганизовать нам экскурсию у своего коллеги Дмитрия! На том и порешили. Экскурсию Дмитрий провел отменно. Как результат - 4 человека получили огромный заряд историко-культурного позитива! Поэтому, хотя мы и не имели удовольствия насладиться экскурсией в монастырь в сопровождении самой Елены, результат свидетельствует о ее высоком профессионализме, иначе и результата такого бы не было. Поэтому однозначно рекомендую. И направление экскурсии, и экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По святым местам Ростова Великого
  2. Борисоглебский монастырь: из 21 века в 14-й
  3. Семибратово - место рождения сказок и былин
  4. Борисоглебский монастырь и Троице-Сергиев Варницкий монастырь (на автомобиле путешественника)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Набережная
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в июне 2024
Сейчас в Ростове в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове на 2024 год на машине, 52 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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